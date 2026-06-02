Das Berliner Unternehmen SureIn geht mit "Modus" an den Start, einer neuen KI-nativen Softwareplattform für Makler. Das InsurTech hat die Plattform aus dem eigenen operativen Maklergeschäft heraus entwickelt und soll Vermittlerbetriebe dabei unterstützen, strukturiert, effizient und skalierbar zu arbeiten. SureIn ist ein Berliner InsurTech und digitaler Versicherungsmakler für Gewerbe- und Industrieversicherungen. Das Unternehmen startet eine neue KI-native Softwareplattform für Versicherungsmakler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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