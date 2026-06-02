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Neues TechBio-Unternehmen Lucera bringt Entscheidungsintelligenz in die Arzneimittelentwicklung - für mehr Planungssicherheit, Evidenz und Effizienz



02.06.2026 / 08:00 CET/CEST

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Neues TechBio-Unternehmen Lucera bringt Entscheidungsintelligenz in die Arzneimittelentwicklung - für mehr Planungssicherheit, Evidenz und Effizienz Konsortium aus Life-Science- und Private-Equity-Investoren gründet Lucera und kauft etabliertes Pharma-Technologiegeschäft von Molecular Health

Lucera startet mit starker Erfolgsbilanz: Erfolgreich abgeschlossene Projekte mit >20 Biotech-, Pharma- und Risikokapitalgebern weltweit

Kerntechnologie Dataome bietet herausragenden biologischen und medizinischen Kontext in Kombination mit KI-gestützter semantischer Integration und Analyse, um Daten aus Hunderten von fachkundig kuratierten privaten und öffentlichen Quellen zu verarbeiten; als Grundlage für fundiertere Entscheidungen, schnelleren Markteintritt und geringere F&E-Kosten

bietet herausragenden biologischen und medizinischen Kontext in Kombination mit KI-gestützter semantischer Integration und Analyse, um Daten aus Hunderten von fachkundig kuratierten privaten und öffentlichen Quellen zu verarbeiten; als Grundlage für fundiertere Entscheidungen, schnelleren Markteintritt und geringere F&E-Kosten Ermöglicht frühzeitiges und kausales Verständnis in der Entwicklung einer neuen Therapie, z.B. durch Identifizierung geeigneter klinischer Endpunkte, Optimierung bzw. Simulation klinischer Studien, Prognose von Nebenwirkungen und Identifizierung möglicher Kombinationstherapien Heidelberg, Deutschland - 2. Juni 2026 - Das TechBio-Unternehmen Lucera GmbH gab heute den Start seiner Geschäftstätigkeit bekannt und setzt dabei auf seine firmeneigene Technologie, um durch Entscheidungsintelligenz die biopharmazeutische Forschung & Entwicklung effektiver und effizienter zu machen. Das neu gegründete Unternehmen wird von einem Konsortium aus institutionellen und privaten Investoren finanziert, die das Geschäftsfeld Pharma-Technologie der Molecular Health GmbH übernommen und die neue Gesellschaft gegründet haben. Dr. Friedrich von Bohlen, der zum Chief Executive Officer (CEO) berufen wurde, und Dr. Stephan Brock, der als Chief Technology Officer (CTO) fungiert, bringen ihre umfassende Erfahrung in den Bereichen Präzisionsmedizin und Arzneimittelentwicklung ein. Lucera wurde gegründet, um die Lücke zwischen der einerseits bestehenden Fülle biomedizinischer Daten und der Entscheidungsqualität in der Arzneimittelentwicklung andererseits zu schließen. Denn obwohl die pharmazeutische Forschung und Entwicklung heute Zugriff auf mehr Daten, Modelle und KI-Tools hat als je zuvor, erfordern wichtige Entscheidungen nach wie vor die Einordnung in einen biologischen Kontext sowie eine rationale Erklärung mit entsprechend stichhaltigen und wissenschaftlich fundierten Belegen. Vor diesem Hintergrund unterstützt Lucera dabei, fragmentierte biomedizinische Daten in rational nachvollziehbare und für Entscheidungen relevante Erkenntnisse umzuwandeln. Grundlage hierfür ist Dataome, Luceras proprietäre, semantisch integrierte biomedizinische Wissensdatenbank, die seit mehr als 15 Jahren fachkundig kuratiert wird und mit einem Knowledge Graph kombiniert ist, der biomedizinische Entitäten, Zusammenhänge und Evidenz mitsamt Quellen, Modalitäten und biologischen Skalen verknüpft. Lucera besitzt die vollständigen und exklusiven Rechte an dieser Technologie. Das Unternehmen verfügt über ein etabliertes Geschäftsmodell und realisiert Umsätze mit Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Auftragsforschung (CROs), Unternehmensberatung und Investmentgesellschaften. Dr. Friedrich von Bohlen, CEO von Lucera, sagte: "Mit Lucera verfügen wir über eine bewährte Technologie und die nötige Expertise, um eine fundierte Entscheidungsfindung in der biopharmazeutischen Forschung und Entwicklung sowie bei Investitionen im Bereich der Life Sciences zu ermöglichen. Wir verschaffen unseren Kunden ein umfassendes Verständnis eines neuen Wirkstoffkandidaten über dessen gesamten Entwicklungsprozess hinweg - vom Zielmolekül, dem Phänotyp über die klinischen Studien hinweg bis zum Nebenwirkungsprofil. Indem biologische Zusammenhänge, Patientenkontext, Evidenzlücken und Entwicklungsrisiken transparenter gemacht werden, ermöglicht Lucera eine fundiertere Bewertung der Erfolgswahrscheinlichkeit, eine gezieltere Kohortenauswahl, eine effizientere Evidenzgenerierung sowie eine besser informierte präklinische und klinische Entwicklungsplanung. Eine Vielzahl erfolgreich abgeschlossener Projekte zeigt, dass diese überlegene Qualität der Entscheidungsfindung es Arzneimittelentwicklern und Investoren ermöglicht, aussichtsreiche Programme zu priorisieren, besser zu planen und notwendige Ressourcen bereitzustellen." Lucera startet mit einem interdisziplinären Team von 25 Mitarbeitern, die von Molecular Health zu Lucera gewechselt sind und umfassende Erfahrung in den Bereichen biomedizinische Wissensverarbeitung, Künstliche Intelligenz, Bioinformatik, translationale Wissenschaft, Real-World-Evidence, pharmazeutische Entwicklung und Beratung mitbringen. Das Unternehmen ist in Heidelberg ansässig und verfügt über einen internationalen Kundenstamm. Über die Lucera GmbH

