Frankfurt am Main (ots) -- Militärausgaben steigen weltweit, aber fehlende Spezialist:innen und offene Stellen verzögern die Umsetzung von Projekten- Alternde Belegschaft und Wettbewerb mit Big-Tech-Unternehmen verschärfen den Fachkräftemangel- Wachsender Skill-Gap durch den Einfluss von KI und digitaler Transformation auf erforderliche TätigkeitsprofileDer europäische Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor boomt, doch der Mangel an qualifizierten Fachkräften wird zur zentralen Wachstumsbremse. Verteidigungsetats in Europa steigen stark - allein im Jahr 2024 sind die Militärausgaben weltweit um 10 Prozent angestiegen - und zivile wie militärische Programme werden ausgeweitet. Gleichzeitig geraten Projekte zunehmend ins Stocken, weil Spezialist:innen fehlen. Das zeigt das neue White Paper "Mission 2030: Closing Talent Gaps in Aerospace & Defense"* von Manpower.Angesichts geopolitischer Spannungen, hoher Investitionen und eines beschleunigten technologischen Wandels hat sich das Marktumfeld für europäische Aerospace-&-Defense-Unternehmen grundlegend verändert. Um die Chancen des Booms zu realisieren, braucht es ein entschlossenes Umdenken in der Personalstrategie - mit vorausschauendem Workforce Planning, gezieltem Upskilling und flexiblen Talentmodellen. Dabei nicht unerheblich: 42 Prozent der Arbeitnehmenden im Fertigungssektor gaben im Rahmen des Global Talent Barometer der ManpowerGroup an, dass sie innerhalb der nächsten sechs Monate eine neue Stelle finden wollten."In einer Phase tiefgreifender Umbrüche gewinnt strategisches Workforce Planning massiv an Bedeutung, um sicherheitskritische Bereiche personell zukunftsfähig aufzustellen. Der Arbeitsmarkt ist angespannt, qualifizierte Fachkräfte sind hart umkämpft - und die Anforderungen steigen durch die Digitalisierung weiter", sagt Kathrin Hess, Director Green Transformation & Defense bei der ManpowerGroup Deutschland. "Unternehmen müssen heute flexibler und vorausschauender agieren, wenn sie auch morgen noch lieferfähig und innovativ sein wollen."Die größten Herausforderungen für Aerospace & Defense in Deutschland und Europa- Struktureller Fachkräftemangel und hohe Attrition: Trotz Beschäftigungswachstums gelingt es vielen Unternehmen nicht, offene Schlüsselpositionen zu besetzen. Die Fluktuation liegt über dem Durchschnitt anderer Industrien, während Wechselbereitschaft und Konkurrenz um Talente weiter zunehmen. Langfristig unbesetzte Rollen verzögern Projekte und belasten bestehende Teams.- Alternde Belegschaften und demografischer Druck: Weltweit glauben 55 Prozent der Arbeitgeber im Fertigungssektor, dass das Altern ihrer Mitarbeitenden und anstehende Ruhestände deutliche Auswirkungen auf ihre Personalstrategie haben werden. Während sichein erheblicher Teil der Belegschaft dem Ruhestand nähert, fallen nachrückende Jahrgänge zudem kleiner aus. Der notwendige Wissenstransfer gelingt häufig nicht schnell genug, wodurch kritisches Know-how verloren zu gehen droht.- Wettbewerb um Talente durch Big Tech: Technologieunternehmen ziehen begehrte Ingenieur:innen, IT- und KI-Spezialist:innen mit attraktiven Gehältern und Arbeitsmodellen an. Für Aerospace & Defense verschärft sich damit der Wettbewerb um genau jene Profile, die für Innovation, Digitalisierung und Sicherheit essenziell sind.- Digitale Transformation und neue Skill-Anforderungen: Der Einsatz von KI sowie Cybersecurity- und Automatisierungslösungen verändern Tätigkeitsprofile rasant. Zwar kann KI bestimmte Aufgaben übernehmen oder unterstützen, doch für deren sicheren und effizienten Einsatz ist ebenfalls Fachpersonal erforderlich. Viele Ausbildungs- und Qualifizierungswege halten mit diesem Tempo nicht Schritt, wodurch sich ein wachsender Skill-Gap zwischen Bedarf und verfügbarer Qualifikation ergibt.Aufwendige Recruiting-Prozesse werden zum wirtschaftlichen RisikofaktorDiese Faktoren verdeutlichen, dass die Personalgewinnung in sicherheitsrelevanten Bereichen zunehmend zum Engpass wird. 72 Prozent der Arbeitgeber weltweit geben bereits an, Schwierigkeiten zu haben, die benötigten qualifizierten Talente zu finden. Hohe Anforderungen an Qualifikation, Zuverlässigkeit und Sicherheitsüberprüfungen verlängern Recruiting-Prozesse zusätzlich. Das Ergebnis: Auftragsrückstände und unbesetzte Schlüsselpositionen verstärken sich gegenseitig - Projekte verzögern sich, Lieferketten geraten unter Druck und Unternehmen verlieren an Umsetzungsgeschwindigkeit.Manpower versteht sich als Brückenbauer zwischen Unternehmen mit akutem Bedarf und Fachkräften auf der Suche nach zukunftssicheren Perspektiven: "Wir sehen, dass klassische Recruiting-Ansätze zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Gefragt sind integrierte Lösungen, die Flexibilität, Geschwindigkeit und Qualifizierung zusammendenken", erklärt Hess. "Manpower setzt auf einen integrierten Ansatz, der strategisches Workforce Planning, flexible Staffing-Modelle und gezielte Upskilling- und Reskilling-Programme kombiniert", so Hess.Ergänzend spielen datenbasierte Analysen eine zentrale Rolle, um Bedarfe frühzeitig zu erkennen und Talentpools vorausschauend aufzubauen. Besonders in Bereichen wie IT-Sicherheit, Engineering, Fertigung und Projektmanagement ist ein flexibles, datenbasiertes Workforce-Setup entscheidend.Zu den vollständigen Ergebnissen und dem kostenlosen Download (https://campaign.manpower.de/hubfs/Manpower/defense/pdf/Manpower-Aerospace-and-Defense-Mission-2030-report_DE.pdf)*Transparenzhinweis: Das White Paper wurde auf Basis verschiedener Quellen erstellt, darunter auch Studien, Marktanalysen sowie öffentlich zugängliche Daten von Drittanbietern. Die in der Pressemitteilung genannten Kennzahlen und Prognosen beziehen sich auf die im White Paper ausgewiesenen Quellen.Manpower GmbH & Co. KGAls einer der größten Personaldienstleister in Deutschland vermittelt Manpower seit 1965 gewerbliches Personal und qualifizierte Fachkräfte in passende Arbeitsplätze. Mit einem weit verzweigten Netzwerk an Kunden in der Industrie, Gewerbebetrieben, Technik und Handwerk ist Manpower für Bewerber und Bewerberinnen nicht nur eine zuverlässige Anlaufstelle für die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung, sondern auch ein vertrauenswürdiger Partner, für den der Mensch im Mittelpunkt steht - damit Talente nicht nur vermittelt, sondern auch weiterentwickelt und nachhaltig beschäftigungsfähig gemacht werden.Pressekontakt:Manpower GmbH & Co. KGPressestelleDr. Katrin LuzarFrankfurter Straße 60-6865760 EschbornE-Mail: presse@manpower.deWeitere Presseunterlagen finden Sie auch im Internet unter https://www.manpowergroup.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56465/6286355