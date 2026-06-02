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Neue Personenwagen Mai 2026
Bern, 2. Juni 2026
Der Schweizer Automobilmarkt kommt nicht vom Fleck. Angesichts von 91'341 Neuzulassungen im Mai hat sich der Markt seit Jahresbeginn keinen Zentimeter nach vorne bewegt (+0,0 Prozent). Der Anteil der Steckerfahrzeuge bei den Neuzulassungen erreicht seit Anfang Jahr mittlerweile 35,4 Prozent. Diese Entwicklung zeigt: Für eine Erholung des Marktes braucht es einen konsequenten Abbau der Überregulierung.
Der Markt für neue Personenwagen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein verharrte im Mai auf dem tiefen Niveau des Vorjahres. Nach fünf Monaten liegt die Zahl der Neuzulassungen von 91'341 Fahrzeugen exakt auf Vorjahresniveau. Trendwende ist keine in Sicht. Der Gesamtmarkt bleibt in Folge der Überregulierung in der Schweiz deutlich unter dem europäischen Niveau (siehe Grafik) und unter den Erwartungen der Branche. Zusätzliche regulatorische Belastungen für Unternehmen und Konsumenten sowie eine zunehmende Diskrepanz zwischen politischen Zielsetzungen und der Marktrealität sind die Folgen.
Steckerfahrzeuge legen im Mai zu
Thomas Rücker, Direktor von auto-schweiz, kommentiert: «Die aktuellen Zahlen sind ein ernüchterndes Signal für unsere Branche. Anders als im Rest Europas motivieren viele neue Fahrzeugmodelle mit unterschiedlichen Technologien die Schweizer nicht zu mehr Neuwagen. Die Nachfrage nach reinelektrischen Antrieben hat sich im Mai zwar positiv entwickelt, aber nur geringfügig. So sind für unsere Mitglieder die Emissionsziele nicht erreichbar.» Weiter weist Rücker darauf hin, dass der BEV-Anteil seit 2023 zwischen 20 und 23 Prozent liegt.
Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen auf www.auto.swiss zur Verfügung. Die Auswertungen von auto-schweiz basieren auf Erhebungen des Bundes, die Daten sind möglicherweise vorläufig und nicht abgeschlossen.
Medienmitteilung als PDF Download
Immatrikulationen neuer Personenwagen (CH + FL) nach Marken, Mai 2026
Grafik Vergleich Marktentwicklung EU vs. CH
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