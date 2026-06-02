Ein neuer Bericht zeigt, dass mehr als 1.000 europäische Handyspiel-Studios 2025 fast 6 Mrd. zur europäischen Wirtschaft beitrugen , mehr als 63.000 Arbeitsplätze sicherten 1 und 2025 einen Umsatz von 7,53 Mrd. mit einem weltweiten Publikum erzielten

, Mobile Spiele sind mittlerweile die beliebteste Art zu spielen und machen 55 des weltweiten Umsatzes mit Videospielen aus, was ihre Bedeutung für Europas Kreativ- und Digitalwirtschaft unterstreicht

King, das führende Unternehmen für interaktive Unterhaltung hinter Candy Crush Saga, hat heute einen einzigartigen Bericht veröffentlicht, der Mobile Games als europäische Erfolgsgeschichte würdigt und den Beitrag der Branche zu Arbeitsplätzen, Wachstum, Kreativität und digitaler Innovation in der gesamten Region hervorhebt.

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Der Bericht Mobile Matters: The Impact of Mobile Games for Europezeigt, dass europäische Mobile-Games-Unternehmen 2025 schätzungsweise 5,89 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung (BWS) zur europäischen Wirtschaft beitrugen.

Die von King in Auftrag gegebene und von Nordicity, einem auf die Kreativ- und Digitalbranche spezialisierten internationalen Forschungs- und Beratungsunternehmen, durchgeführte Studie ergab, dass Mobile-Games-Unternehmen mit einem weltweiten Publikum einen Umsatz von 7,53 Milliarden Euro erzielten eine Zahl, die bis 2028 voraussichtlich auf über 8 Milliarden Euro steigen wird.

"Mobile Spiele sind heute die beliebteste Art, auf Spiele zuzugreifen und sie zu spielen, und bereiten täglich Hunderten von Millionen Menschen Freude. Europa hat von Anfang an eine wichtige Rolle bei diesem Wachstum gespielt. Und heute trägt die Branche jedes Jahr Milliarden zur Wirtschaft bei Prognosen zufolge werden es bis 2028 6,2 Milliarden Euro sein", sagte Todd Green, Präsident von King.

Er fügte hinzu: "Doch die Bedeutung von Handyspielen geht über die Wirtschaft hinaus. Sie verbinden Kreativität und Technologie auf eine Weise, die eine der erfolgreichsten kreativen Digitalbranchen Europas nachhaltig prägt. Europa hat die echte Chance, auf seinen Stärken aufzubauen, indem es die Spieler in den Mittelpunkt stellt und die richtigen Bedingungen schafft, damit Talente, Investitionen und Innovationen in einem hart umkämpften globalen Markt gedeihen können."

Mobile Spiele sind mittlerweile die beliebteste Art, wie Menschen in Europa Spiele erleben, mit über 300 Millionen Spielern2 und einem Anteil von 55 am weltweiten Gesamtumsatz mit Videospielen3. Das Durchschnittsalter eines Videospielers liegt mittlerweile bei 31 Jahren4

Indem sie den Menschen mehr Wahlmöglichkeiten bieten, wie, wann und wo sie spielen, sind mobile Spiele in der gesamten Region Teil des Alltags geworden und ein zunehmend wichtiger Bestandteil der gesamten kreativen und digitalen Wirtschaft Europas.

Der Bericht hebt die Rolle der Branche nicht nur bei der Förderung von Wachstum und Arbeitsplätzen hervor, sondern auch bei der Stärkung der allgemeinen technologischen Wettbewerbsfähigkeit Europas in einem sich schnell verändernden globalen Markt. Er verweist auf den umfassenderen Beitrag, den Handyspiele zur Entwicklung kreativer und technischer Fähigkeiten sowie zur Stärkung des digitalen Selbstvertrauens leisten können, und zeigt auf, wie Videospiele die Öffentlichkeit in großem Maßstab für soziale und ökologische Themen sensibilisieren können.

Simon Little, CEO von Video Games Europe, sagte: "Der Bericht ist ein zeitgemäßer und wertvoller Beitrag zur Debatte über Handyspiele in Europa. Er erinnert uns sowohl an das Ausmaß des wirtschaftlichen Beitrags der Branche als auch an die weiterreichenden Gründe, warum Handyspiele wichtig sind von der Erweiterung des Zugangs zum Spielen und der Vergrößerung der Auswahl für Verbraucher bis hin zur Unterstützung europäischer Studios, sich erfolgreich auf der globalen Bühne zu behaupten."

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Mit der Mission "Making the World Playful" ist King ein führendes Unternehmen für interaktive Unterhaltung in der mobilen Welt. Seit mehr als 20 Jahren entwickelt das Unternehmen einige der weltweit bekanntesten Spiele der Mobilspielbranche, darunter die weltberühmte Candy-Crush-Reihe sowie weitere mobile Titel wie Farm Heroes Saga. King-Spiele werden von mehr als 200 Millionen aktiven Nutzern pro Monat gespielt. King, Teil von Microsoft (NASDAQ: MSFT), beschäftigt Kingsters in Stockholm, Malmö, London, Barcelona, Berlin, Dublin, San Francisco, New York, Los Angeles und Malta. Weitere Informationen finden Sie unter King.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und @lifeatking auf Instagram.

Über VGE

Seit 1998 sorgt Video Games Europe dafür, dass die Stimme eines verantwortungsvollen Spiele-Ökosystems gehört und verstanden wird. Seine Mission ist es, das kreative und wirtschaftliche Potenzial der Branche zu fördern und zu würdigen sowie sicherzustellen, dass Spieler auf der ganzen Welt die Vorteile großartiger Videospielerlebnisse genießen können. Die europäische Videospielbranche hat einen Wert von 26,8 Mrd. €, und 54 der Europäer sind Videospieler.

1 Gesamtzahl der Vollzeitäquivalente (FTE) (direkte, indirekte und induzierte Arbeitsplätze) 2 Newzoo's Global Games Market Report 2025 3 Newzoo's Global Games Market Report 2025 4 Video Games Europe Key Facts Report 2024

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