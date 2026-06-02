© Foto: Beata Zawrzel - NurPhotoAlphabet startet eine gigantische Kapitalmaßnahme zur Finanzierung der nächsten KI-Generation und Berkshire Hathaway ist mit 10 Milliarden US-Dollar dabei.Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat angekündigt, insgesamt 80 Milliarden US-Dollar durch Aktienverkäufe einwerben zu wollen, um den massiven Ausbau seiner KI-Infrastruktur zu finanzieren. Bestandteil der Transaktion ist eine private Investition von Berkshire Hathaway in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar. Die Kapitalmaßnahme zählt zu den größten Eigenkapitalfinanzierungen in der Geschichte des Technologiesektors und unterstreicht den enormen Investitionsbedarf der führenden KI-Unternehmen. Alphabet begründete den Schritt mit einer …Den vollständigen Artikel lesen
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