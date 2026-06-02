Kraftpaket…: TOP-Konzern liefert starkes Q1 und schärft sein Rohstoffprofil!

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Bereinigtes EBITDA +371%, robuste PGM- und Goldbasis, Recyclingstärke, 'Keliber'-Chance und Schuldenmanagement: Sibanye-Stillwater zeigt, warum der Konzern zu den spannendsten Rohstoffwerten zählt.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 02. Juni 2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Platingruppenmetalle (PGM) sind kleine Märkte mit großer industrieller Wirkung. Platin, Palladium, Rhodium, Ruthenium und Iridium werden in Katalysatoren, ausgewählten Hochtechnologie- und Datenspeicheranwendungen, Schmuck sowie in Protonenaustauschmembran-(PEM)-Elektrolyseuren und Brennstoffzellen für Wasserstofftechnologien eingesetzt. Genau deshalb stehen diese Metalle im Zentrum mehrerer struktureller Wachstums- und Sicherheitsfragen: Industrie, Energie, Mobilität, Recycling und geopolitisch belastbare Lieferketten.

Besonders Platin bleibt ein Schlüsselmetall. Nach der jüngsten Einschätzung des World Platinum Investment Council (WPIC) steuert der Platinmarkt 2026 auf das vierte Defizitjahr in Folge zu. Das erwartete Defizit wurde im aktuellen Platinum Quarterly auf 297.000 Unzen ausgeweitet. Für Anleger ist das ein starkes Signal: Angebot, Nachfrage und knappe Bestände treffen auf einen Markt, der bereits seit Jahren angespannt ist.

Platin-Angebot und -Nachfrage, in Kilounzen, 2014-2026:

Daten-Quelle: World Platinum Investment Council, Platinum Quarterly; Eigene Darstelung

Neben der industriellen Nachfrage gewinnt Platin auch als Anlage- und Absicherungsinstrumentan Bedeutung. Ein wichtiges Beispiel ist die Handelsaufnahme von Platin- und Palladium-Futures sowie -Optionen an der chinesischen Guangzhou Futures Exchange Ende 2025. Damit erhalten chinesische Marktteilnehmer einen eigenen regulierten Handelsplatz für diese strategischen Metalle. Das kann die Sichtbarkeit von Platin und Palladium als Anlageklasse erhöhen und zugleich Chinas Zugriff auf wichtige PGM-Lieferketten stärken.

In einem solchen Umfeld rückt PGM-Recycling automatisch stärker in den Mittelpunkt. Einer Marktschätzung von Verified Market Reports zufolge könnte der globale Markt für das Recyclingvon Platingruppenmetallen von 6,2 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 12,4 Mrd. USD im Jahr 2034 wachsen. Die genannte durchschnittliche Wachstumsrate von 8,5% pro Jahr ist zwar eine externe Prognose und keine Garantie, unterstreicht aber die Attraktivität des Themas Kreislaufwirtschaft im PGM-Sektor.

Quelle: Verified Market Reports

Genau in diesem dynamischen Umfeld meldet Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) ein außergewöhnlich starkes operatives Update für das erste Quartal 2026. Der Konzern gehört zu den großen globalen Produzenten und Veredlern von Platingruppenmetallen, ist ein bedeutender Goldproduzent und zählt zudem zu den wichtigen Metall-Recyclern. Damit bündelt Sibanye-Stillwater gleich mehrere Rohstoffthemen, die aus Investorensicht strategisch interessant sind: PGM, Gold, Recycling, Batteriemetalle und Bilanzdisziplin.

Quelle: Sibanye-Stillwater

Die strategische Aufstellung ist breiter, als der Markt es Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) häufig zugesteht. Neben den starken PGM- und Goldbetrieben stehen das finnische Lithiumprojekt "Keliber' und die französische Nickelraffinerie Sandouville für die Expansion in europäische Batteriemetall-Lieferketten. Beide Bereiche sind noch mit Projekt-, Markt- und Anlauf-Risiken verbunden, können dem Konzern aber zusätzliche Wachstumsoptionen in einem rohstoffpolitisch sensiblen Umfeld eröffnen.

371% mehr bereinigtes EBITDA: Preisstärke trifft Kostendisziplin!

Mit 1,2 Mrd. USD bzw. 19,4 Mrd. ZAR in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres steigerte Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) sein konzernweites bereinigtes EBITDA gegenüber dem Vorjahresquartal um 371%. Das ist kein vollständiger Halbjahres- oder Jahresabschluss, sondern Teil des Q1-Operating-Updates. Dennoch zeigt diese Kennzahl eindrucksvoll, wie stark höhere Rohstoffpreise, operative Stabilität und Kostenkontrolle im ersten Quartal zusammengewirkt haben. Wichtig: Das bereinigte EBITDA ist eine von Sibanye-Stillwater verwendete Nicht-IFRS-Kennzahl und sollte nicht isoliert, sondern zusammen mit den IFRS-Kennzahlen und den Erläuterungen des Unternehmens betrachtet werden.

Quelle: Sibanye-Stillwater

Besonders stark präsentierten sich die südafrikanischen PGM-Betriebe. Dort stieg das bereinigte EBITDA um 393% auf 762 Mio. USD bzw. 12,4 Mrd. ZAR. Die Produktion legte um +2% auf 383.241 Unzen 4E-PGM zu, während die "All-in Sustaining Costs' mit 1.507,- USD je 4E-Unze bzw. 24.629 ZAR je 4E-Unze praktisch stabil blieben. In einem Markt mit deutlich höheren PGM-Korbpreisen ist genau diese Kombination aus Produktion, Kostenkontrolle und Preisstärke der zentrale Ergebnistreiber.

Auch die südafrikanischen Goldbetriebe lieferten Rückenwind. Das bereinigte EBITDA stieg dort um 160% auf 288 Mio. USD bzw. 4,7 Mrd. ZAR. Die Goldproduktion blieb im Wesentlichen stabil, während der deutlich höhere Goldpreis die gestiegenen "All-in Sustaining Costs' mehr als kompensierte. Für Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) ist Gold damit nicht nur ein historischer Kernbereich, sondern aktuell auch ein starker Stabilitäts- und Ergebnisanker.

Die US-PGM-Betriebe verbesserten ihr bereinigtes EBITDA auf 48 Mio. USD bzw. 777 Mio. ZAR, nach einem negativen Wert im Vorjahresquartal. Das entsprach einer Steigerung von 611%. Unterstützend wirkten der 88% höhere 2E-PGM-Korbpreis und US-Steuergutschriften nach Section 45X. Gleichzeitig blieben die Kosten aufgrund geringerer Produktion und erhöhter nachhaltiger Investitionen anspruchsvoll. Genau deshalb ist die geplante strukturelle Kostenreduktion in den USA ein wichtiger Baustein für die weitere Wertentwicklung.

Dazu kommt ein Recyclinggeschäft, das im ersten Quartal massiv an Ergebnisqualität gewonnen hat. Die konsolidierten Recyclingaktivitäten erzielten ein bereinigtes EBITDA von 98 Mio. USD bzw. 1,6 Mrd. ZAR. Sibanye-Stillwater profitierte von höheren Metallpreisen, stark gestiegenen Recyclingmengen, der vollständigen Einbindung des North-Carolina-Standorts und ersten operativen Synergien aus dem integrierten Recyclingnetzwerk.

Auch der Century-Zink-Aufbereitungsbetrieb trug positiv bei. Trotz rückläufiger zahlbarer Zinkproduktion von 20 kt erzielte Century ein bereinigtes EBITDA von 29 Mio. USD bzw. 467 Mio. ZAR.

Quelle: Sibanye-Stillwater

Insgesamt zeigt das Q1-Update: Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) war im ersten Quartal nicht nur Nutznießer höherer Rohstoffpreise, sondern konnte die Preisstärke über mehrere Geschäftsbereiche hinweg in eine deutlich verbesserte operative Ertragskraft übersetzen.

"Keliber': Sibanye-Stillwater positioniert sich für Europas Lithium-Lieferkette!

Mit seiner Beteiligung am finnischen ""Keliber'-Projekt hat sich der Konzern Zugang zu einem der wenigen integrierten Lithium-Projekte außerhalb Chinas gesichert. Das Projekt umfasst Mine, Konzentrator und Lithiumhydroxid-Raffinerie und soll perspektivisch die europäische Batterieindustrie versorgen. Gerade weil Europa bei kritischen Rohstoffen unabhängiger werden will, besitzt "Keliber' aus strategischer Sicht eine hohe Bedeutung.

