DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: Q1'26-Ergebnisse über dem Quartalsausblick

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

7C Solarparken AG: Q1'26-Ergebnisse über dem Quartalsausblick

Bayreuth (pta000/02.06.2026/08:00 UTC+2)

7C Solarparken (WKN: A11QW6, ISIN: DE000A11QW68) veröffentlicht seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026, die über dem Quartalsausblick lagen. Die Stromproduktion stieg um 2% auf 67 GWh, entsprechend 138 kWh/kWp (Q1'25: 149 kWh/ kWp), da eine Reihe neuer Parks die gewichtete durchschnittliche Kapazität um 10% auf 489 MWp anhob, während der spezifische Ertrag von einer außergewöhnlich starken Vergleichsbasis in Q1'25 zurückging. Trotz eines sonnigen ersten Quartals, in dem die Produktion die budgetierten 63 GWh um rund 6% übertraf, sank der durchschnittliche Einspeisepreis auf EUR 149/MWh (Q1'25: EUR 158/MWh), gebremst durch Re-Dispatch-Maßnahmen, die eine wachsende Zahl von Anlagen mit einem hohen Einspeisevergütungssatz betrafen. Die damit verbundene Entschädigung des Netzbetreibers ist nicht verloren, sondern wird zeitversetzt unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst.

Die Umsatzerlöse gingen um 3% auf EUR 10,3 Mio. zurück, während das EBITDA EUR 7,7 Mio. erreichte (Q1'25: EUR 8,3 Mio.) - deutlich über dem Q1-Ausblick von EUR 5,9 Mio., jedoch unter dem EBITDA-Ergebnis des starken Vorjahresquartals, das z.B. von dem Gewinn aus der Veräußerung einer Anlage profitiert hat. Die Nettoverschuldung lag zum 31. März 2026 bei EUR 99,1 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 96,3 Mio.), bedingt durch die üblichen saisonalen Veränderungen im Betriebskapital, bei einer soliden Eigenkapitalquote von 44,4%. Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt unverändert: Umsatzerlöse von EUR 66,5 Mio., ein EBITDA von EUR 50,0 Mio. und ein CFPS von EUR 0,50.

Steven De Proost, CEO von 7C Solarparken, kommentiert: "Q1'26 war ein normales Quartal, business as usual. Dennoch konnten wir die Solaranlage "Reuden Süd" ans Netz anschließen, was den wichtigsten operativen Meilenstein des Zeitraums darstellt. Darüber hinaus haben wir wesentliche Fortschritte bei der Entwicklung unserer Batterie-Pipeline erzielt, wobei drei Standorte - Heilgersdorf, Bitterfeld und Dessau - den vollständigen Genehmigungsstatus erreicht haben. Die neue AgNes-Regelung verbessert die Wirtschaftlichkeit, sofern die Projekte eine Inbetriebnahme vor 2029 und eine endgültige Investitionsentscheidung vor Anfang 2027 aufweisen."

Der Fokus des Managements für den Rest des Jahres hat sich auf die beschleunigte Umsetzung der gesicherten BESS-Pipeline verlagert.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere London Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780380000615 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)