DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Tages der Regionalwahlen geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet will über Aktienverkäufe das Kapital um insgesamt 80 Milliarden US-Dollar erhöhen, um die enormen Investitionen im Wettlauf um Künstliche Intelligenz zu finanzieren. Der US-Technologiekonzern teilte am Montag, es habe den Verkauf von Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar an Berkshire Hathaway vereinbart. Weitere 70 Milliarden US-Dollar sollen auf verschiedenen Wegen aufgetrieben werden. Alphabet zufolge sollen die Erlöse zur Finanzierung der Erweiterung von Rechenzentren verwendet werden. Zudem solle damit die Rechenkapazität gesichert werden, die zum Trainieren und dem Betrieb von KI-Modellen benötigt werde. Das Unternehmen hatte Anfang diesen Jahres mitgeteilt, dass seine Investitionen für 2026 voraussichtlich bis zu 190 Milliarden Dollar betragen würden und dass sie im nächsten Jahr deutlich steigen würden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:30 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Zwischenbericht 1H

10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV

10:00 DE/Hellofresh SE, HV

10:00 DE/Hypoport SE, HV

11:00 DE/Teamviewer SE, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Basler 0,11 EUR Friedrich Vorwerk 1,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:00 Handelsbilanz April - EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj - US 16:00 Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 25.171,00 +0,6 E-Mini-Future S&P-500 7.594,00 -0,3 E-Mini-Future Nasdaq-100 30.472,25 -0,3 Topix (Tokio) 3.917,92 -0,6 Hang-Seng (Hongk.) 25.839,85 +1,7 Shanghai-Comp. 4.069,03 +0,3 Montag: INDEX zuletzt +/- % DAX 25.003,04 -0,4 DAX-Future 25.115,00 -0,3 XDAX 25.083,92 +0,3 MDAX 32.899,55 -1,4 TecDAX 4.180,56 +0,5 SDAX 18.958,94 -1,2 Euro-Stoxx-50 6.034,95 -0,3 Stoxx-50 5.157,60 -0,6 Dow-Jones 51.078,88 +0,1 S&P-500 7.599,96 +0,3 Nasdaq Composite 27.086,81 +0,4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick - An Europas Börsen zeichnen sich kleine Aufschläge zur Eröffnung am Dienstag ab. US-Präsident Donald Trump versucht, in dem sich ausweitenden Konflikt zwischen Israel und dem Libanon zu vermitteln, der zu einem Stolperstein für die Gespräche zwischen dem Iran und den USA zu werden droht. Trump erklärte, beide Seiten hätten vereinbart, die Kämpfe einzustellen, und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu habe die Angriffe im Libanon abgesagt. Angeblich hatte der Iran die Gespräche mit den USA wegen der israelischen Angriffe im Libanon ausgesetzt, was die Börsen am Vortag belastete. Der Ölpreis zog daraufhin kräftig an genauso wie die Renditen an den Anleihemärkten.

