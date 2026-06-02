KI-Aktie vor Entdeckung? +14,5% nach Versicherungs-News

Anzeige / Werbung

Beachtenswert: Eine bislang unbekannte KI-Aktie unter den Tagesgewinnern! Erste deutliche Kursreaktion zu sehen - Was wird folgen?

Interessenskonflikte & Risikohinweise beachten

(Datum der erstmaligen Verbreitung: 30.05.2026; Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 08:00 Uhr; Update: 02.06.2026, 09:00 Uhr; Abstimmung mit dem Emittenten: Ja)

Manchmal beginnt eine Börsenstory nicht mit einem bekannten Namen, sondern mit einer Meldung, die zunächst nur wenige Anleger richtig einordnen. Genau so könnte es jetzt bei einem jungen KI-Wert sein, der erst seit kurzer Zeit an der Börse notiert und nach einer neuen Unternehmensmeldung bereits eine erste deutliche Kursreaktion gezeigt hat.

Am ersten Handelstag nach Bekanntwerden der Nachricht zog die Aktie an ihrer Hauptbörse um 14,5 Prozent an. Der Auslöser: Eine lateinamerikanische Einheit einer globalen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgruppe, die nach Unternehmensangaben zu den zehn größten Lebensversicherern der Welt zählt, setzt künftig auf eine Conversational-AI-Plattform für Kundenansprache und Onboarding-Prozesse.

Für Anleger, die diesen Wert bislang noch nie auf dem Bildschirm hatten, ist genau das der Punkt, an dem die Geschichte interessant wird. Ein noch junger börsennotierter KI-Microcap meldet einen Enterprise-Einsatz in einem anspruchsvollen Markt, während Voice AI, also künstliche Intelligenz, die echte Gespräche mit Kunden führen kann, im privaten Technologiemarkt bereits Milliardenbewertungen hervorgebracht hat.

Das Plus von 14,5 Prozent ist deshalb keine abschließende Neubewertung, sondern zunächst ein erstes Signal. Die entscheidende Frage lautet nun, ob der Markt diese Meldung bereits vollständig verarbeitet hat, oder ob die eigentliche Einordnung erst beginnt, sobald mehr Anleger verstehen, in welchem Markt dieses Unternehmen tätig ist und welche Abfolge von Meldungen sich hier in kurzer Zeit verdichtet hat.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Lebensversicherung ist ein Geschäft, in dem Vertrauen, Erreichbarkeit, genaue Produktinformation, saubere Prozessführung und verständliche Kommunikation entscheidend sind. Kunden stellen Fragen zu Leistungen, Deckung, Policen, Optionen und nächsten Schritten, Interessenten wollen zeitnah weitergeführt werden, bestehende Versicherungsnehmer erwarten klare Antworten, und Unternehmen müssen große Mengen an Kundenkontakten zuverlässig bearbeiten.

Wenn eine KI-Plattform in einem solchen Umfeld eingesetzt werden soll, spricht das aus Sicht der Autoren für einen Anwendungsfall, der über eine gewöhnliche Produktmeldung hinausreichen kann. Genau deshalb verdient diese Meldung mehr Aufmerksamkeit, als ein kurzer Blick auf einen jungen, noch wenig bekannten Microcap zunächst vermuten lässt.

Hinzu kommt eine Beobachtung, die Anleger nicht überbewerten, aber auch nicht ausblenden sollten. Die Aktie hatte nach einer früheren Unternehmensmeldung an einem Montagmorgen im Frankfurter Handel bereits einmal zeitweise prozentual dreistellig zugelegt. Daraus folgt keine Aussage über die künftige Kursentwicklung, schon gar keine verlässliche Erwartung einer Wiederholung. Es zeigt jedoch, wie schnell Aufmerksamkeit entstehen kann, wenn der Markt eine Meldung bei einem jungen Wert als relevant einordnet.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Unternehmensmeldungen und regulatorischen Filings sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: SalesCloser Technologies Ltd.) -

Der Name hinter dieser Plattform ist SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK)*.

