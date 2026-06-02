Unser Bulle der Woche aus der letzten AK-Ausgabe war Tencent. Jetzt gibt es News welche den Titel nach oben gehoben haben.
Tencent legte in Hongkong zeitweise um bis zu 10 % zu, nachdem die Financial Times berichtete, dass das Unternehmen einen KI-Agenten für WeChat testet. Dem Bericht zufolge könnte bereits im Juni ein Compliance-Verfahren für die öffentliche Einführung starten. Anschließend soll ein begrenzter Nutzertest folgen, bevor der Dienst schrittweise ausgerollt wird.
Entscheidend ist die enorme Reichweite von WeChat. Tencent verfügt über mehr als eine Milliarde aktive Nutzer und ein geschlossenes Ökosystem aus Messaging, Bezahlen, E-Commerce und Mini-Programmen umfangreiche Daten- und Anwendungsmöglichkeiten.
Dadurch hätte ein KI-Agent sofort eine deutlich größere Verbreitungsbasis als viele konkurrierende Angebote.
Volker Schulz
Redaktionsleiter https://www.bernecker.info/
Tencent legte in Hongkong zeitweise um bis zu 10 % zu, nachdem die Financial Times berichtete, dass das Unternehmen einen KI-Agenten für WeChat testet. Dem Bericht zufolge könnte bereits im Juni ein Compliance-Verfahren für die öffentliche Einführung starten. Anschließend soll ein begrenzter Nutzertest folgen, bevor der Dienst schrittweise ausgerollt wird.
Entscheidend ist die enorme Reichweite von WeChat. Tencent verfügt über mehr als eine Milliarde aktive Nutzer und ein geschlossenes Ökosystem aus Messaging, Bezahlen, E-Commerce und Mini-Programmen umfangreiche Daten- und Anwendungsmöglichkeiten.
Dadurch hätte ein KI-Agent sofort eine deutlich größere Verbreitungsbasis als viele konkurrierende Angebote.
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