Lucera ist ein in Heidelberg ansässiges Technologieunternehmen, das den Einsatz fortschrittlicher Datenintegration und künstlicher Intelligenz erschließt, um Entscheidungsfindung in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Das Unternehmen verfügt über langjährige Expertise mit proprietären und von Experten kuratierten Daten sowie hochentwickelten Analysetools, darunter die semantisch integrierte Wissensdatenbank Dataome, die über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren entwickelt wurde.

Luceras Technologie befasst sich mit komplexen Fragen zur Validierung von Zielmolekülen und Wirkmechanismen, Priorisierung von Indikationen, Biomarker- und Patientenstratifizierung, Strategien für die translationale Evidenz, Interpretation klinikbezogener Evidenz und Real-World-Evidence, Studienplanung, Simulation klinischer Studien sowie Due-Diligence-Prüfungen von Assets und Portfolios, wobei sie auf dem fundierten medizinischen und biologischen Kontext sowie der hohen Qualität von Dataome aufbaut.

Das Unternehmen unterstützt Pharma- und Biotechnologieunternehmen sowie institutionelle und private Investoren bei der Identifizierung, Bewertung und Weiterentwicklung aussichtsreicher Programme. Durch die Kombination maßgeschneiderter KI-Lösungen und skalierbarer Software-as-a-Service-Angebote (SaaS) verbessert Lucera die Entscheidungsqualität, steigert die Effizienz und erhöht den Wert von Entwicklungsprogrammen. Über Dataome

Herzstück des Angebots von Lucera ist Dataome, eine firmeneigene Technologie, die biomedizinische, molekulare, phänotypische und arzneimittelbezogene Daten integriert und kontextualisiert, wodurch fragmentierte biomedizinische Daten zu aussagekräftigen, nachvollziehbaren Erkenntnissen umwandelt werden, die eine fundierte Entscheidung zulassen. Dataome integriert Hunderte öffentliche und private biomedizinische Quellen in eine strukturierte, KI-fähige Informationsebene. Es fungiert krankheitsübergreifend und multimodal und deckt ein breites Spektrum an Medikamenten, pharmazeutischen Wirkstoffen, Zielmolekülen, Genen, Varianten, Pathways, molekularen Entitäten, Phänotypen, klinischer Evidenz, Real-World-Daten und Pathobiologie ab. Seine semantische Struktur ermöglicht es, dass KI-Ergebnisse biologisch fundiert, erklärbar und auf die zugrunde liegenden Belege zurückverfolgbar sind.

Der Knowledge Graph als zentrales Element von Dataome ermöglicht es Lucera, über isolierte Datenpunkte hinaus Evidenz in einen biologischen Kontext zu stellen. Dadurch kann Lucera Erkenntnisse liefern, die nicht nur prädiktiv, sondern auch interpretationsfähig, überprüfbar und entscheidungsrelevant sind.

Lucera kombiniert Dataome und seinen Knowledge Graph mit digitalen molekularen Zwillingen, mechanistischen Modellen, Multi-Omics-Analysen, Real-World-Evidenz, repräsentativem Lernen und Einbettung sowie der Zusammenführung unabhängiger (orthogonaler) Daten- und Evidenzquellen. Mit diesen Fähigkeiten bewertet Lucera, ob unabhängige Beweisebenen eine biologische Hypothese stützen, in Frage stellen oder weiter präzisieren und überführt diese Erkenntnisse in umsetzbare Entscheidungsintelligenz. Lucera GmbH

Dr. Friedrich von Bohlen, CEO

lucera@mc-services.eu



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