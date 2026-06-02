© Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhotoAnthropic hat seinen Börsenprospekt bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC eingereicht. Insider rechnen damit, dass der Börsengang bereits im Herbst stattfindet. Die Hintergründe. Der KI-Boom könnte seinen nächsten Börsenkracher erleben. Wie der US-Nachrichtensender CNBC berichtet, hat Anthropic einen IPO-Prospekt bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Damit öffnet sich für Investoren die Tür zu einem der spektakulärsten KI-Börsengänge der neuen Ära - noch bevor der Rivale OpenAI selbst an die Wall Street drängt. Dieser Schritt ist zwar noch kein fester Startschuss, aber ein klares Signal. Anthropic kann nach Abschluss der SEC-Prüfung an die Börse gehen, abhängig vom …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE