Anzeige
Mehr »
Dienstag, 02.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Wolfram-Hotspot in Nevada: China-Monopol wackelt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
02.06.2026 07:27 Uhr
264 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Verworrene Nachrichtenlage zum Nahostkonflikt dämpft Kauflaune

DJ MÄRKTE ASIEN/Verworrene Nachrichtenlage zum Nahostkonflikt dämpft Kauflaune

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Dienstag die negativen Vorzeichen. Marktteilnehmer verweisen auf die verworrene Nachrichtenlage zum Nahostkonflikt. Am Montag hatten iranische Medien vermeldet, dass Teheran nicht mehr verhandle und eine vollständige Sperrung der Straße von Hormus anstrebe. Damit reagiere man auf die jüngste Offensive israelischer Streitkräfte gegen die Hisbollah im Libanon. Die Ölpreise hatten daraufhin deutlicher zugelegt, kommen aktuell aber wieder leicht zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump mitgeteilt hat, Israel und die Hisbollah hätten sich darauf verständigt, einander nicht anzugreifen. Ferner sagte Trump, die Gespräche mit dem Iran liefen weiter. Das Barrel Brentöl ermäßigt sich aktuell um rund 1 Prozent auf gut 94 Dollar.

In Tokio gibt der Nikkei-225-Index um 1,4 Prozent nach, allerdings hatte der Index am Montag ein Rekordhoch erreicht. Der breiter gefasste Topix verliert 0,8 Prozent. Nach einer Gewinnwarnung brechen die Aktien von Ito En um 11,2 Prozent ein.

An der Börse in Seoul, die am Montag ebenfalls ein Rekordhoch verzeichnet hatte, geht es mit dem Kospi um 2 Prozent abwärts. Hier dürften auch Inflationsdaten belasten, die Zinserhöhungserwartungen untermauern. Die südkoreanischen Verbraucherpreise sind im Mai etwas stärker gestiegen als erwartet. In Südkorea ruht der Börsenhandel am Mittwoch wegen der Kommunalwahlen. Unter den Einzelwerten verlieren Hanwha Aerospace 5,5 Prozent. Bei einem Brand in einem Werk des Rüstungskonzerns sind mehrere Mitarbeiter zu Tode gekommen.

Gegen die negative Tendenz in der Region gewinnt der Hang-Seng-Index in Hongkong 1,5 Prozent. Die KI-Euphorie trage die Kurse nach oben, heißt es unter Verweis auf die Computex-Konferenz in Taiwan. Tencent verbessern sich um 7,8 Prozent. Meituan gewinnen nach Vorlage überzeugender Zahlen 7,7 Prozent. Aktien chinesischer Autohersteller tendieren uneinheitlich nach Veröffentlichung von Absatzzahlen für Mai. Xpeng steigen um 3,9 Prozent und BYD um 2 Prozent. Geely verlieren 1,6 Prozent. Die Börse in Shanghai zeigt sich derweil kaum verändert. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.697,90  -0,4    -0,2      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.056,21  -0,8   +14,9      08:00 
Kospi (Seoul)       8.614,24  -2,0   +104,4      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.768,87  +1,5    +0,5      10:00 
Shanghai-Composite     4.056,24  -0,0    +2,2      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.060,81  +0,5    +8,9      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.222,92  +1,6   -28,1      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.683,07  -0,1    +0,2      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Mo, 9:10 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1636  +0,1   1,1630     1,1659  -0,9 
EUR/JPY           185,85  +0,1   185,70     185,91  +1,0 
EUR/GBP           0,8642  -0,0   0,8643     0,8657  -0,8 
USD/JPY           159,69  +0,0   159,65     159,43  +2,0 
USD/KRW          1.517,60  +0,3  1.513,50    1.505,90  +5,4 
USD/CNY           6,7617  -0,1   6,7650     6,7659  -3,3 
USD/CNH           6,7585  -0,1   6,7643     6,7656  -3,1 
USD/HKD           7,8378  +0,0   7,8374     7,8369  +0,7 
AUD/USD           0,7159  +0,1   0,7155     0,7183  +7,3 
NZD/USD           0,5930  0,0   0,5930     0,5971  +3,0 
BTC/USD          70.882,24  -0,7 71.368,36    73.107,61 -19,2 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           91,33  -0,9   -0,83      92,16 
Brent/ICE           94,25  -0,8   -0,73      94,98 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.511,36  +0,6   28,07    4.483,29 
Silber            75,76  +1,3    0,95      74,81 
Platin           1.950,10  +1,4   26,35    1.923,75 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 00:52 ET (04:52 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.