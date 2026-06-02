DJ Blackstone sammelt 13,1 Mrd USD für größten Asien-Private-Equity-Fonds ein

Von Megan Cheah

DOW JONES--Blackstone hat 13,1 Milliarden US-Dollar für seinen bislang größten Asien-Private-Equity-Fonds eingeworben. Damit reiht sich das Unternehmen in die wachsende Zahl von Firmen ein, die Kapital sammeln, um in der am schnellsten wachsenden Region der Welt zu investieren.

Der Betrag übertrifft die angepeilten 10 Milliarden Dollar für den Fonds Blackstone Capital Partners Asia III. Damit wurde die absolute Obergrenze (Hard Cap) erreicht. Die Summe entspricht mehr als dem Doppelten des Betrags, der für den Vorgängerfonds eingesammelt wurde, teilte der in New York ansässige alternative Vermögensverwalter am Montag mit.

Der asiatisch-pazifische Raum sei die am schnellsten wachsende Region der Welt und biete überzeugende Möglichkeiten für groß angelegte Investitionen, sagte Joe Baratta, globaler Leiter der Private-Equity-Strategien von Blackstone.

Blackstone hat in den vergangenen 24 Monaten mehr als 7 Milliarden Dollar in 12 Transaktionen investiert, darunter der japanische Ingenieurdienstleister TechnoPro und das südkoreanische Friseursalon-Franchise JUNO. Das Unternehmen verzeichnete im selben Zeitraum zudem 15 Exits mit entsprechenden Erlösen. Dazu zählten die erfolgreichen Börsengänge des auf im Labor gezüchtete Diamanten spezialisierten Unternehmens International Gemological Institute sowie des Baufinanzierers für bezahlbaren Wohnraum Aadhar Housing Finance in Indien.

Der jüngste Fonds von Blackstone folgt auf ähnliche milliardenschwere Bemühungen von Investmentfirmen, die in das asiatische Wachstum investieren wollen. Das in Schweden ansässige Unternehmen EQT sammelte im April mehr als 15 Milliarden Dollar für seinen Asien-Pazifik-Private-Equity-Fonds ein. Bain Capital trug im Mai 10,5 Milliarden Dollar für seinen auf asiatische Deals ausgerichteten Fonds zusammen.

Beide Fonds waren die bisher größten der jeweiligen Firmen. Sie kamen trotz eines herausfordernden Umfelds für die Kapitalbeschaffung zustande. Laut einem Bericht von Bain & Co. war 2025 das für asiatische Fonds eingesammelte Kapital auf ein 12-Jahres-Tief gesunken.

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June 02, 2026 00:51 ET (04:51 GMT)

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