SalesCloser ist ein junges KI-Softwareunternehmen, das erst seit April 2026 an der kanadischen Juniorbörse notiert. Die Gesellschaft entwickelt nach eigenen Angaben KI-gestützte virtuelle Vertriebsagenten, die über Telefon, Video und digitale Kanäle mit Interessenten und Kunden interagieren können. Die Plattform soll unter anderem Lead-Qualifikation, Produktdemonstrationen, Follow-ups, Terminvereinbarungen, Kundenansprache und Onboarding-Prozesse unterstützen.

Zweistellige Milliardenbewertungen vs. einer niedrigen zweistelligen Millionenbewertung: Der neue Player am KI-Börsenhimmel?

Voice AI, also künstliche Intelligenz, die echte Gespräche mit Kunden führen kann, gehört zu den am stärksten beachteten Bereichen der aktuellen KI-Welle. ElevenLabs wurde zuletzt mit 11 Milliarden US-Dollar bewertet. Sierra wurde nach Medienberichten im Mai 2026 mit mehr als 15 Milliarden US-Dollar bewertet. Beide Unternehmen sind privat. Für Anleger am öffentlichen Markt entsteht dadurch ein einfaches Problem: Das Thema ist groß, die bekanntesten Spezialisten sind kaum direkt handelbar, und viele börsennotierte Alternativen sind große Konzerne, bei denen Voice AI nur ein kleiner Teil des Gesamtgeschäfts ist. SalesCloser könnte in diesem Umfeld als einer der wenigen öffentlich handelbaren Spezialwerte für Voice- und Video-Sales-AI in den Blick rücken, und die neue Versicherungs-News liefert dafür einen konkreten Anlass.

Warum diese Meldung jetzt Gewicht bekommt

Ad-hoc-Meldung vom Wochenende:



Latin American Unit of Top-Ten Global Life Insurer Selects SalesCloser for AI-Driven Customer Engagement and Onboarding

Bitte beachten Sie die Originalmeldung: https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/latin-american-unit-top-ten-203000007.html



SalesCloser meldet, dass eine lateinamerikanische operative Einheit einer globalen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgruppe, die nach Unternehmensangaben zu den weltweit zehn größten Lebensversicherern zählt, die Conversational-AI-Plattform des Unternehmens für Kundenansprache und Onboarding-Workflows im Lebensversicherungsgeschäft ausgewählt hat. Das Engagement begann nach Unternehmensangaben am 5. Mai 2026.

Diese Meldung kommt in einer Phase, in der sich bei SalesCloser mehrere Entwicklungen in ungewöhnlich kurzer Zeit verdichten. Das Unternehmen ist erst seit April 2026 an Börse, meldete kurz darauf ein US-Patent, anschließend eine Zusammenarbeit mit Twilio, danach den Aufbau eigener KI-Inferenzinfrastruktur und nun einen Enterprise-Einsatz im Versicherungsumfeld (Global Top 10 Division!). Twilio muss man im deutschsprachigen Raum kurz einordnen, weil der Name hier weniger bekannt ist als Salesforce oder Microsoft, in der globalen Softwarewirtschaft jedoch erhebliches Gewicht besitzt. Das Unternehmen gehört zu den führenden Anbietern programmierbarer Kommunikationsinfrastruktur, also jener Technologie, mit der Unternehmen Telefonie, Messaging, SMS, E-Mail, Identitätsprüfung und digitale Kundenkommunikation in ihre eigenen Anwendungen einbauen können. An der Börse wird Twilio aktuell mit rund 28,6 Milliarden US-Dollar bewertet.

