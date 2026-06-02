Die Intelligence-Ebene des Unternehmens kombiniert KI-gestützte Analysen mit Anomalieerkennung, um die Zahlungsoptimierung, Leistung und Umsatzergebnisse von Händlern zu verbessern

LEHI, UT / ACCESS Newswire / 2. Juni 2026 / IXOPAY, die Performance-Ebene, die globale Zahlungen für das Agent-Zeitalter ermöglicht, hat heute IXOPAY Payments Intelligence vorgestellt, ein einheitliches Kontrollzentrum, das fragmentierte Zahlungsdaten in umsetzbare Echtzeit-Einblicke umwandelt. Das Unternehmen hat außerdem IXONav eingeführt, einen neuen agentischen KI-Navigator, der entwickelt wurde, um wichtige Erkenntnisse in jedem Schritt des Zahlungsvorgangs zu gewinnen. Durch die Kombination von KI-gesteuerten Analysen, Anomalieerkennung und LLM-Agenten hilft die Plattform Händlern, Optimierungsmöglichkeiten aufzudecken, die Routing-Leistung zu verbessern, die Autorisierungsraten zu erhöhen und die Kosten pro Transaktion zu senken.

Die No-Code-Zahlungsplattform von IXOPAY vereint Zahlungsorchestrierung, Tokenisierung und Intelligence und bietet Händlern eine konfigurierbare Infrastruktur zur Optimierung ihrer Zahlungsleistung. Die IXOPAY Payments Intelligence-Suite umfasst Zahlungsanalysen, Anomalieerkennung, Datenharmonisierung, Monitoring und Risikomanagement sowie nun IXONav, einen Zahlungsassistenten auf LLM-Basis für KI-gesteuerte Erkenntnisse und Empfehlungen. Nun können Unternehmen von fragmentierten PSP-Dashboards und manueller Berichterstattung zu Zahlungsintelligenz in Echtzeit übergehen - was schnellere Entscheidungen und bessere Umsatzergebnisse ermöglicht.

"Immer mehr Händler suchen nach Lösungen zur Steigerung der Autorisierungsraten, beispielsweise durch intelligente Wiederholungsversuche, dynamisches Routing und adaptive Transaktionsnachrichten", sagte Jordan McKee, Director of Research, Fintech, bei 451 Research von S&P Global. "Dies gilt insbesondere für die digital fortschrittlichsten Händler, von denen 59 % angeben, dass Zahlungsoptimierungsfunktionen bei der Auswahl eines Zahlungsabwicklungspartners von großer Bedeutung sind."

"Händler versinken in Zahlungsdaten, doch allzu oft sind diese in fragmentierten Systemen und unverbundenen Dashboards gefangen, was ein schnelles Handeln erschwert", so Jill Willard, Chief Technology Officer bei IXOPAY. IXOPAY Payments Intelligence mit IXONav liefert Händlern in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse aus ihren Daten und hilft ihnen so, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und nahtlose Zahlungserlebnisse zu bieten, die die Kundenbindung stärken."

Bis 2030 werden digitale Zahlungen voraussichtlich auf über 361 Milliarden Dollar ansteigen. Und mit dem Aufkommen des agentischen Handels betrachten Unternehmen Zahlungen zunehmend als strategischen Hebel für ihr Geschäft. Konzernunternehmen, Marktplätze, Abonnementdienste, Fintechs, Reise-, Gaming-, Einzelhandels- und Digitalgüterunternehmen werden weiterhin von einer Datenflut überschwemmt, wobei das tägliche Zahlungsmanagement unerlässlich ist, um ihre Geschäfte am Laufen zu halten. Viele Unternehmen mit hohen Transaktionsvolumina, mehreren Zahlungsdienstleistern und komplexen Zahlungsabläufen lassen letztendlich Umsatzpotenziale ungenutzt, einfach weil ihnen die Fähigkeit und die Zeit fehlen, die wichtigsten Signale zu erkennen.

Darüber hinaus kann die Entwicklung einer internen Lösung enorm zeit- und ressourcenintensiv sein und erhebliche Investitionen, komplexe Integrationen sowie knappe technische Fachkräfte für die Implementierung und Wartung erfordern. IXOPAY Payments Intelligence nimmt diese Last ab, indem es Händlern hilft, Zahlungsdaten über Transaktionen, Gebühren, Streitfälle, Auszahlungen und Abrechnungen hinweg zu verstehen, zu transformieren und abzugleichen. So werden fragmentierte Daten in messbare geschäftliche Auswirkungen umgewandelt, indem entgangene Einnahmen wiedergewonnen werden.

Die neue Lösung bietet:

- Zahlungsanalysen: Einheitlicher Überblick über Zahlungsleistung, Gebühren, Autorisierungen und Transaktionstrends über mehrere Zahlungsdienstleister und Zahlungsmethoden hinweg.

- Anomalieerkennung: Echtzeit-Identifizierung ungewöhnlicher Muster, Leistungsprobleme und umsatzbeeinflussender Ereignisse.

- Datenaustausch: BI-fähige Datenfreigabe sowie sicherer Zugriff auf Zahlungsdaten und -analysen über verschiedene Anbieter, Teams und Geschäftssysteme hinweg.

- Monitoring und Risikomanagement: Echtzeit-Monitoring, Warnmeldungen und Kontrolle der Zahlungsaktivitäten zur Reduzierung von Betrugsfällen, Minimierung von Störungen und Verbesserung der Resilienz.

- IXONav: KI-gestützte Agenten für Analysen und Handlungsempfehlungen, die Händlern dabei helfen, ihre Zahlungsprozesse schneller zu optimieren.

Das IXOPAY-Team wird seine neue Plattform für Zahlungsintelligenz sowie seine Lösung für Zahlungsanalysen vom 2. bis 4. Juni auf der https://pr.report/m52o-Konferenz in Amsterdam am Stand 1C166 vorstellen.

Weitere Informationen zu IXOPAY finden Sie unter www.ixopay.com

https://storage.googleapis.com/accesswire/media/1172429/ixopay--ai-payments-intelligence-infographic.pdf

Über IXOPAY

IXOPAY ist die Performance-Ebene, die globale Zahlungen für das Zeitalter der Agenten unterstützt. Die konfigurierbare Zahlungslösung für Konzerne vereint Zahlungsorchestrierung, Tokenisierung und Intelligence und bietet Händlern eine anpassbare Infrastruktur zur Optimierung ihrer Zahlungsleistung. Dank erweiterter Zahlungsintelligenz und einem agentischen KI-Navigator, IXONav, erhalten Händler weltweit die Werkzeuge, um in jedem Schritt ihres Zahlungsprozesses sichere und präzise Entscheidungen zu treffen. Heute verbindet IXOPAY Händler weltweit mit mehr als 200 Zahlungsdienstleistern, 300 Zahlungsmethoden und einem wachsenden globalen Netzwerk innovativer Zahlungspartner und -lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.ixopay.com.

Medienkontakt:

Carmen Mantalas

Verdis für IXOPAY

mailto:carmen@verdis.xyz

QUELLE: IXOPAY

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