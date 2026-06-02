Zofingen (ots) -Das Bio-Festival "Bio Marché" macht Zofingen zur Schweizer Bio-Hauptstadt - vom 19. bis 21. Juni 2026 bereits zum 26. Mal. Die rund 35'000 erwarteten Besucherinnen und Besucher dürfen sich auch dieses Jahr wieder auf einen riesigen Bio-Verkaufsmarkt und ein vielfältiges Festivalprogramm freuen - dank zahlreicher Unterstützer bei freiem Eintritt.Inmitten der historischen Bauten der Altstadt Zofingen präsentieren Aussteller aus der Schweiz und dem Ausland eine grosse Vielfalt an Bio-Produkten. Für die meisten Produzenten und Händler ist es selbstverständlich, dass sie am Bio Marché persönlich hinter dem Marktstand stehen - von ihnen erfährt man spannende Hintergrundinformationen zur Herkunft der Produkte. An vielen Ständen darf zudem nach Herzenslust degustiert werden, Die "Schweizer Bio-Hauptstadt" Zofingen wartet daher nicht nur mit spannenden Entdeckungen auf, sondern vor allem auch mit kulinarischen Genüssen.Der Bio Marché spricht alle Sinne an und ist ein tolles Festival für die ganze Familie: Gaukler und Strassenmusiker bringen Genuss für Ohr und Herz, das muskelbetriebene Karussell sorgt für leuchtende Kinderaugen und ein Besuch im liebevoll betreuten Streichelzoo lädt zum Entspannen ein.Rückkehr an den Bio Marché nach 20 JahrenEin besonderes Highlight im diesjährigen Kulturprogramm dürfte vor allem das Herz von Blues-Fans höherschlagen lassen: Exakt 20 Jahre nach ihrem letzten Auftritt auf der Bio-Marché-Bühne kehren die weit über die Region hinaus bekannten "Bluesaholics" zurück. Am Freitag, 19. Juni werden die sechs Lokalmatadoren die Altstadt mit ihrer unbändigen Spielfreude, knackigen Riffs und einem erdig-ehrlichen Groove zum Rocken bringen und für eine gehörige Portion Festival-Stimmung sorgen.Bei all dem Gebotenen kaum zu glauben: Der Eintritt zum Bio Marché ist nach wie vor kostenlos. Dies ist vor allem der Unterstützung starker Partner zu verdanken - allen voran der Hauptsponsorin Coop.26. Bio Marché19. - 21. Juni 2026Altstadt ZofingenÖffnungszeiten Verkaufsmarkt:Fr 14-21 UhrSa 10-21 UhrSo 10-17 Uhrwww.biomarche.chBildmaterial: www.biomarche.ch/bilderPressekontakt:Bio Marché AGBianca BraunVerantwortliche Kommunikation, Werbung und SponsoringTel. +41 62 745 00 03bianca.braun@biomarche.chwww.biomarche.chOriginal-Content von: Bio Marché AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010359/100940419