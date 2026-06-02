Die Deutsche Bank will an die Spitze der europäischen Bankenindustrie. Das hat Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts angekündigt. In einer Kategorie hat das größte deutsche Geldhaus dieses Ziel schon erreicht. Auf der Hauptversammlung hat sich die Führung der Deutschen Bank vielen kritischen Fragen stellen müssen. Viele Aktionäre machten sich Sorgen über die Bewertung am Kapitalmarkt. Der Aktienkurs hat seit Jahresbeginn auch im Branchenvergleich überdurchschnittlich stark gelitten. Die Aktie notiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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