Operativ hat "Keliber' im ersten Quartal wichtige Fortschritte gemacht. Nach Unternehmensangaben wurde die Bauphase planmäßig abgeschlossen, die gestufte Inbetriebnahme läuft. Seit der ersten Sprengung am 11. Februar 2026 wurden an der Mine "Syväjärvi' rund 42.100 Tonnen Erz aufgehaldet. Dieses Material soll unter anderem für die geplante Inbetriebnahme des Konzentrators genutzt werden.

Quelle: Sibanye-Stillwater

Der nächste operative Schritt ist klar umrissen: Der Konzentrator soll nach Unternehmensangaben im dritten Quartal 2026 anlaufen. Die weitere Entscheidung über den Hochlauf der Lithiumhydroxid-Produktion ist nach der aktuellen Projektlogik für Mitte 2027 vorgesehen. Damit bleibt "Keliber' eine starke, aber noch entwicklungsabhängige Wachstumsoption - abhängig von Lithiumpreisen, Nachfrage, Finanzierung, politischem Umfeld und operativer Umsetzung.

Die größere Marktrichtung bleibt dennoch klar: Der Bedarf an stationären Batteriespeichern steigt mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, der Elektrifizierung und dem enormen Strombedarf digitaler Infrastruktur. Für jede Gigawattstunde Netzspeicherkapazität werden einer Marktschätzung zufolge rund 900 Tonnen Lithium benötigt. Auch wenn solche Schätzungen nicht als Garantie zu verstehen sind, zeigen sie, warum europäische Lithiumprojekte wie "Keliber' strategisch immer wichtiger werden können.

Besonders spannend: Prognosen gehen davon aus, dass allein die US-Batteriespeicherkapazitäten bis 2030 deutlich zulegen könnten. Schätzungen zufolge könnte das Wachstum bis zu rund 400% bis 2030 reichen. Für Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) eröffnet das keine risikolose, aber eine klar erkennbare Zukunftschance im Markt für Batteriemetalle.

Quelle: Daten von Carboncredits.com; Eigene Darstellung

Hinweis: Die Angaben zu Lithiumbedarf und Batteriespeicherkapazitäten beruhen auf externen Marktschätzungen. Sie dienen der Einordnung des Marktpotenzials und stellen keine Garantie für die künftige Projekt-, Preis- oder Ergebnisentwicklung von "Keliber' oder Sibanye-Stillwater dar.

Auch finanziell setzt Sibanye-Stillwater klare Zeichen!

Parallel zu den operativen Fortschritten meldete Sibanye-Stillwater im Mai 2026 wichtige Kapitalmanagement-Maßnahmen. Das Unternehmen platzierte eine überzeichnete 500 Mio. USD-Anleihe mit einem Kupon von 6,25% und Fälligkeit 2031. Laut Unternehmensmeldung war die Emission mehr als fünffach überzeichnet. Die Erlöse sollen zusammen mit vorhandenen Barmitteln für den Rückkauf bestehender Schuldtitel verwendet werden.

Konkret geht es um Rückkaufangebote für ausstehende US-Dollar-Anleihen, darunter die 4,0% Senior-Anleihen mit Fälligkeit 2026 und bis zu 75 Mio. USD der 4,5% Senior-Anleihen mit Fälligkeit 2029. Nach Unternehmensangaben könnte der erfolgreiche Rückkauf insgesamt zu einer Verringerung der Bruttoverschuldung um bis zu 250 Mio. USD führen.

Damit untermauert Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) seine Kapitalmanagement-Strategie: Bilanz stärken, Fälligkeitenprofil verlängern, finanzielle Flexibilität erhöhen und die Voraussetzungen schaffen, um organisches Wachstum sowie potenzielle Aktionärsrenditen aus einer robusteren Finanzposition heraus zu verfolgen. Gerade in zyklischen Rohstoffmärkten ist eine solche finanzielle Disziplin ein wichtiger Qualitätsfaktor.

