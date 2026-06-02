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CORPORATE NEWS | LIBERO football finance AG
Frankfurt am Main, 02.06.2026 / 08:00 CET/CEST
LIBERO ist nominiert für den Investment Excellence Award 2026
Die LIBERO football finance AG informiert über ihre Nominierung für den Investment Excellence Award 2026 in der Kategorie Innovation in Finance
Die LIBERO football finance AG wurde darüber informiert, dass sie mit der LIBERO Exchange auf der Shortlist für den Investment Excellence Award 2026 in der Kategorie Innovation in Finance steht. Der Investment Excellence Award wird verliehen von Wealth & Finance International.
Die LIBERO Exchange ist eine Plattform zur Vermittlung von jeglichen Finanzierungsanfragen, die ein Fußballclub hat. Auf der Finanzierungseite konnte Libero neben Banken auch Kreditfonds als Geldgeber gewinnen. Zwei innovative Finanzierungsbeispiele von Fonds befinden sich mit der Kaderfinanzierung und einer permanenten Kreditlinie für Clubs auf der LIBERO Homepage mit einem Kurzsteckbrief. Die LIBERO Exchange bietet zusammengefasst folgende Vorteile:
Neben Finanzierungsthemen können Fußballvereine und Club Investoren auch sämtliche sonstigen Dienstleistungsanfragen auf der LIBERO Exchange platzieren.
Der Vorstandsvorsitzende der LIBERO football finance AG, Dr. Dirk Rogowski, kommentiert: "Die Nominierung für den Investment Excellence Award 2026 in der Kategorie Innovation in Finance war eine große, positive Überraschung für uns. Es zeigt erneut die Stärke und Innovation unseres Angebotes."
Kontakt:
Dr. Dirk Rogowski, Vorstand, dr@lff.ag
Über die LIBERO football finance AG
Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte
Disclaimer
Kontakt:
Dr. Dirk Rogowski
dr@Libero-football-finance.com
02.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LIBERO football finance AG
|Taunusanlage 9-10
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 5050 604247
|Fax:
|+49 69 5050 60429
|E-Mail:
|info@libero-football-finance.com
|Internet:
|www.libero-football-finance.com
|ISIN:
|DE000A161N22
|WKN:
|A161N2
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2337238
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