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Dow Jones News
02.06.2026 06:33 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Juni

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Juni 

=== 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz April 
*** 09:30 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update 1H 
*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV 
  10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV 
  10:00 DE/Hellofresh SE, HV 
  10:00 DE/Hypoport SE, HV 
*** 10:00 EU/EZB, Bericht zur internationalen Rolle des Euro 
*** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj 
     zuvor:  +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     zuvor:  +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im 
     Volumen von 5 Mrd EUR 
  14:30 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of 
     Cleveland 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
  16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee 
  16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April 
*** 16:35 EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Stellungnahme zu einem Bericht von 
     Catherine Mann zu den Währungsoptionen Islands 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla/sha

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June 02, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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