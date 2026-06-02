Die fundamentale Transformation der globalen Energie- und Digitalinfrastruktur erreicht im Sommer 2026 eine völlig neue Dynamik. Angetrieben durch den unbändigen Leistungshunger moderner Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) und die fortschreitende Modernisierung der weltweiten Stromnetze stehen Unternehmen aus dem Bereich der Elektrifizierung und Energietechnik so stark im Rampenlicht wie selten zuvor. Obwohl wir in unserem Portfolio bei Titeln aus dem Energiebereich seit einigen Wochen nicht mehr umfänglich investiert sind, zwingen uns die jüngsten operativen Meilensteine und strategischen Großaufträge der Branche dazu, diesen Sektor erneut einer tiefgehenden Neubewertung zu unterziehen. Die Kombination aus massiven Infrastrukturinvestitionen und akutem Kapazitätsmangel im Stromnetz schafft ein Marktumfeld, das für ausgewählte Akteure langfristiges Wachstum verspricht und die Frage aufwirft, ob jetzt der strategisch richtige Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg gekommen ist. Bei drei Unternehmen in diesem Bereich gehen wir auf die Kaufseite. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen TB-Daily (02.06.2026) mit einem KLICK HIER.
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