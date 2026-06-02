© Foto: SOPA Images - Sipa USAHPE überrascht Wall Street mit Zahlen, die selbst KI-Bullen aufhorchen lassen: Gewinnsprung, Server-Boom, neue Nvidia-Hardware - und eine Aktie, die plötzlich 30 Prozent höher steht.Mit diesem Kurssprung hatte kaum jemand gerechnet: Die HPE-Aktie schoss am Montag um 30 Prozent nach oben, nachdem Hewlett Packard Enterprise Zahlen vorgelegt hatte, die die Erwartungen der Wall Street pulverisierten. Der Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal bei bereinigten 79 Cent. Erwartet worden waren 53 Cent. Der Umsatz erreichte 10,68 Milliarden US-Dollar, statt 9,79 Milliarden US-Dollar. Für HPE war es der größte Gewinnschub seit Februar 2018. Der Umsatz kletterte um 40 Prozent. Der eigentliche Knaller …Den vollständigen Artikel lesen
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