Für einen jungen Microcap-Wert ist es bemerkenswert, innerhalb weniger Wochen zunächst eine Zusammenarbeit mit einem solchen Infrastruktur-Schwergewicht und nun einen Einsatz bei einer Einheit eines globalen Top-10-Lebensversicherers melden zu können. Gerade diese zeitliche Verdichtung macht die Story für Anleger interessant. Hinzu kommt, dass die Aktie nach einer früheren Unternehmensmeldung an einem Montag im Frankfurter Handel zeitweise prozentual dreistellig im Plus lag. Das ist keine Aussage über die künftige Kursentwicklung, zeigt aber, wie sensibel der Markt bei diesem noch jungen Wert bereits auf Nachrichten reagieren kann. In der Reihenfolge dieser Meldungen entsteht damit eine Story, die risikobewusste Anleger genauer prüfen dürften. In einem Markt, in dem private Voice-AI-Unternehmen bereits Milliardenbewertungen erreichen, kann genau diese Kombination Aufmerksamkeit schaffen.

Lebensversicherer sind anspruchsvolle Kunden. Sie arbeiten mit sensiblen Informationen, erklärungsbedürftigen Produkten und langfristigen Kundenbeziehungen. Wer dort in Kundenansprache und Onboarding eingesetzt werden will, muss mehr leisten als ein hübsches KI-Versprechen. Es geht um Verfügbarkeit, Gesprächsqualität, Prozesssicherheit und die Fähigkeit, Kundeninteraktion in großem Umfang zu unterstützen.

Nach Angaben von SalesCloser soll die Plattform bei Kundenansprache und Onboarding eingesetzt werden, also in Bereichen, in denen Interessenten und Kunden durch erste Fragen, Produktoptionen, nächste Schritte und Serviceprozesse geführt werden können. CEO Ali Tajskandar bezeichnete das Engagement als bedeutenden Schritt und verwies darauf, dass der Kunde zu den führenden Versicherungsgruppen der Welt gehöre und hohe Standards für Kundeninteraktion habe.

Der Markt, in dem SalesCloser auftaucht

Der Voice-AI-Markt wächst, weil Unternehmen ein sehr altes Problem lösen wollen: Kunden melden sich dann, wenn ihr Interesse am größten ist, Unternehmen reagieren jedoch häufig später.

Ein potenzieller Kunde stellt online eine Anfrage. Ein bestehender Kunde ruft wegen einer Police an. Ein Interessent möchte eine Produktoption verstehen. Ein Unternehmen muss diese Kontakte schnell, präzise und verlässlich bearbeiten. In der Praxis entstehen Verzögerungen, weil Teams begrenzt, Prozesse aufwendig und Servicezeiten nicht unbegrenzt sind.

Voice AI adressiert genau diesen Engpass. KI-Agenten können Gespräche führen, Anliegen aufnehmen, Informationen bereitstellen, Kontakte qualifizieren, nächste Schritte vorbereiten und bei Bedarf an Menschen übergeben. Im Vertrieb bedeutet das schnellere Reaktion und mehr Kapazität. Im Kundenservice bedeutet es konsistentere Erreichbarkeit. Im Onboarding bedeutet es, dass Kunden strukturierter durch komplexe Entscheidungen geführt werden können.

Grand View Research schätzt den globalen Markt für AI Voice Agents auf 2,54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und erwartet ein Wachstum auf 35,24 Milliarden US-Dollar bis 2033. Solche Marktstudien sind Prognosen und können sich als zu optimistisch oder zu vorsichtig erweisen. Sie zeigen jedoch, welche Wachstumsdimension dem Segment inzwischen zugeschrieben wird.

Gleichzeitig hat der private Kapitalmarkt bereits sehr hohe Bewertungen akzeptiert. ElevenLabs meldete im Februar 2026 eine Finanzierungsrunde über 500 Millionen US-Dollar zu einer Bewertung von 11 Milliarden US-Dollar. Sierra, ein Unternehmen für Enterprise-KI-Agenten, meldete im Mai 2026 eine Finanzierungsrunde über 950 Millionen US-Dollar und eine Bewertung von mehr als 15 Milliarden US-Dollar. Für Anleger entsteht dadurch ein seltenes Spannungsfeld. Die Kategorie ist heiß, doch viele der bekanntesten Spezialisten bleiben privat. Wer das Thema an der Börse abbilden möchte, findet oft nur große Plattformunternehmen oder junge, spekulative Spezialwerte. - SalesCloser gehört zur zweiten Kategorie.

