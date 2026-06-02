In Norwegen sind im Mai 15.210 E-Autos neu zugelassen worden - bei 15.560 neuen Pkw insgesamt. Das entspricht einer Elektro-Durchdringung von 97,8 Prozent. Aufs bisherige Jahr gesehen, machen E-Pkw in Norwegen glatt 98 Prozent aller Neuzulassungen aus. Der Markt ist inzwischen also völlig BEV-getrieben. Im April ging die Quote der rein elektrischen Pkw schon einmal Richtung 99 Prozent, im Mai sind es nun nochmals 97,8 Prozent gewesen. Damit hat sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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