Rheda-Wiedenbrück (ots) -- Bewerbung für Bernd-Tönnies-Medienpreis 2027- Leitthema: Wer ernährt uns morgen?Die gemeinnützige Tönnies Forschung mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück schreibt erneut den Bernd-Tönnies-Medienpreis aus. Ab sofort können sich Journalistinnen und Journalisten mit ihren deutschsprachigen Beiträgen bewerben. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und würdigt herausragende journalistische Arbeiten zu einem jährlich wechselnden Thema.Der Bernd-Tönnies-Medienpreis 2027 steht unter dem Leitthema: "Wer ernährt uns morgen? Herausforderungen und Konzepte junger Landwirte für eine moderne Nutztierhaltung". Gesucht werden journalistische Beiträge, die sich unter anderem mit dem Generationswechsel in der Landwirtschaft, innovativen betrieblichen und gesellschaftlichen Konzepten, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den Herausforderungen der Hofnachfolge auseinandersetzen. Im Mittelpunkt stehen Perspektiven junger Landwirtinnen und Landwirte sowie deren Rolle für eine zukunftsfähige Nutztierhaltung und Ernährungssicherung.Teilnahmeberechtigt sind deutschsprachige journalistische Beiträge, die seit dem 1. Januar 2024 bis zum Einsendeschluss am 31. Dezember 2026 veröffentlicht wurden - unabhängig davon, ob sie in Print oder Onlinemedien, im Rundfunk, als Podcast, Video, Sachbuch oder in multimedialen Formaten erschienen sind. Bewerben können sich sowohl freie als auch festangestellte Journalistinnen und Journalisten.Der Preis wird in zwei Hauptkategorien vergeben:- Text (Print und Online)- Bewegtes Bild / Audio / MultimediaPro Person können bis zu zwei Beiträge eingereicht werden. Über die Vergabe entscheidet eine unabhängige Jury unter dem Vorsitz des ehemaligen NRW-Umweltministers Johannes Remmel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember 2026. Die feierliche Preisverleihung findet im Frühjahr 2027 im Rahmen eines Dialogworkshops zum Thema statt.Bewerberinnen und Bewerber senden ihren journalistischen Beitrag beziehungsweise ihre Beiträge gemeinsam mit einem tabellarischen Lebenslauf per E-Mail an kontakt@toennies-forschung.de oder per Post an:Tönnies Forschung gGmbHIn der Mark 233378 Rheda-WiedenbrückEingereichte Unterlagen werden nicht zurückgesandt. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden benachrichtigt. Weitere Informationen finden sich unter www.toennies-forschung.de.HintergrundDie Tönnies Forschung gGmbH, gegründet im Jahr 2010, ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Forschung im Bereich Tierschutz und Nachhaltigkeit in der Nutztierhaltung. Ziel ist es, praxisorientierte wissenschaftliche Arbeiten zu unterstützen, die zur Verbesserung des Tierwohls beitragen und zugleich Fragestellungen zu Klima, Umwelt und Naturschutz, Biodiversität und Ernährung adressieren.Der Medienpreis wird im Gedenken an Bernd Tönnies (gest. 1994) verliehen, den Gründer der Firma Tönnies Fleisch.Pressekontakt:Kai Lars von StockumTönnies Forschung gGmbHIn der Mark 233378 D-Rheda-WiedenbrückTel.: 05242/9615378E-Mail: kontakt@toennies-forschung.deOriginal-Content von: Tönnies Forschung gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172295/6286428