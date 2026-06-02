Hamburg (ots) -Bernd kennt diesen Schmerz seit zwanzig Jahren. Kopfschmerzen, die kommen und gehen, die ihn morgens empfangen und abends nicht loslassen. Er hat alles versucht: Tabletten, Spritzen, Physiotherapie. Nichts half dauerhaft. Bis er die HELP-App fand. "Ich weiß jetzt: Ich bin nicht kaputt. Es wird gut werden", schreibt er in seiner Bewertung.Die App der Hamburger HELP Mee Schmerztherapie GmbH begleitet Menschen mit chronischen Schmerzen über 90 Tage durch 24 wissenschaftlich fundierte Module. Entwickelt von Dr. Antje Kallweit, Fachärztin für Anästhesiologie und Schmerztherapie. Ihr Ansatz ist so simpel wie revolutionär: Chronischer Schmerz ist oft kein Zeichen für körperlichen Schaden - er ist ein Fehlalarm des Gehirns, und Fehlalarme können abgestellt werden.Doch eine gute Idee muss auch in die Welt gebracht werden. Das Hamburger IT-Unternehmen Bornholdt Lee hat sich auf Digital Health spezialisiert und HELP von der ersten Idee bis zur fertigen App begleitet: Konzeption, technische Entwicklung, UX/UI-Design aus einer Hand. "Unsere Mission ist es, die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen", sagt Geschäftsführer Malte Bornholdt - und das spürt man. Mit Geschäftspartner Hosun Lee und einem über 40-köpfigen Team entwickelt er digitale Gesundheitslösungen, die Patientinnen und Patienten gerne nutzen. Denn nur eine App, die man regelmäßig öffnet, kann auch heilen.Was HELP so besonders macht, ist das Zusammenspiel aus Empathie und Wissenschaft. Dr. Kallweit führt in einfühlsamen Videos durch die Welt der Schmerzforschung. Ein Klangraum beruhigt das überregte Nervensystem, ein digitales Tagebuch macht Fortschritte sichtbar, und ein Notfallbereich ist da, wenn der Schmerz nachts zurückkommt."Das erste Mal seit sechs Jahren war ich den ganzen Tag in der Sauna - ohne Rücken- oder Armschmerzen. Tausend Dank." - Laura, HELP-NutzerinBornholdt Lee ist nach ISO 13485 zertifiziert. Die HELP-App trägt die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt, einige Krankenkassen übernehmen bereits die Kosten. Die Zulassung als Digitales Medizinprodukt (DiGA) mit vollständiger Kassenerstattung ist das nächste Ziel.Deutschland hat ein Schmerz-Problem. Und Hamburg hat eine Antwort darauf.Pressekontakt:Ulrike SchoenbornMarketingleitung Bornholdt Lee GmbHABC-Str. 21, 20354 Hamburg040 / 609444981www.bornholdtlee.deOriginal-Content von: Bornholdt Lee GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125470/6286424