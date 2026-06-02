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BANKENFUSIONEN - Die öffentlichen Banken in Deutschland sehen sich als Profiteur einer möglichen Übernahme der Commerzbank durch den italienischen Konkurrenten Unicredit. "Fusionen bieten immer auch Chancen für die Konkurrenz", sagte Thomas Groß, Präsident des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands, (VÖB) dem Handelsblatt. "Wenn es Verunsicherung und interne Diskussionen bei einem Wettbewerber gibt, profitieren andere Banken davon: im Kundengeschäft genauso wie bei der Rekrutierung von Mitarbeitern." Die Commerzbank befürchtet, dass bei einer Zusammenlegung mit der deutschen Unicredit-Tochter HVB viele Firmenkunden ihr Kreditengagement reduzieren würden, um nicht zu abhängig von einem Institut zu werden. Groß zufolge haben die öffentlichen Banken genügend Kapazität, um diese Lücke zu schließen und ihr Kreditgeschäft auszubauen. (Handelsblatt)

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June 02, 2026 00:39 ET (04:39 GMT)

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