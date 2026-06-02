Anzeige
Mehr »
Dienstag, 02.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Entsteht hier die nächste Quantum-Story?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A11QW6 | ISIN: DE000A11QW68 | Ticker-Symbol: HRPK
Xetra
02.06.26 | 09:02
1,820 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
7C SOLARPARKEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
7C SOLARPARKEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,8101,84009:22
1,8101,83501.06.
Dow Jones News
02.06.2026 08:33 Uhr
257 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: 7C Solarparken AG: Q1'26-Ergebnisse über dem Quartalsausblick

DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: Q1'26-Ergebnisse über dem Quartalsausblick

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

7C Solarparken AG: Q1'26-Ergebnisse über dem Quartalsausblick

Bayreuth (pta000/02.06.2026/08:00 UTC+2)

7C Solarparken (WKN: A11QW6, ISIN: DE000A11QW68) veröffentlicht seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026, die über dem Quartalsausblick lagen. Die Stromproduktion stieg um 2% auf 67 GWh, entsprechend 138 kWh/kWp (Q1'25: 149 kWh/ kWp), da eine Reihe neuer Parks die gewichtete durchschnittliche Kapazität um 10% auf 489 MWp anhob, während der spezifische Ertrag von einer außergewöhnlich starken Vergleichsbasis in Q1'25 zurückging. Trotz eines sonnigen ersten Quartals, in dem die Produktion die budgetierten 63 GWh um rund 6% übertraf, sank der durchschnittliche Einspeisepreis auf EUR 149/MWh (Q1'25: EUR 158/MWh), gebremst durch Re-Dispatch-Maßnahmen, die eine wachsende Zahl von Anlagen mit einem hohen Einspeisevergütungssatz betrafen. Die damit verbundene Entschädigung des Netzbetreibers ist nicht verloren, sondern wird zeitversetzt unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst.

Die Umsatzerlöse gingen um 3% auf EUR 10,3 Mio. zurück, während das EBITDA EUR 7,7 Mio. erreichte (Q1'25: EUR 8,3 Mio.) - deutlich über dem Q1-Ausblick von EUR 5,9 Mio., jedoch unter dem EBITDA-Ergebnis des starken Vorjahresquartals, das z.B. von dem Gewinn aus der Veräußerung einer Anlage profitiert hat. Die Nettoverschuldung lag zum 31. März 2026 bei EUR 99,1 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 96,3 Mio.), bedingt durch die üblichen saisonalen Veränderungen im Betriebskapital, bei einer soliden Eigenkapitalquote von 44,4%. Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt unverändert: Umsatzerlöse von EUR 66,5 Mio., ein EBITDA von EUR 50,0 Mio. und ein CFPS von EUR 0,50.

Steven De Proost, CEO von 7C Solarparken, kommentiert: "Q1'26 war ein normales Quartal, business as usual. Dennoch konnten wir die Solaranlage "Reuden Süd" ans Netz anschließen, was den wichtigsten operativen Meilenstein des Zeitraums darstellt. Darüber hinaus haben wir wesentliche Fortschritte bei der Entwicklung unserer Batterie-Pipeline erzielt, wobei drei Standorte - Heilgersdorf, Bitterfeld und Dessau - den vollständigen Genehmigungsstatus erreicht haben. Die neue AgNes-Regelung verbessert die Wirtschaftlichkeit, sofern die Projekte eine Inbetriebnahme vor 2029 und eine endgültige Investitionsentscheidung vor Anfang 2027 aufweisen."

Der Fokus des Managements für den Rest des Jahres hat sich auf die beschleunigte Umsetzung der gesicherten BESS-Pipeline verlagert.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      7C Solarparken AG 
           An der Feuerwache 15 
           95445 Bayreuth 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Koen Boriau 
Tel.:         +49 921 230557-77 
E-Mail:        info@solarparken.com 
Website:       www.solarparken.com 
ISIN(s):       DE000A11QW68 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        London 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780380000615 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.