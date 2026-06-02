EQS-News: Lucera GmbH
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Neues TechBio-Unternehmen Lucera bringt Entscheidungsintelligenz in die Arzneimittelentwicklung - für mehr Planungssicherheit, Evidenz und Effizienz
Heidelberg, Deutschland - 2. Juni 2026 - Das TechBio-Unternehmen Lucera GmbH gab heute den Start seiner Geschäftstätigkeit bekannt und setzt dabei auf seine firmeneigene Technologie, um durch Entscheidungsintelligenz die biopharmazeutische Forschung & Entwicklung effektiver und effizienter zu machen.
Das neu gegründete Unternehmen wird von einem Konsortium aus institutionellen und privaten Investoren finanziert, die das Geschäftsfeld Pharma-Technologie der Molecular Health GmbH übernommen und die neue Gesellschaft gegründet haben. Dr. Friedrich von Bohlen, der zum Chief Executive Officer (CEO) berufen wurde, und Dr. Stephan Brock, der als Chief Technology Officer (CTO) fungiert, bringen ihre umfassende Erfahrung in den Bereichen Präzisionsmedizin und Arzneimittelentwicklung ein.
Lucera wurde gegründet, um die Lücke zwischen der einerseits bestehenden Fülle biomedizinischer Daten und der Entscheidungsqualität in der Arzneimittelentwicklung andererseits zu schließen. Denn obwohl die pharmazeutische Forschung und Entwicklung heute Zugriff auf mehr Daten, Modelle und KI-Tools hat als je zuvor, erfordern wichtige Entscheidungen nach wie vor die Einordnung in einen biologischen Kontext sowie eine rationale Erklärung mit entsprechend stichhaltigen und wissenschaftlich fundierten Belegen. Vor diesem Hintergrund unterstützt Lucera dabei, fragmentierte biomedizinische Daten in rational nachvollziehbare und für Entscheidungen relevante Erkenntnisse umzuwandeln. Grundlage hierfür ist Dataome, Luceras proprietäre, semantisch integrierte biomedizinische Wissensdatenbank, die seit mehr als 15 Jahren fachkundig kuratiert wird und mit einem Knowledge Graph kombiniert ist, der biomedizinische Entitäten, Zusammenhänge und Evidenz mitsamt Quellen, Modalitäten und biologischen Skalen verknüpft. Lucera besitzt die vollständigen und exklusiven Rechte an dieser Technologie. Das Unternehmen verfügt über ein etabliertes Geschäftsmodell und realisiert Umsätze mit Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Auftragsforschung (CROs), Unternehmensberatung und Investmentgesellschaften.
Dr. Friedrich von Bohlen, CEO von Lucera, sagte: "Mit Lucera verfügen wir über eine bewährte Technologie und die nötige Expertise, um eine fundierte Entscheidungsfindung in der biopharmazeutischen Forschung und Entwicklung sowie bei Investitionen im Bereich der Life Sciences zu ermöglichen. Wir verschaffen unseren Kunden ein umfassendes Verständnis eines neuen Wirkstoffkandidaten über dessen gesamten Entwicklungsprozess hinweg - vom Zielmolekül, dem Phänotyp über die klinischen Studien hinweg bis zum Nebenwirkungsprofil. Indem biologische Zusammenhänge, Patientenkontext, Evidenzlücken und Entwicklungsrisiken transparenter gemacht werden, ermöglicht Lucera eine fundiertere Bewertung der Erfolgswahrscheinlichkeit, eine gezieltere Kohortenauswahl, eine effizientere Evidenzgenerierung sowie eine besser informierte präklinische und klinische Entwicklungsplanung. Eine Vielzahl erfolgreich abgeschlossener Projekte zeigt, dass diese überlegene Qualität der Entscheidungsfindung es Arzneimittelentwicklern und Investoren ermöglicht, aussichtsreiche Programme zu priorisieren, besser zu planen und notwendige Ressourcen bereitzustellen."
Lucera startet mit einem interdisziplinären Team von 25 Mitarbeitern, die von Molecular Health zu Lucera gewechselt sind und umfassende Erfahrung in den Bereichen biomedizinische Wissensverarbeitung, Künstliche Intelligenz, Bioinformatik, translationale Wissenschaft, Real-World-Evidence, pharmazeutische Entwicklung und Beratung mitbringen. Das Unternehmen ist in Heidelberg ansässig und verfügt über einen internationalen Kundenstamm.
Über die Lucera GmbH
Über Dataome
Lucera GmbH
02.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lucera GmbH
|Kurfürsten-Anlage 21
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|EQS News ID:
|2337402
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2337402 02.06.2026 CET/CEST