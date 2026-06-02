ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 555 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bestätigte am Montagabend seine grundsätzliche Einschätzung der Briten angesichts des Übernahmeinteresses von Castlelake. Er sieht eine Reihe von Hürden für eine Offerte - unter anderem die Regeln in Europa und speziell Großbritannien zu Eigentum und Kontrolle./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B7KR2P84
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