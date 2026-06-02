Der Aktienmarkt hat in den vergangenen Monaten eine außergewöhnliche Performance gezeigt. Angetrieben von der Euphorie rund um Künstliche Intelligenz sind die großen US-Indizes stark gestiegen. Dow Jones, S&P 500 und vor allem der technologielastige Nasdaq Composite eilten von Hoch zu Hoch. Doch mitten in dieser starken Marktphase sendet eine fundamentale Kennzahl ein Warnsignal: Das Shiller-CAPE-Ratio liegt wieder in historisch extrem hohen Regionen.• Die Bewertung des US-Aktienmarktes ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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