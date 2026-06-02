DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Materialknappheit in der Industrie verschärft sich

Industrieunternehmen in Deutschland haben immer mehr Probleme, sich mit Vorprodukten zu versorgen. Im Mai berichteten 15,9 Prozent der Industrieunternehmen von Engpässen. Im April lag der Anteil noch bei 13,8 Prozent. "Die Lieferketten bleiben angespannt", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Vor allem Branchen mit hohem Bedarf an öl- und energieintensiven Vorprodukten spüren die Folgen der geopolitischen Spannungen."

Japan womöglich kurz vor historischem Yen-Kollaps

Japan stehe nur einen Schritt vor einem historischen Yen-Kollaps, da es dem Risiko eines anhaltenden Ölpreisanstiegs und einer Lockerung der staatlichen Fiskalpolitik ausgesetzt sei, meint der Stratege Makoto Noji von SMBC Nikko Securities. Obwohl die kostentreibende Inflation der vergangenen drei Jahre die japanische Öffentlichkeit stark belastet habe, würde eine Stimulierung der Nachfrage zum jetzigen Zeitpunkt die Inflation nur beschleunigen, so Noji. "Ich hoffe, dass sich die Ansicht durchsetzt, dass weitere Interventionen zum Kauf des Yen notwendig sind, zusammen mit Selbsthilfemaßnahmen - insbesondere Zinserhöhungen und die Eindämmung der fiskalischen Expansion - um Inflation und einen schwächeren Yen zu vermeiden," sagt er.

Australien hebt Mindestlohn für 2,8 Mio Arbeitnehmer um 4,75 Prozent an

Australien wird seinen Mindestlohn ab dem 1. Juli um 4,75 Prozent anheben. Davon profitieren mehr als 20 Prozent der Arbeitnehmer des Landes. Die von der Fair Work Commission (FWC), der zuständigen Lohnkommission des Landes, bekannt gegebene Entscheidung wird die Löhne von rund 2,8 Millionen Arbeitnehmern erhöhen. Die Löhne dürften in den nächsten 12 Monaten schneller steigen als die Inflation, was die Bemühungen der Reserve Bank of Australia (RBA) zur Eindämmung der Inflation erschweren könnte.

Mindestlohnerhöhung stützt Argumente für RBA-Zinserhöhung

Die Anhebung des australischen Mindestlohns um 4,75 Prozent stützt laut Abhijit Surya von Capital Economics die Argumente für eine erneute Zinserhöhung durch die Zentralbank im Septemberquartal. Der leitende APAC-Volkswirt halte an seiner Prognose einer weiteren Anhebung um 25 Basispunkte fest, wobei die Marktpreise auf den August als wahrscheinlichsten Zeitpunkt hindeuteten. Surya räume zwar ein, dass die direkten Auswirkungen der Mindestlohnerhöhung gering sein werden, verweise aber auf eine Analyse der Reserve Bank of Australia, die darauf hindeute, dass solche Entscheidungen die Lohnfestsetzung in anderen Bereichen beeinflussten.

Inflation in Südkorea hat sich im Mai beschleunigt

Die Gesamtinflation in Südkorea hat sich im Mai auf ein 26-Monatshoch beschleunigt, was die Argumente für eine geldpolitische Straffung durch die Zentralbank in den kommenden Monaten untermauert. Der Anstieg spiegelte die zunehmenden Auswirkungen höherer Ölpreise inmitten der Spannungen im Nahen Osten und die Schwäche des Won gegenüber dem US-Dollar wider. Beides trieb die Importkosten weiter in die Höhe. Der Verbraucherpreisindex stieg im Mai um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Anstieg von 2,6 Prozent im April, wie das Ministerium für Daten und Statistik am Dienstag mitteilte. Das war der schnellste Anstieg seit März 2024.

Indonesiens Inflation zieht im Mai wegen höherer Energiepreise an

Die Verbraucherinflation in Indonesien hat sich im Mai beschleunigt, da höhere Energiepreise auf die Wirtschaft durchschlugen. Der Verbraucherpreisindex stieg im Mai um 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 2,42 Prozent im April. Angetrieben wurde dies durch Preisanstiege in allen Ausgabengruppen, einschließlich Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak sowie Wohnen, Wasser, Strom und Haushaltsbrennstoffen.

Handelsüberschuss Indonesiens im April stark geschrumpft

Der Handelsüberschuss Indonesiens ist im April geschrumpft, was auf einen starken Anstieg der Importe zurückzuführen ist. Die größte Volkswirtschaft Südostasiens wies einen bescheidenen Handelsüberschuss von 89,1 Millionen US-Dollar aus. Dies ist ein starker Rückgang gegenüber den im März verzeichneten 3,32 Milliarden Dollar, wie die Statistikbehörde am Dienstag mitteilte. Im Berichtsmonat verzeichnete Indonesien Handelsüberschüsse mit den USA, Indien und den Philippinen.

Trump signalisiert Rückzug beim "Anti-Weaponization"-Fonds

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat einen Rückzug bei ihrem fast 1,8 Milliarden US-Dollar schweren "Anti-Weaponization"-Fonds signalisiert. Dieser war auf starken Widerstand der Republikaner gestoßen. Zudem drohte er die Bemühungen des Präsidenten zu durchkreuzen, die Finanzierung der Einwanderungsbehörden zu verabschieden. In einer Erklärung teilte das Justizministerium mit, es werde sich an die Anordnung eines Richters halten. Diese wies die Regierung an, die Arbeit an dem Fonds, aus dem vorgebliche Opfer der US-Justiz unter Trumps Anhängern hätten entschädigt werden können, vorübergehend einzustellen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Apr Handelsbilanz Überschuss 3,222 Mrd CHF

Schweiz Apr Exporte 22,270 Mrd CHF

Schweiz Apr Importe 19,048 Mrd CHF

DJG/DJN/apo

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June 02, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

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