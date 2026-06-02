FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS ERWARTET - Nach weiteren Rekorden an der Wall Street zeichnet sich im Dax am Dienstag wieder ein kleiner Anstieg ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 25.098 Punkte. Der Wochenstart war durchwachsen, mit einer Tagesspanne von 400 Punkten um die runde Marke von 25.000 Punkten bei einem Tagestief von 24.901 Punkten und einem Tageshoch von 25.301 Punkten. Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt weiter auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von "schnellem Tempo".

USA: - REKORDJAGD GEHT WEITER - Getrieben vom Boom-Thema KI haben die US-Indizes am Montag nach und nach an ihre Rekordserie angeknüpft. Zuerst war es der Leitindex Dow Jones Industrial, der eine Bestmarke erreichte. Andere Indizes folgten spätestens, als US-Präsident Donald Trump die zwischenzeitlichen Sorgen zerstreute, dass der Iran seinen Austausch mit den USA über ein Kriegsende einstellen könnte. Aufgrund der Hängepartie in den Iran-Gesprächen blieben die Kursgewinne aber zumeist moderaten Ausmaßes. Der Dow mühte sich zu einem Plus von 0,09 Prozent auf 51.078,88 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,60 Prozent auf 30.513,86 Zähler stieg. Der marktbreite S&P 500 verbuchte mit einem Anstieg um 0,26 Prozent auf 7.599,96 Punkten seinen achten positiven Handelstag in Folge.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Tokio nach dem Rekord am Montag nach unten ging, zogen die Indizes in Hongkong und an den chinesischen Festlandsbörsen an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab rund eine Stunde vor Handelsende knapp ein Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zog im dortigen späten Handel um 1,6 Prozent an. Mit einem Anstieg von lediglich knapp einem Prozent seit Ende 2025 hinkt der Hang Seng deutlich hinter vielen asiatischen Indizes wie dem Nikkei 225 oder dem Kospi hinterher. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen entwickelte sich im bisherigen Jahresverlauf ebenfalls deutlich schlechter als seine Pendants in Tokio oder Seoul. Am Dienstag legte der CSI zuletzt rund ein Prozent zu.



DAX 25003,04 -0,4%

XDAX 25083,92 0,03%

EuroSTOXX 50 6034,95 -0,26%

Stoxx50 5157,60 -0,64%



DJIA 51078,88 0,09%

S&P 500 7599,96 0,26%

NASDAQ 100 30513,86 0,60%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 126,22 +0,16%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1637 0,05%

USD/Yen 159,72 0,03%

Euro/Yen 185,86 0,09%

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BITCOIN:





Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 70.911 -0,56%

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ROHÖL:





Brent 94,17 -0,81 USD WTI 91,30 -0,86 USD °



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