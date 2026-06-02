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Die Bitcoin Prognose startet in den Juni 2026 unter Druck: Bitcoin-ETFs haben in neun aufeinanderfolgenden Handelstagen insgesamt 2,8 Milliarden Dollar an Kapital verloren, die längste Abflussserie seit dem Start der Spot-Bitcoin-Fonds im Januar 2024. Der BTC-Kurs notiert bei rund 73.750 Dollar, was 42 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar vom Oktober 2025 liegt. Die Bitcoin Prognose wird von Iran-Spannungen, steigenden Treasury-Renditen und einer Flucht aus Risiko-Assets bestimmt, die den gesamten Markt unter Druck setzt. Schwache Positionen wurden in Milliardenhöhe liquidiert, und das Kapital, das übrig bleibt, sucht nach dem nächsten Einstieg. Wohin bewegt sich Bitcoin von hier, und welche Gelegenheiten entstehen gerade, während die Masse verkauft? Die Bitcoin Prognose hängt davon ab, ob die ETF-Abflüsse eine Bodenbildung signalisieren oder weitere Verluste folgen. Gleichzeitig zeigt die Geschichte, dass die größten Gewinner jedes Zyklus ihre Position während der Angst aufbauen.

Was die Bitcoin Prognose nach der Rekord-Abflusswelle zeigt

US-Spot-Bitcoin-ETFs haben laut CoinDesk eine Rekord-Abflussserie von neun aufeinanderfolgenden Handelstagen verzeichnet, mit insgesamt rund 2,8 Milliarden Dollar an Verlusten. Der größte Einzeltag traf BlackRocks IBIT mit 528 Millionen Dollar, und in einer einzelnen Sitzung flossen 733 Millionen Dollar aus dem Gesamtmarkt. Ethereum-ETFs verloren im gleichen Zeitraum über 570 Millionen Dollar, und die kombinierten Abflüsse markieren die stärkste institutionelle Rückzugsbewegung seit dem Start der Produkte. Die Bitcoin Prognose wird durch diese Dynamik erheblich beeinflusst.

Bitcoin notiert aktuell bei rund 73.750 Dollar und hat damit 42 Prozent seit seinem Allzeithoch von 126.198 Dollar im Oktober 2025 verloren, wie Cryptopolitan berichtet. Der RSI liegt bei 38, was auf eine überverkaufte Zone hindeutet, und der Support hält bei rund 70.740 Dollar. Die Iran-Spannungen rund um die Straße von Hormuz haben Risiko-Assets weltweit unter Druck gesetzt, und mehr als eine Milliarde Dollar an gehebelten Positionen wurden in 24 Stunden liquidiert. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 25 und signalisiert extreme Angst im Markt.

Analysten sehen die Bitcoin Prognose kurzfristig zwischen 70.000 und 85.000 Dollar, wobei ein Ausbruch über 84.500 Dollar den Abwärtstrend brechen würde.

Im optimistischsten Szenario könnte BTC bis Ende 2026 auf 90.000 Dollar klettern, was rund 22 Prozent vom aktuellen Niveau bedeutet. Für Anleger, die nach höheren Multiplikatoren suchen, bleibt die Frage, wo sich Einstiege bilden, die über die Erholung eines Large-Cap-Assets hinausgehen. Genau diese Frage führt dorthin, wo Kapital sich positioniert, während der breite Markt in Angst erstarrt.

Pepeto: Der Presale, den die Angst sichtbar macht

Bitcoin fiel unter die Marke von 74.000 Dollar und zwang Milliarden aus Positionen, was bedeutet, dass das liquidierte Kapital jetzt nach dem nächsten Einstieg sucht, der sich während einer Panikphase formt. Genau in dieser Umgebung werden die Presales gefunden, die historisch die größten Renditen geliefert haben.

Der Crash hat exakt die Bedingungen geschaffen, unter denen sich die stärksten Presale-Einstiege bilden, weil Angst die schwachen Hände aussortiert und die Tür für Wallets öffnet, die wissen, was nach jedem Abverkauf passiert. Pepeto wurde für genau diese Art von Moment strukturiert, und die gesamte Codebasis wurde von SolidProof vor dem Presale-Start einem unabhängigen Audit unterzogen, sodass Käufer in der Angstphase wissen, dass ein externes Prüfunternehmen die Sicherheit aller Smart Contracts bestätigt hat.

Der Token befindet sich auf einem Einstiegsniveau, das die meisten Käufer noch nicht gefunden haben, und der Abstand zwischen den aktuellen Kosten und dem, wo das Binance-Listing den Preis platziert, ist dort, wo echte Renditen aufgebaut werden können. Während der Crash schwache Positionen nach draußen drückt, adressiert Pepeto die Risiken, die in Angstmärkten Geld kosten: der Risikoscorer erkennt problematische Verträge, bevor Kapital hineinfließt, und PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren durch, sodass bei der Erholung nichts verloren geht.

Jedes Werkzeug läuft bereits auf einer Live-Plattform, und jeder Käufer kann sie nutzen, ohne weitere Kosten oder technisches Wissen zu benötigen. Der Presale hat 10 Millionen Dollar bei 0,0000001871 Dollar überschritten, und die gesamte Infrastruktur ist im Echtbetrieb verfügbar. Der Crash hat gerade Milliarden aus dem Markt gedrückt. Pepeto verfügt bereits über seine funktionierende Plattform, und Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial, weil der Einstiegspreis sich dauerhaft ändert, sobald das Binance-Listing live geht und die frühesten Wallets zu einem Bruchteil dessen eingestiegen sind, was Nachzügler bezahlen werden.

Fazit

Die Bitcoin Prognose steht bei 42 Prozent unter dem Allzeithoch, 2,8 Milliarden Dollar sind aus ETFs abgeflossen, und genau diese Angst ist der Punkt, an dem die größten frühen Einstiege entstehen. Pepeto hat in diesem Fenster mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der Markt verkaufte. Der Presale bietet eine Live-Plattform auf der offiziellen Pepeto-Website, doch das Binance-Listing steht noch aus. Jeder Zyklus bringt Gewinner hervor, die während der Angst eingestiegen sind. Wer jetzt in den Presale einsteigt, sichert seinen Platz vor dem Listing, und wer abwartet, zahlt den Preis, den die Früheinsteiger nie zahlen mussten.

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