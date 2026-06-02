Ein wegweisendes Symposium, das praxisorientierte und ethisch verantwortungsvolle KI-Konzepte zur Unterstützung für medizinische Fachkräfte vorstellt unter der Leitung eines Hauptautors der europäischen ESMO-EBAI- und ELCAP-Leitlinien für die Onkologie.

Medscape Education wird am 11. Juni auf dem EHA 2026 ein Symposium anbieten unter dem Titel: "Hämatologen und Hämatologinnen kompetent in die Zukunft: Praktischer und ethischer Einsatz von KI in der Hämatologie und Onkologie".Hier kommen führende Expert:innen zusammen, um den verantwortungsvollen Einsatz von KI in einem der komplexesten und sich rasant entwickelnden medizinischen Fachgebiete zu analysieren.

Die Teilnahme ist für alle EHA-Delegierten kostenlos. Reservieren Sie hier Ihren Platz.

Die Sitzung wird von Prof. Jakob N. Kather, MD, MSc, Else Kroener Fresenius Center for Digital Health, Technische Universität Dresden, und NCT, Universitätsklinikum Heidelberg, geleitet. Unterstützt von: Prof. Chan Cheah, MBBS, DMSc, beratender Hämatologe, Sir Charles Gairdner Hospital, Perth, Australien; sowie Prof. Matthew Lunning, DO, FACP, Leiter der Hämatologie und stellvertretender Vizekanzler für Forschung, University of Nebraska Medical Center.

Die schnellen Entwicklungen in der Hämatologie zu verfolgen, überfordern vieleFachärztinnen und Fachärzte.. KI kann diese Lücke schließen jedoch nur, wenn sie auf validierter, evidenzbasierter Wissenschaft aufbaut. Medscape KI zeigt, wie verantwortungsvolle klinische KI in der Praxis aussieht.

Jakob N. Kather, MD, MSc; Vorsitzender des Symposiums Zukunftsorientierte Hämatologen, EHA 2026

Zentrale Themen:

Große Sprachmodelle zur Interpretation von Leitlinien und Therapieentscheidungen

Neue Anwendungen von KI in hämatologischen/onkologischen Arbeitsabläufen

Praktische Umsetzung der Leitlinien von ESMO, EBAI und ELCAP

Grundprinzipien für die verantwortungsvolle Einführung von KI

Eine KI für Kliniker

Medscape KI basiert ausschließlich auf vertrauenswürdigen klinischen und Expertenquellen, wobei jede Antwort auf evidenzbasierten Referenzen beruht, um zuverlässige und klinisch relevante Erkenntnisse zu liefern. Für Medscape-Mitglieder ist sie kostenlos verfügbar. Sie basiert auf dem Prinzip, dass eine ethische KI klinische Entscheidungsprozesse unterstützt und nicht die Expertise von Ärztinnen und Ärzten ersetzt.

Dieses Symposium unterstreicht unser Engagement, die ethische KI weiter voranzubringen und sicherzustellen, dass Ärztinnen und Ärzte weltweit diese Tools zur Unterstützung der klinischen Forschung und Entscheidungsfindung nutzen können.

Christina Hoffman, Chief Strategy Officer von Medscape Education

Mehr info über Medscape:

Medscape ist die führende klinische Ressource für Ärzt:innen und medizinisches Fachpersonal und bietet verlässliche medizinische Nachrichten, evidenzbasierte Informationen sowie praxisnahe Versorgungstools jetzt durch KI erweitert. Medscape Education (medscape.org) bietet über 30 fachgebietsspezifische Kanäle mit Tausenden kostenlosen CME- und CE-Kursen. Medscape ist ein Tochterunternehmen der WebMD Health Corp.

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