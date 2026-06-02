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Dow Jones News
02.06.2026 08:21 Uhr
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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der Kommunalwahlen geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet will über Aktienverkäufe das Kapital um insgesamt 80 Milliarden US-Dollar erhöhen, um die enormen Investitionen im Wettlauf um Künstliche Intelligenz zu finanzieren. Der US-Technologiekonzern teilte am Montag, es habe den Verkauf von Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar an Berkshire Hathaway vereinbart. Weitere 70 Milliarden US-Dollar sollen auf verschiedenen Wegen aufgetrieben werden. Alphabet zufolge sollen die Erlöse zur Finanzierung der Erweiterung von Rechenzentren verwendet werden. Zudem solle damit die Rechenkapazität gesichert werden, die zum Trainieren und dem Betrieb von KI-Modellen benötigt werde. Das Unternehmen hatte Anfang diesen Jahres mitgeteilt, dass seine Investitionen für 2026 voraussichtlich bis zu 190 Milliarden Dollar betragen würden und dass sie im nächsten Jahr deutlich steigen würden.

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- US 
  16:00 Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April

ÜBERSICHT INDIZES 

Index             zuletzt +/- % 
E-Mini-Future S&P-500    7.594,00  -0,3 
E-Mini-Future Nasdaq-100  30.474,25  -0,3 
S&P/ASX 200 (Sydney)     8.724,00  -0,1 
Topix-500 (Tokio)      3.917,52  -0,6 
Kospi (Seoul)        8.785,62  -0,0 
Shanghai-Composite      4.081,47  +0,6 
Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.866,80  +1,9

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Dienstag die negativen Vorzeichen. Marktteilnehmer verweisen auf die verworrene Nachrichtenlage zum Nahostkonflikt und den am Vortag wieder gestiegenen Ölpreis. Nach einer Gewinnwarnung brechen die Aktien von Ito En in Tokio um 11,2 Prozent ein. In Seoul dreht der Kospi nach anfangs deutlichen Verlusten ins Plus. Unter den Einzelwerten verlieren Hanwha Aerospace 5,5 Prozent. Bei einem Brand in einem Werk des Rüstungskonzerns sind mehrere Mitarbeiter zu Tode gekommen. Gegen die negative Tendenz in der Region tendiert der Hang-Seng-Index in Hongkong fest. Prozent. Die KI-Euphorie trage die Kurse nach oben, heißt es unter Verweis auf die Computex-Konferenz in Taiwan und dort vorgestellte Innovationen. Tencent verbessern sich um 7,8 Prozent. Meituan gewinnen nach Vorlage überzeugender Zahlen 7,7 Prozent. Aktien chinesischer Autohersteller tendieren uneinheitlich nach Veröffentlichung von Absatzzahlen für Mai. Xpeng steigen um 3,9 Prozent und BYD um 2 Prozent. Geely verlieren 1,6 Prozent.

WALL STREET 

INDEX     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA     51.078,88  +0,1  +46,42    51.032,46 
S&P-500    7.599,96  +0,3  +19,90    7.580,06 
NASDAQ Comp 27.086,81  +0,4  +114,19    26.972,62 
NASDAQ 100  30.513,86  +0,6  +180,68    30.333,18 
 
Umsatzdaten 
           Montag   Freitag 
Umsatz NYSE (Aktien) 1,44 Mrd  2,61 Mrd 
Gewinner       1.319   1.149 
Verlierer      1.449   1.622 
Unverändert       76     83

Etwas fester - Nachdem sich beide Kriegsparteien USA und Iran am Wochenende neue Scharmützel geliefert hatten, lastete ein Bericht auf der Stimmung: Laut diesem hatte der Iran aus Protest gegen die israelischen Angriffe im Libanon die Gespräche mit den USA ausgesetzt. Doch dann beruhigte US-Präsident Trump die Gemüter, denn er teilte mit, dass Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah zugestimmt hätten, die Kampfhandlungen einzustellen - die Gespräche mit dem Iran liefen wieder an. Im Anschluss erholten sich die US-Börsen und markierten Allzeithochs. Nvidia kletterte um 6,3 Prozent. Die KI-Ikone hatte auf einer Konferenz in Taiwan ihren neuen Superchip vorgestellt. Davon profitierten auch die Aktien von Unternehmen, in deren Laptops der neue Nvidia-Chip verbaut werden soll. Dell gewannen weitere 10,8 Prozent. Microsoft verbesserten sich um 2,3 Prozent. Aktien von Nvidia-Wettbewerbern gaben derweil nach. Intel verbilligen sich um 4,7 und AMD um 1,2 Prozent. Qualcomm büßten 8,8 Prozent ein. Software-Titel waren indes gesucht - gestützt von Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang. Der erwähnte ausdrücklich Unternehmen wie Cadence Design Systems (+10,5%), Crowdstrike (7%), Palantir (+2,6%) und ServiceNow (+9,3%) und trat Befürchtungen entgegen, dass KI deren Geschäft kannibalisieren könnte.

US-ANLEIHEN 

US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,04 +0,03    4,09      4,03 
5 Jahre           4,18 +0,03    4,23      4,16 
10 Jahre          4,47 +0,02    4,52      4,45

Die gestiegenen Ölpreise schürten wieder Inflationssorgen, am Anleihemarkt zogen daher die Renditen an. Gestützt werden die Spekulationen auf steigende Leitzinsen auch durch starke Konjunkturdaten. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die Bauausgaben jeweils für April überraschten positiv.