Was SalesCloser eigentlich macht

SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK)* ist ein KI-Softwareunternehmen, das KI-gestützte virtuelle Vertriebsagenten entwickelt, die mit Interessenten und Kunden über Telefon, Video und digitale Kanäle interagieren können. Die Plattform soll unter anderem Lead-Qualifikation, Produktdemonstrationen, Follow-ups und Terminvereinbarungen unterstützen. Der Name des Unternehmens soll also Programm sein.

Das Geschäftsmodell lässt sich ohne technische Fachsprache beschreiben: Ein Unternehmen erhält Anfragen von Menschen, die etwas wissen, kaufen, prüfen oder verstehen wollen. Jeder dieser Kontakte kann wertvoll sein. Doch Menschen sind nicht rund um die Uhr verfügbar, Vertriebsteams sind teuer, Serviceabteilungen sind ausgelastet, und schnelle Reaktion lässt sich nur schwer skalieren.

SalesCloser versucht, diesen Engpass mit KI-Agenten zu adressieren. Diese Agenten sollen Gespräche führen, Informationen einbinden, Bedarf erfassen und konkrete nächste Schritte ermöglichen. Im klassischen Vertrieb kann das eine Demo, ein Termin oder eine Qualifikation sein. Im Versicherungsumfeld kann es um Kundenaufnahme, Onboarding, Produktoptionen, Policenfragen oder Serviceanliegen gehen.

Das macht die neue Meldung so interessant. Sie verschiebt die Wahrnehmung der Plattform von reiner Vertriebsautomatisierung hin zu einem breiteren Feld der Kundeninteraktion. Wenn ein System nicht nur verkaufen, sondern auch aufnehmen, erklären, begleiten und weiterleiten kann, erweitert sich der mögliche Markt.

Warum der Versicherungsmarkt ein besonderer Prüfstein ist

In der Lebensversicherung entscheidet Kommunikation häufig darüber, ob Vertrauen entsteht. Ein Kunde will verstehen, was er kauft, welche Leistungen enthalten sind, welche Bedingungen gelten und welcher nächste Schritt erforderlich ist. Ein bestehender Versicherungsnehmer erwartet klare Antworten zu Deckung, Policendetails und Vorteilen. Gerade in Lateinamerika ist Voice, also der telefonische Kontakt, in vielen Kundenprozessen weiterhin zentral.

Für Versicherer entsteht daraus ein operatives Problem. Sie müssen schnell erreichbar sein, konsistente Auskünfte ermöglichen und gleichzeitig Kosten sowie Kapazitäten steuern. Kundenkontakte können außerhalb klassischer Geschäftszeiten entstehen, Interessenten erwarten zügige Rückmeldung, und bestehende Kunden wollen nicht in Warteschleifen verschwinden.

SalesCloser positioniert seine Plattform genau an dieser Schnittstelle. Nach Unternehmensangaben kann die Technologie in Lead-Qualifikation, Kunden-Onboarding und eingehendem Service eingesetzt werden. Der gemeldete Einsatz bei einer Einheit eines globalen Top-10-Lebensversicherers deutet daher auf einen Anwendungsraum hin, der über den ursprünglichen Namen SalesCloser hinausreichen könnte.

Das ist für Anleger wichtig. Je breiter die Plattform eingesetzt werden kann, desto größer könnte der adressierbare Markt werden. Vertrieb ist ein klarer Anwendungsfall. Customer Engagement, Onboarding und Serviceprozesse können zusätzliche Einsatzfelder eröffnen.

Patent, Twilio, eigene KI-Infrastruktur: Die Bausteine verdichten sich

Die neue Versicherungs-News ist nicht die erste Meldung, die SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK)* in den vergangenen Wochen in einen größeren Zusammenhang gestellt hat.

Am 1. Mai 2026 meldete SalesCloser, dass das Unternehmen ein US-Patent für "System and Method for Graph-Based Conversational-Flow Editing" erhalten hat. Nach Unternehmensangaben betrifft diese Technologie die Strukturierung und Steuerung konversationeller Abläufe. Praktisch gesprochen geht es um die Frage, wie Gesprächsabläufe für KI-Agenten modelliert, bearbeitet und eingesetzt werden können.