Bei aller operativen und finanziellen Stärke darf ein schwerer Vorfall nicht ausgeblendet werden. Während das erste Quartal 2026 ohne tödliche Zwischenfälle verlief, meldete Sibanye-Stillwater am 4. Mai 2026 den Tod zweier Mitarbeiter eines Auftragnehmers im "Kloof-8'-Schacht (K8/Masimthembe) in Südafrika. Der Vorfall ereignete sich am 3. Mai 2026 während der Vorbereitung einer routinemäßigen Schachtinspektion.

Nach Unternehmensangaben löste sich eine Inspektionsplattform von der Hauptförderanlage und stürzte unkontrolliert in den Schacht. Beide Mitarbeiter wurden tödlich verletzt. Sibanye-Stillwater teilte mit, dass Familien und Kollegen unterstützt werden, relevante Stakeholder informiert wurden und eine vollständige Untersuchung läuft. Der Schachtbetrieb wurde während der laufenden Untersuchungen ausgesetzt. Für Anleger bleibt Sicherheit im Bergbau ein zentraler Faktor, denn operative Exzellenz ist ohne glaubwürdige Sicherheitskultur langfristig nicht tragfähig.

Fazit: Starke Zahlen, starke Rohstoffposition, starke Zukunftsoptionen!

Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) hat mit dem Q1-Operating-Update 2026 ein sehr starkes Signal gesendet. Das bereinigte EBITDA sprang um 371% auf 1,2 Mrd. USD bzw. 19,4 Mrd. ZAR. Besonders überzeugend ist, dass mehrere Geschäftsbereiche gleichzeitig positive Beiträge lieferten: südafrikanische PGM-Betriebe, Gold, Recycling und "Century'.

Finanziell arbeitet der Konzern konsequent an einer robusteren Bilanz. Die überzeichnete 500 Mio. USD-Anleihe, die Rückkaufangebote für bestehende Anleihen und das Ziel, die Bruttoverschuldung in den nächsten zwei bis drei Jahren deutlich zu reduzieren, passen zu einer Strategie, die operative Stärke und Kapitaldisziplin miteinander verbindet.

Strategisch ist Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) in einem ungewöhnlich breiten Rohstoffprofil positioniert. PGM profitieren von knappen Märkten, industrieller Nachfrage, Recycling und neuen Anwendungen. Gold bietet in einem Umfeld hoher Unsicherheit und starker Edelmetallpreise zusätzliche Ergebnisqualität. "Keliber' und Sandouville eröffnen Chancen im europäischen Batteriemetall-Ökosystem.

Für rohstofforientierte Anleger bleibt Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) damit ein hochspannender Name: ein globaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit PGM-Kern,Goldstärke, Recyclingplattform, Batteriemetall-Optionen und sichtbarer Bilanzarbeit. Gleichzeitig gilt: Rohstoffpreise, Kosten, operative Risiken, Sicherheitsereignisse, Wechselkurse, Projektanläufe und politische Rahmenbedingungen können die Entwicklung erheblich beeinflussen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Methodik:

Wesentliche Quellen: Sibanye-Stillwater Operating update for the quarter ended 31 March 2026, Sibanye-Stillwater Bond Pricing Announcement vom 8. Mai 2026, Sibanye-Stillwater Meldung zum Kloof-8-Vorfall vom 4. Mai 2026, World Platinum Investment Council Platinum Quarterly Q1 2026, Verified Market Reports, Carboncredits.com sowie Sibanye-Stillwater Unternehmenspräsentationen. Intro-Bild: stock.adobe.com; ????????????|????·???????·??????

von izzyU

Methodik/Annahmen: Auswertung von Unternehmensmeldungen, Operating Updates, Präsentationen und öffentlich zugänglichen Marktdaten. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, Gewinnschätzungen oder Kursziele erstellt. Marktprognosen und externe Schätzungen dienen ausschließlich der Einordnung und können sich ändern. Quellenprüfung: 1. Juni 2026.

Offenlegung der Interessen/Vergütung: JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Ltd. Dieser wirtschaftliche Zusammenhang stellt einen Interessenkonflikt dar. Nach Kenntnis der JS Research GmbH halten JS Research GmbH und der Autor zum Zeitpunkt der Erstellung keine Aktien von Sibanye-Stillwater Ltd. und keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5% am besprochenen Unternehmen. Eigene Geschäfte in Wertpapieren des Unternehmens können zukünftig erfolgen.

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