DEVISEN 

DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Mo, 9:10 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1637  +0,1   1,1630     1,1659  -0,9 
EUR/JPY           185,89  +0,1   185,70     185,91  +1,0 
EUR/GBP           0,8641  -0,0   0,8643     0,8657  -0,8 
USD/JPY           159,71  +0,0   159,65     159,43  +2,0 
USD/KRW          1.515,10  +0,1  1.513,50    1.505,90  +5,2 
USD/CNY           6,7618  -0,1   6,7650     6,7659  -3,3 
USD/CNH           6,7590  -0,1   6,7643     6,7656  -3,1 
USD/HKD           7,8376  0,0   7,8374     7,8369  +0,7 
AUD/USD           0,7163  +0,1   0,7155     0,7183  +7,4 
NZD/USD           0,5935  +0,1   0,5930     0,5971  +3,1 
BTC/USD          70.507,93  -1,2 71.368,36    73.107,61 -19,6

Der Dollar profitierte von gestiegenen Marktzinsen - der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE 

Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.523,42  +0,9   40,13    4.483,29 
Silber            76,66  +2,5    1,85      74,81 
Platin           1.961,20  +1,9   37,45    1.923,75

Höhere Marktzinsen belasteten den Goldpreis - dieser sank um 1,2 Prozent.

ÖL 

ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           91,15  -1,1   -1,01      92,16 
Brent/ICE           94,16  -0,9   -0,82      94,98

Der Ölpreis zog in Reaktion auf die Nahost-Nachrichtenlage wieder an. Das Ausbleiben eines Durchbruchs in den Verhandlungen und neue militärische Zwischenfälle sowie die weitere Blockade der Straße von Hormus trieben die Erdölpreise nach oben. Die Ölpreise kamen jedoch von ihren Tageshochs zurück, nachdem Trump Israel im Libanon zurückgepfiffen hatte. Die Verhandlungen mit dem Iran sollen laut Trump wieder aufgenommen werden. Brentöl verteuerte sich um 4,4 Prozent je Fass.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

MINDESTLOHN AUSTRALIEN

Australien wird seinen Mindestlohn ab dem 1. Juli um 4,75 Prozent anheben. Davon profitieren mehr als 20 Prozent der Arbeitnehmer des Landes. Die Entscheidung wird den durchschnittlichen wöchentlichen Mindestlohn auf 1.004,90 australische Dollar anheben, was 719,41 US-Dollar entspricht. Dies ist eine Erhöhung um 56,90 australische Dollar für Vollzeitbeschäftigte.

INFLATION INDONESIEN

Der Verbraucherpreisindex stieg im Mai auf Jahressicht um 3,08 Prozent nach 2,42 Prozent im April. Angetrieben wurde dies durch Preisanstiege in allen Ausgabengruppen, einschließlich Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak sowie Wohnen, Wasser, Strom und Haushaltsbrennstoffen. Die Kerninflation lag bei 2,59 Prozent, verglichen mit 2,44 Prozent im Vormonat. Seit Jahresbeginn betrug die Inflation 1,35 Prozent.

IM- und EXPORTE INDONESIEN

- Importe Apr 25,21 Mrd USD

- Exporte Apr 25,30 Mrd USD

INFLATION SÜDKOREA

Der Verbraucherpreisindex stieg im Mai um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach einem Anstieg von 2,6 Prozent im April, wie das Ministerium für Daten und Statistik am Dienstag mitteilte. Das war der schnellste Anstieg seit März 2024.

ANTHROPIC

Der KI-Entwickler geht den ersten formalen Schritt in Richtung Börsengang. Bei der US-Börsenaufsicht SEC sei vertraulich der Entwurf des Registrierungsdokuments (Formular S-1) für das geplante IPO eingereicht worden, erklärte Anthropic in einem Blog-Beitrag.

BLACKSTONE

hat 13,1 Milliarden US-Dollar für seinen bislang größten Asien-Private-Equity-Fonds eingeworben. Damit reiht sich das Unternehmen in die wachsende Zahl von Firmen ein, die Kapital sammeln, um in der am schnellsten wachsenden Region der Welt zu investieren. Der Betrag übertrifft die angepeilten 10 Milliarden Dollar für den Fonds Blackstone Capital Partners Asia III.

CREDO TECHNOLOGY

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 01:48 ET (05:48 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat im jüngsten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet. Das Unternehmen stellte weiteres Wachstum in Aussicht, da die Nachfrage nach seinen Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen andauert. Das Unternehmen verbuchte im vierten Geschäftsquartal einen Gewinn von 169,1 Millionen Dollar oder 88 Cent je Aktie. Im Vorjahr hatte der Gewinn 36,6 Millionen Dollar oder 20 Cent je Aktie betragen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,16 Dollar. Analysten hatten mit 1,02 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz hat sich auf 437 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Analysten hatten mit 431,8 Millionen Dollar gerechnet.

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

hat ihre langfristigen Finanzziele um zwei Jahre vorgezogen, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet hat, die die Erwartungen der Wall Street bei weitem übertrafen. Als Grund nannte das Unternehmen die rasant steigende Nachfrage nach Rechenleistung von Kunden, die auf Werkzeuge der künstlichen Intelligenz umsteigen. HPE meldete einen Umsatzanstieg von 40 Prozent im zweiten Quartal auf 10,68 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 9,8 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn betrug 624 Millionen Dollar oder 44 Cent je Aktie verglichen mit einem Verlust von 1,05 Milliarden Dollar oder 82 Cent je Aktie im Vorjahr. Bereinigt verzeichnete HPE ein Ergebnis von 79 Cent je Aktie und lag damit deutlich über den Analystenschätzungen von 58 Cent je Aktie. Die Aktie schoss im nachbörslichen Handel um 28 Prozent nach oben.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 01:48 ET (05:48 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
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