DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Juni

=== *** 08:00 CH/Handelsbilanz April *** 09:30 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update 1H *** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV 10:00 DE/Hellofresh SE, HV 10:00 DE/Hypoport SE, HV *** 10:00 EU/EZB, Bericht zur internationalen Rolle des Euro *** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR 14:30 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of Cleveland 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April *** 16:35 EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Stellungnahme zu einem Bericht von Catherine Mann zu den Währungsoptionen Islands ===

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June 02, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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