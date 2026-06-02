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Die US Spot Bitcoin ETFs haben im Mai still, aber deutlich von Käufen auf Verkäufe umgeschaltet. Die Nettokäufe des Jahres 2026 sind auf nur noch rund 4.500 Bitcoin geschrumpft, nachdem die Fonds über Monate als verlässliche Nachfrage galten. Was bedeuten diese Bitcoin News, wenn die größten Käufer plötzlich zu Verkäufern werden? Der Kurs fiel von über 82.000 Dollar Anfang Mai auf rund 73.400 Dollar. Damit notiert Bitcoin etwa 41 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.021 Dollar. Adam Back hebt zugleich den Durchschnitt der letzten 200 Wochen nahe 61.000 Dollar als wichtiges strukturelles Signal hervor.

Bitcoin News, ETFs wechseln von Akkumulation zu Verteilung

Die US Spot Bitcoin ETFs haben ihre Nettokäufe über das Jahr 2026 auf rund 4.500 Bitcoin reduziert, laut CoinDesk. Diese Bitcoin News markieren einen Wendepunkt von der Phase der Akkumulation hin zur Verteilung. Allein der IBIT Fonds von BlackRock verlor am 28. Mai rund 528 Millionen Dollar an einem einzigen Tag. Das war der zweitgrößte Tagesabfluss seit dem Start des Fonds. Über alle elf US Fonds hinweg flossen an diesem Tag rund 733 Millionen Dollar ab.

Bitcoin notiert aktuell nahe 73.400 Dollar und damit rund 41 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.021 Dollar, laut CoinMarketCap. Um dieses Hoch wieder zu erreichen, müsste der Kurs um über 70 Prozent steigen. Adam Back deutet den Durchschnitt der letzten 200 Wochen nahe 61.000 Dollar als strukturelles Kaufsignal. Trace Mayer argumentiert, dass die Schwankungen mit zunehmender wirtschaftlicher Stabilität abnehmen. Trotz dieser optimistischen Bitcoin News bleibt die kurzfristige Nachfrage schwach, und der Markt wirkt orientierungslos.

Dieses Umfeld trennt geduldige Halter von nervösen Verkäufern. Wenn die größten institutionellen Käufer ihre Position umkehren, ändert sich die Lage für alle anderen Teilnehmer. Viele Halter reagieren zu spät und verkaufen zu tief oder warten auf einen Boden, der sich ständig verschiebt. Diese Bitcoin News zeigen einen Markt, in dem die verlässliche Nachfrage der Fonds vorerst fehlt. Genau deshalb lohnt der Blick darauf, wohin Kapital fließt, das nicht auf die nächste unmittelbare Bewegung spekuliert. Dieser Ort liegt zunehmend außerhalb der großen Coins, die gerade Kapital verlieren.

Pepeto, wohin Kapital wandert, das die Bitcoin News meiden

Das Kapital, das die Bitcoin ETFs verlässt, verschwindet nicht einfach. Es sucht nach Einstiegen, bei denen das Verhältnis von Chance und Risiko noch sinnvoll erscheint. Pepeto ist ein Handelsnetzwerk mit einer Cross Chain Bridge, die Token zu null Kosten über Blockchains transferiert, und einem Vertragsscanner, der jeden Token prüft, bevor ein Käufer Kapital einsetzt.

So fließt Geld in geprüfte Positionen statt in Fallen. Im Team sitzt ein früherer Binance Experte, der vor seinem Einstieg Börsensysteme gebaut hat. Sicherheit entsteht hier dadurch, dass SolidProof jeden Smart Contract kontrolliert und freigegeben hat, bevor der Vorverkauf überhaupt öffnete. Über 10 Millionen Dollar sind eingegangen, während Bitcoin von 82.000 auf rund 73.400 Dollar fiel, was zeigt, dass diese Wallets aus Überzeugung kaufen und nicht aus Hype.

Die Brücke löst ein Problem, das jeder Bitcoin Halter kennt. Das Verschieben von Werten zwischen Ketten kostet normalerweise Gebühren und Zeit. Der Scanner schützt Kapital bereits vor dem Einstieg und kennzeichnet Verträge, die anderswo eine Wallet leeren würden.

Der Markt rechnet nach einem Binance Listing mit dem Hundertfachen. Ein Vorverkauf, der in dieser Phase ein vollständiges Handelsnetzwerk trägt, ist im Bitcoin Zyklus seit Jahren nicht angeboten worden. Der Einstieg von 0,0000001871 Dollar ist der niedrigste, zu dem dieser Token je gehandelt werden dürfte, und das funktionierende Netzwerk verleiht ihm einen echten Nutzen, der den Preis nach dem Listing tragen kann.

Fazit zu den Bitcoin News und zum Presale-Einstieg

Mit Bitcoin unter 74.000 Dollar und Fonds, die Milliarden abziehen, lautet die Frage nicht ob, sondern wann sich der Markt erholt. Pepeto antwortet darauf mit über 10 Millionen Dollar, einem laufenden Handelsnetzwerk und einem Binance Listing, das den Vorverkauf dauerhaft schließt. Auch Bitcoin war einmal günstig, und die Adressen, die unter 1.000 Dollar einstiegen, bauten echtes Vermögen auf, während viele es für zu riskant hielten. Millionen, die während derselben Angst in diesen Vorverkauf fließen, deuten darauf hin, dass diese Wallets ein ähnliches Ergebnis erwarten. Der Bitcoin Kurs mag sich über Monate erholen, doch der Vorverkauf endet mit dem Listing. Wer diese Bitcoin News richtig liest, sichert sich den Einstieg, bevor alle anderen mehr zahlen.

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Häufige Fragen

Was ist die Bitcoin Prognose für 2026?

Bitcoin notiert nahe 73.400 Dollar und damit rund 41 Prozent unter seinem Allzeithoch. Eine Erholung in Richtung 100.000 Dollar wäre ein Gewinn von rund 36 Prozent, während sehr frühe Einstiege wie Pepeto auf ein Vielfaches durch ein einzelnes Listing abzielen.