Eine Woche später gab SalesCloser eine Zusammenarbeit mit Twilio bekannt. Twilio ist im deutschsprachigen Raum weniger bekannt als Salesforce, zählt weltweit jedoch zu den bedeutenden Anbietern programmierbarer Kommunikationsinfrastruktur. Unternehmen nutzen Twilio, um Sprache, Messaging, SMS, E-Mail, Identitätsprüfung und digitale Kommunikation in Anwendungen und Geschäftsprozesse einzubinden. Für SalesCloser ist das relevant, weil Voice ein zentraler Kanal der Plattform ist. Sobald KI-Agenten telefonieren sollen, geht es um Telefonnummern, Verifikation, Provisionierung, Compliance und Verbindungsqualität. Die Zusammenarbeit mit Twilio soll nach Unternehmensangaben helfen, diesen Deployment-Prozess zu vereinfachen.

Am 15. Mai 2026 meldete SalesCloser die Inbetriebnahme eines dedizierten AI-Inference-Clusters mit NVIDIA-Blackwell-Klasse-GPUs. Nach Unternehmensangaben soll diese Infrastruktur unter anderem Custom Model Fine-Tuning, mehrstufige agentische Workflows, bessere Datenkontrolle und eine geringere Abhängigkeit von einzelnen Drittanbieter-APIs ermöglichen.

Nun folgt die Meldung über einen Einsatz im Umfeld einer globalen Lebensversicherungsgruppe. Aus Sicht der Autoren entsteht dadurch eine Abfolge, die Anleger beachten könnten: Patent, Kommunikationsinfrastruktur, eigene KI-Ausführungsebene, Enterprise-Anwendung.

Was andere kanadische KI-Aktien gezeigt haben

Kanadische KI-Werte haben zuletzt gezeigt, wie schnell sich Aufmerksamkeit und Bewertung verändern können, wenn ein Narrativ zündet. Sparc AI und Redwood AI stehen beispielhaft für die Dynamik, die in diesem Segment entstehen kann.

Sparc AI, ein Unternehmen im Bereich KI-gestützter Geolokalisierung und Verteidigungstechnologie, bewegte sich laut öffentlichen Kursdaten in den vergangenen zwölf Monaten in einer erheblichen Spanne und lag zeitweise ein Vielfaches über früheren Kursniveaus. Redwood AI, ein Unternehmen aus dem Bereich KI-gestützter Software und Analytik für chemische und pharmazeutische Entwicklung, wurde 2026 an der Canadian Securities Exchange gelistet und erreichte binnen kurzer Zeit eine Marktkapitalisierung im dreistelligen Millionenbereich. SalesCloser ist bis dato hiervon weit entfernt.

Diese Beispiele sind keine Prognose für SalesCloser. Sie zeigen lediglich, wie stark kleine kanadische KI-Aktien reagieren können, wenn ein Markt eine neue Story entdeckt. Gleichzeitig zeigen sie die Volatilität solcher Werte. Wer in diesem Segment investiert, muss hohe Schwankungen, geringe Liquidität und erhebliche operative Risiken akzeptieren.

SalesCloser ist im Vergleich dazu noch frisch an der Börse, weniger bekannt und weiterhin im Microcap-Stadium. Genau darin liegt die spekulative Attraktivität, aber auch das Risiko.

Die SalesCloser-Aktie: Früh, spekulativ, aber mit klarer These

SalesCloser Technologies (WKN A427WK)* wird an der kanadischen Juniorbörse TSX Venture Exchange unter dem Symbol SCAI gehandelt und ist in Deutschland unter dem Börsenkürzel MJ5 gelistet. Die Bewertung liegt im Microcap-Bereich. Damit ist das Unternehmen weit entfernt von den Milliardenbewertungen privater Voice-AI-Spezialisten und deutlich kleiner als viele bereits bekannte KI-Werte.

