Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), ein weltweit tätiges Unternehmen für Opto-Halbleitertechnologie, gab bekannt, dass seine weltweit erste Hochspannungs-Optohalbleitertechnologie (HV) bei vier der weltweit führenden Automobilmarken in Amerika, Europa und Asien in Serienproduktion gegangen ist, wobei bis Ende des Jahres eine Ausweitung der Lieferung auf 10 Modelle geplant ist.

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Vergleich: Herkömmliche 3-V-LED vs. 12-V-Hochspannungs-Optohalbleiter von Seoul Semiconductor (Abbildung: Seoul Semiconductor)

Die Technologie kombiniert mikroskalierte Optohalbleiter-Chips, die im Gegensatz zu herkömmlichen 3-V-LEDs einen 12-V-Einzelchip-Betrieb ermöglichen, mit einer Hochspannungs-Treibertechnologie (HV). Dies ermöglicht eine Reduzierung der Anzahl der in Hybrid- und Elektrofahrzeugen verwendeten treiberbezogenen Komponenten um mehr als 10 bei gleichzeitiger Senkung des Stromverbrauchs um ca. 10 %, was zur Kostensenkung und Vereinfachung der elektrischen Fahrzeugsysteme beiträgt. Seoul Semiconductor beabsichtigt, diese weltweite Einführung der Massenproduktion als Sprungbrett zu nutzen, um "Hochspannungs-Optohalbleiter" als Standardtechnologie der nächsten Generation im Hybrid- und Elektrofahrzeugsektor zu etablieren, gestützt auf sein bereits gesichertes Portfolio von Hunderten von Patenten für Hochspannungs-Optohalbleiter-Chips und mehr als 50 Patenten für HV-Treiber.

Seoul Semiconductor will diese weltweite Einführung der Massenproduktion als Sprungbrett nutzen, um die Standardtechnologie der nächsten Generation im Hybrid- und Elektrofahrzeugsektor anzuführen. Der Kern der "Hochspannungs-Opto-Halbleiter"-Technologie basiert auf einer Multi-Junction-P-N-Struktur innerhalb eines einzigen Chips. Herkömmliche 3-V-Antriebssysteme erforderten eine Spannungsabwärtswandlung um den Faktor 1/100, wenn sie in Hybrid- und Elektrofahrzeugen mit 300-V-Hochspannungsbatterien eingesetzt wurden. Im Gegensatz dazu reduziert der Einsatz eines 30-V-HV-Chips das Spannungswandlungsverhältnis auf nur 1/10, wodurch die Umwandlungsverluste deutlich gesenkt werden.

Bisher erforderte die Überbrückung solch großer Spannungsunterschiede mehrere Umwandlungsschaltungen und Komponenten, was zu erheblichen Leistungsverlusten, Wärmeentwicklung und einer komplexen Bauweise führte. Die "Hochspannungs-Opto-Halbleiter"-Technologie von Seoul Semiconductor minimiert den Bedarf an separaten Komponenten, vereinfacht das PCB-Design und reduziert die Anzahl der Bauteile, während gleichzeitig die Wärmeentwicklung gesenkt und die Lebensdauer verbessert wird. Im Vergleich zu herkömmlichen 3-V-LEDs senkt sie die Treiberkosten um 20 und den Stromverbrauch um 10 %.

Matthew Fras, COO für den Vertrieb in Nordamerika bei Seoul Semiconductor, erklärte: "Da der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen einschließlich Hybridfahrzeugen in diesem Jahr voraussichtlich 20 Millionen Einheiten überschreiten wird, wird sich diese Zahl in fünf Jahren voraussichtlich auf 40 Millionen Einheiten verdoppeln. Da Fahrzeuge funktional immer fortschrittlicher werden, wird der Wert von Optohalbleitern pro Fahrzeug voraussichtlich von 100 auf 200 US-Dollar steigen, was bedeutet, dass sich der gesamte Optohalbleitermarkt vervierfachen wird. Wir wollen unseren Marktanteil durch unsere 'Hochspannungs-Optohalbleiter'-Technologie deutlich ausbauen, mit dem Ziel, bis zum Jahresende unter die globalen Top 10 der Automobilmarken vorzudringen, und wir planen, den Automobilbereich in diesem Jahr zum größten Geschäftsbereich innerhalb der Seoul Group zu machen."

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird 2025 jedes vierte (25 %) weltweit verkaufte Neufahrzeug ein Hybrid- oder Elektrofahrzeug sein, wobei sich dieser Anteil bis 2030 voraussichtlich auf mehr als zwei Fünftel verdoppeln wird. Die weltweite Nachfrage nach Optohalbleitern für die Automobilindustrie wird sich voraussichtlich ebenfalls vervierfachen, angetrieben durch neue funktionale Anforderungen wie stilvolle Beleuchtung und Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (TrendForce).

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor ist das weltweit drittgrößte Unternehmen im Bereich Optoelektronik (LED) und seit über 30 Jahren auf LED-Technologie spezialisiert. Mit der Vision "Die Welt durch Licht sauber, gesund und schön zu machen" führt das Unternehmen ein neues Lichtparadigma in verschiedenen Branchen an, darunter Beleuchtung, Automobilindustrie, IT (z. B. Hintergrundbeleuchtung) sowie seine Tochtergesellschaft Seoul Viosys, die sich auf MicroLED, UV, Sensoren und Datacomm (SD) spezialisiert hat.

Zu seinen bahnbrechenden Technologien gehören die weltweit erste innovative kabellose LED-Technologie WICOP, die SunLike-LED, die das natürliche Sonnenlichtspektrum nachbildet, die Hochspannungs-LED Acrich, die ultrahelle nPola-LED (10-mal heller als herkömmliche LEDs), die RGB-Ein-Chip-MicroLED WICOP Pixel sowie die UV-Sterilisationstechnologie Violeds

Seoul Semiconductor verfügt über ein beeindruckendes Portfolio von über 15.000 Patenten und hat in den letzten 20 Jahren über 100 Patentstreitigkeiten in acht Ländern gewonnen. In der Überzeugung, dass das Patentsystem jungen Menschen Hoffnung gibt und als Grundlage für den Aufbau einer besseren Welt dient, engagiert sich das Unternehmen aktiv für den Schutz geistigen Eigentums. Weitere Informationen finden Sie auf unserer offiziellen Website (www.seoulsemicon.com oder www.seoulviosys.com) sowie auf unseren Social-Media-Kanälen (LinkedIn).

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Contacts:

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jinseop Jung

jjs8732@seoulsemicon.com