Rückblick - Erneute militärische Schlagabtausche zwischen dem Iran und den USA belasteten. Dazu wirkte aber vor allem die Nachricht negativ, dass der Iran die indirekten über Vermittler geführten Gespräche mit den USA eingestellt habe. Hintergrund sei die Ausweitung der israelischen Offensive im Libanon, hieß es aus dem Iran. Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang stützten Software-Aktien. Huang trat Befürchtungen entgegen, dass KI deren Geschäft kannibalisieren könnte. SAP gewannen 8,1 Prozent, Nemetschek 8,7 Prozent, Atoss Software 7,8 Prozent oder Temenos 7,1 Prozent. Etwas überrascht über das Minus der globalen Rüstungswerte zeigten sich Händler. Rheinmetall fielen um 6,7 Prozent und waren damit DAX-Tagesverlierer. Hensoldt gaben um 5,8 Prozent nach, Renk um 7,9 Prozent, TKMS um 6,1 Prozent, Thales um 4 Prozent und Leonardo um 3,6 Prozent. Easyjet sprangen um 10 Prozent nach oben. Castlelake hatte bestätigt, in frühen Gesprächen über ein Angebot für die Airline zu sein. Schneider Electric stiegen um 2,3 Prozent dank des Investitionsschubs der japanischen Softbank in Frankreichs KI-Unternehmen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Mit stark gestiegenen Renditen wurden Immobilienaktien verkauft: Vonovia verloren 2 Prozent oder TAG Immobilien 3,5 Prozent. Delivery Hero schlossen 1,9 Prozent fester bei 37,67 Euro. Laut einem FT-Bericht soll Prosus andere Anteilseigner des Lieferdienstes wegen des Kaufs von Anteilen kontaktiert haben. Damit könnte Uber, die 33 Euro je Delivery Aktie geboten hatten und 37 Prozent der Anteile halten bzw. kontrollieren, Konkurrenz erwachsen. Laut Medienberichten sollen verschiedene Großaktionäre von Delivery Hero bis zu 40 Euro je Anteilsschein gefordert haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Rekordstände der US-Börsen haben dem deutschen Aktienmarkt am Montagabend nach Xetra-Schluss etwas auf die Sprünge geholfen. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich dabei aber keine Einzelaktie auffällig - es habe auch keine handelbare Nachrichten gegeben.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Nachdem sich beide Kriegsparteien USA und Iran am Wochenende neue Scharmützel geliefert hatten, lastete ein Bericht auf der Stimmung: Laut diesem hatte der Iran aus Protest gegen die israelischen Angriffe im Libanon die Gespräche mit den USA ausgesetzt. Doch dann beruhigte US-Präsident Trump die Gemüter, denn er teilte mit, dass Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah zugestimmt hätten, die Kampfhandlungen einzustellen - die Gespräche mit dem Iran liefen wieder an. Im Anschluss erholten sich die US-Börsen und markierten Allzeithochs. Nvidia kletterte um 6,3 Prozent. Die KI-Ikone hatte auf einer Konferenz in Taiwan ihren neuen Superchip vorgestellt. Davon profitierten auch die Aktien von Unternehmen, in deren Laptops der neue Nvidia-Chip verbaut werden soll. Dell gewannen weitere 10,8 Prozent. Microsoft verbesserten sich um 2,3 Prozent. Aktien von Nvidia-Wettbewerbern gaben derweil nach. Intel verbilligen sich um 4,7 und AMD um 1,2 Prozent. Qualcomm büßten 8,8 Prozent ein. Software-Titel waren indes gesucht - gestützt von Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang. Der erwähnte ausdrücklich Unternehmen wie Cadence Design Systems (+10,5%), Crowdstrike (7%), Palantir (+2,6%) und ServiceNow (+9,3%) und trat Befürchtungen entgegen, dass KI deren Geschäft kannibalisieren könnte.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,04 +0,03 4,09 4,03 5 Jahre 4,18 +0,03 4,23 4,16 10 Jahre 4,47 +0,02 4,52 4,45

Die gestiegenen Ölpreise schürten wieder Inflationssorgen, am Anleihemarkt zogen daher die Renditen an. Gestützt werden die Spekulationen auf steigende Leitzinsen auch durch starke Konjunkturdaten. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die Bauausgaben jeweils für April überraschten positiv.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:48 EUR/USD 1,1637 +0,1 0,0007 1,1630 1,1622 EUR/JPY 185,89 +0,1 0,1900 185,7000 185,5600 EUR/CHF 0,915 +0,0 0,0003 0,9147 0,9143 EUR/GBP 0,8641 -0,0 -0,0002 0,8643 0,8643 USD/JPY 159,7 +0,0 0,0500 159,6500 159,6400 GBP/USD 1,3463 +0,1 0,0012 1,3451 1,3444 USD/CNY 6,7621 -0,0 -0,0029 6,7650 6,7650 USD/CNH 6,7584 -0,1 -0,0059 6,7643 6,7665 AUS/USD 0,7164 +0,1 0,0009 0,7155 0,7152 Bitcoin/USD 70.556,13 -1,1 -812,23 71.368,36 71.118,09

Der Dollar profitierte von gestiegenen Marktzinsen - der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

ROHSTOFFE

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.516,61 +0,7 33,32 4.483,29 Silber 75,78 +1,3 0,97 74,81 Platin 1.952,05 +1,5 28,30 1.923,75

Höhere Marktzinsen belasteten den Goldpreis - dieser sank um 1,2 Prozent.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 91,27 -1,0 -0,89 92,16 Brent/ICE 94,21 -0,8 -0,77 94,98

Der Ölpreis zog in Reaktion auf die Nahost-Nachrichtenlage wieder an. Das Ausbleiben eines Durchbruchs in den Verhandlungen und erneute militärische Zwischenfälle sowie die weitere Blockade der Straße von Hormus trieben die Erdölpreise nach oben. Die Ölpreise kamen jedoch von ihren Tageshochs zurück, nachdem Trump Israel im Libanon zurückgepfiffen hatte. Die Verhandlungen mit dem Iran sollen laut Trump wieder aufgenommen werden. Brentöl verteuerte sich um 4,4 Prozent je Fass.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

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