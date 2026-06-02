Wiesbaden (ots) -Wissen Sie, was "Mental Load" bedeutet? Das ist sowas wie unsichtbare Denkarbeit, Planung, Organisation, also alles, was nötig ist, um den Alltag in einer Familie zu managen. Aus vielen Kleinigkeiten kann ganz schnell eine große mentale Belastung werden, ein Dauerdruck und eine ständige Verantwortung, immer an alles denken zu müssen - und das neben Arbeit und Alltag. Um mehr über den Druck von Familien zu erfahren, hat die R+V Versicherung eine repräsentative Studie durchführen lassen. Demnach sind vier von fünf Familien in Deutschland im Alltag mental belastet. Weil hinter diesen Zahlen aber Menschen und ihre Schicksale stecken, wurden zehn sehr unterschiedliche Familien eingeladen, über ihre individuelle Lebenssituation zu berichten. Entstanden ist eine 15-minütige Film- Dokumentation, die zeigt, wie stark alltägliche Sorgen und persönliche Herausforderungen den Alltag vieler Familien prägen. Mario Hattwig berichtet.Sprecher: Laut Studie fühlen sich vier von fünf Familien mit minderjährigen Kindern im Alltag mental belastet, ein Viertel sogar sehr stark.O-Ton 1 (Norman Böhm, R+V, 15 Sek.): "Viele Eltern haben das Gefühl, permanent an alles denken zu müssen, an die Schule, an Termine, an Gesundheit, die Arbeit. Dann kommt der Haushalt und die grundsätzliche Organisation der Familie noch dazu. Und man kann schlicht sagen, der Kopf macht hier praktisch nie Pause."Sprecher: So Norman Böhm von der R+V Versicherung. Besonders alarmierend: Viele Familien fühlen sich mit ihren Sorgen alleingelassen - ein Ergebnis, das sich auch in dem rund 15-minütigen Film widerspiegelt, mit dem die Versicherung Aufmerksamkeit erzeugen und Familien eine Stimme geben will. Eltern und Kinder berichten hier sehr offen über ihren Alltag.O-Ton 2 (Norman Böhm, 23 Sek.): "Viele berichten von einem permanenten Funktionieren müssen, selbst dann, wenn ihre Kräfte eigentlich schon längst aufgebraucht sind. Und wenn dann noch Krankheit dazukommt oder vielleicht auch die Suche nach einem Facharzt für das Kind, vielleicht auch finanzielle Sorgen oder es kommen dann noch persönliche Schicksalsschläge dazu, dann wird aus Alltagsstress schnell eine enorme Belastung."Sprecher: Diese Belastung ein stückweit zu reduzieren und Familien mehr Sicherheit zu geben, ist das Ziel der R+V.O-Ton 3 (Norman Böhm, 40 Sek.): "Die richtige Absicherung, die kann ein Stück weit die Sorgen kleiner machen und damit auch wieder Freiräume im Kopf schaffen. Wenn Familien wissen, dass ihr Einkommen zum Beispiel abgesichert ist oder sie Unterstützung im Krankheitsfall bekommen oder einfach fürs Alter vorgesorgt wird, dann entsteht ein Stück weit mehr Ruhe, ein Stück weit mehr Stabilität im Alltag. Mit Blick auf die Dokumentation, die wir gemacht haben, 'Raus aus dem Gedankenkreisel', bieten wir auch auf unserer Website gedankenkreisel.ruv.de Informationen, Hilfsangebote und konkrete Tipps, die den Alltag auch entlasten können. Von daher hier gerne mal draufschauen."Vier von fünf Familien fühlen sich mental gestresst, so die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der R+V Versicherung zum Thema "Mental Load". Das Managen des Familienalltags führt dabei zu einer Dauerbelastung und dem Gefühl, ständig funktionieren zu müssen. Dazu wurde auch eine Film-Dokumentation produziert, in der betroffene Familien zu Wort kommen und von Ihren Erfahrungen berichten. Das ganze rund 15-minütige Video zum Thema Mental Load kann man sich ab sofort im R+V-Kanal auf YouTube und im Internet unter gedankenkreisel.ruv.de anschauen.Pressekontakt:R+V Versicherung AGFrank SengerPressesprecherTelefon: 0611 533-5205Frank.Senger@ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63400/6286427