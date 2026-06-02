DJ MÄRKTE ASIEN/Verworrene Nachrichtenlage zum Nahostkonflikt dämpft Kauflaune

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Dienstag die negativen Vorzeichen. Marktteilnehmer verweisen auf die verworrene Nachrichtenlage zum Nahostkonflikt. Am Montag hatten iranische Medien vermeldet, dass Teheran nicht mehr verhandle und eine vollständige Sperrung der Straße von Hormus anstrebe. Damit reagiere man auf die jüngste Offensive israelischer Streitkräfte gegen die Hisbollah im Libanon. Die Ölpreise hatten daraufhin deutlicher zugelegt, kommen aktuell aber wieder leicht zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump mitgeteilt hat, Israel und die Hisbollah hätten sich darauf verständigt, einander nicht anzugreifen. Ferner sagte Trump, die Gespräche mit dem Iran liefen weiter. Das Barrel Brentöl ermäßigt sich aktuell um rund 1 Prozent auf gut 94 Dollar.

In Tokio gibt der Nikkei-225-Index um 1,4 Prozent nach, allerdings hatte der Index am Montag ein Rekordhoch erreicht. Der breiter gefasste Topix verliert 0,8 Prozent. Nach einer Gewinnwarnung brechen die Aktien von Ito En um 11,2 Prozent ein.

An der Börse in Seoul, die am Montag ebenfalls ein Rekordhoch verzeichnet hatte, geht es mit dem Kospi um 2 Prozent abwärts. Hier dürften auch Inflationsdaten belasten, die Zinserhöhungserwartungen untermauern. Die südkoreanischen Verbraucherpreise sind im Mai etwas stärker gestiegen als erwartet. In Südkorea ruht der Börsenhandel am Mittwoch wegen der Kommunalwahlen. Unter den Einzelwerten verlieren Hanwha Aerospace 5,5 Prozent. Bei einem Brand in einem Werk des Rüstungskonzerns sind mehrere Mitarbeiter zu Tode gekommen.

Gegen die negative Tendenz in der Region gewinnt der Hang-Seng-Index in Hongkong 1,5 Prozent. Die KI-Euphorie trage die Kurse nach oben, heißt es unter Verweis auf die Computex-Konferenz in Taiwan. Tencent verbessern sich um 7,8 Prozent. Meituan gewinnen nach Vorlage überzeugender Zahlen 7,7 Prozent. Aktien chinesischer Autohersteller tendieren uneinheitlich nach Veröffentlichung von Absatzzahlen für Mai. Xpeng steigen um 3,9 Prozent und BYD um 2 Prozent. Geely verlieren 1,6 Prozent. Die Börse in Shanghai zeigt sich derweil kaum verändert.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.697,90 -0,4 -0,2 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.056,21 -0,8 +14,9 08:00 Kospi (Seoul) 8.614,24 -2,0 +104,4 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.768,87 +1,5 +0,5 10:00 Shanghai-Composite 4.056,24 -0,0 +2,2 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.060,81 +0,5 +8,9 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.222,92 +1,6 -28,1 10:00 KLCI (Malaysia) 1.683,07 -0,1 +0,2 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1636 +0,1 1,1630 1,1659 -0,9 EUR/JPY 185,85 +0,1 185,70 185,91 +1,0 EUR/GBP 0,8642 -0,0 0,8643 0,8657 -0,8 USD/JPY 159,69 +0,0 159,65 159,43 +2,0 USD/KRW 1.517,60 +0,3 1.513,50 1.505,90 +5,4 USD/CNY 6,7617 -0,1 6,7650 6,7659 -3,3 USD/CNH 6,7585 -0,1 6,7643 6,7656 -3,1 USD/HKD 7,8378 +0,0 7,8374 7,8369 +0,7 AUD/USD 0,7159 +0,1 0,7155 0,7183 +7,3 NZD/USD 0,5930 0,0 0,5930 0,5971 +3,0 BTC/USD 70.882,24 -0,7 71.368,36 73.107,61 -19,2 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 91,33 -0,9 -0,83 92,16 Brent/ICE 94,25 -0,8 -0,73 94,98 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.511,36 +0,6 28,07 4.483,29 Silber 75,76 +1,3 0,95 74,81 Platin 1.950,10 +1,4 26,35 1.923,75 (Angaben ohne Gewähr) ===

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June 02, 2026 00:52 ET (04:52 GMT)

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