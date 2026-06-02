Der unkontrollierte KI-Einsatz durch Angestellte wird für Unternehmen zunehmend zum Risiko. Warum Verbote das Problem nicht lösen - und der Kampf gegen Schatten-KI vor allem eine Aufgabe für das Management ist. Eine KI-Suchmaschine, die Millionen Chats inklusive Folgefragen an Meta und Google weitergegeben haben soll. Und das selbst im Inkognito-Modus bei eingeloggten Nutzer:innen. So lauten jedenfalls die Vorwürfe einer US-Sammelklage gegen Perplexity. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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