Gerade dieser Größenunterschied prägt die Investmentthese. Der Voice-AI-Markt wächst, private Spezialisten werden mit hohen Milliardenbewertungen finanziert. Öffentliche Spezialwerte sind selten. SalesCloser meldet ein Patent, eine Twilio-Zusammenarbeit, eigene KI-Inferenzinfrastruktur und nun einen Enterprise-Einsatz im Lebensversicherungsumfeld.

Es sei gesagt, dass Anleger, die nur fertige Beweise kaufen, bei jungen Technologiegeschichten oft spät dran sind. Anleger, die sehr früh kaufen, tragen erhebliche Risiken. Dazwischen liegt jener Bereich, in dem Early-Bird-Situationen entstehen: Erste Signale werden sichtbar, die Story ist noch jung, der breite Markt hat sie möglicherweise noch nicht vollständig verarbeitet. SalesCloser könnte nach der neuen Meldung in genau diesen Bereich rücken.

Warum diese Meldung jetzt zählt

Die entscheidende Frage lautet, ob der Markt SalesCloser bislang angemessen einordnet. Ein junges, öffentlich handelbares Voice-AI-Unternehmen meldet eine operative Plattform, ein wachsendes Patentportfolio, eine Zusammenarbeit mit einem globalen Kommunikationsinfrastruktur-Anbieter, eine eigene KI-Ausführungsebene und einen Enterprise-Einsatz bei einer Einheit einer globalen Top-10-Lebensversicherungsgruppe.

Für Anleger, die Early-Stage-KI-Werte verfolgen, ist das ein bemerkenswerter Zusammenhang. Wer diese Aktie prüft, sollte die Unternehmensmeldungen, die Finanzdaten, die Kapitalstruktur, die Handelsliquidität, die Risiken und die öffentlichen Filings sorgfältig betrachten. Wer sie ignoriert, sollte zumindest wissen, was er ignoriert: einen jungen Voice-AI-Wert an der Juniorbörse, in einem Markt, in dem private Spezialisten bereits Milliardenbewertungen erreichen, und in dem nun ein Enterprise-Signal aus dem Versicherungsumfeld vorliegt.

Frühe Chancen sind selten bequem, sie sind erklärungsbedürftig, schwankungsanfällig und oft umstritten. Genau deshalb werden sie häufig erst dann allgemein verstanden, wenn die erste große Bewegung bereits hinter ihnen liegt. Bei SalesCloser könnte jetzt ein solcher Prüfpunkt erreicht sein.

Salesforce Newsroom - Salesforce Signs Definitive Agreement to Acquire Qualified:

https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-signs-definitive-agreement-to-acquire-qualified/

Agentforce Lens - Einordnung Qualified / Piper AI SDR / geschätztes Transaktionsvolumen:

https://agentforcelens.com/article/salesforce-acquires-qualified-piper-ai-sdr-agentforce-inbound

WebProNews - Bericht zur geschätzten Transaktionsgröße Qualified / Salesforce:

https://www.webpronews.com/salesforce-acquires-ai-startup-qualified-in-1-5b-deal-to-boost-agentforce/

ElevenLabs - Series-D-Finanzierung über 500 Mio. US-Dollar zu 11 Mrd. US-Dollar Bewertung:

https://elevenlabs.io/blog/series-d

TechCrunch - ElevenLabs Raises $500M From Sequoia at an $11 Billion Valuation:

https://techcrunch.com/2026/02/04/elevenlabs-raises-500m-from-sequioia-at-a-11-billion-valuation/

TechCrunch - Sierra Raises $950M as the Race to Own Enterprise AI Gets Serious:

https://techcrunch.com/2026/05/04/sierra-raises-950m-as-the-race-to-own-enterprise-ai-gets-serious/

Grand View Research - AI Voice Agents Market Report:

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ai-voice-agents-market-report

SalesCloser Investor Relations:

https://investors.salescloser.ai/

SalesCloser Technologies Closing of Qualifying Transaction:

https://www.newswire.ca/news-releases/salescloser-technologies-ltd-formerly-g2m-cap-corp-announces-closing-of-qualifying-transaction-with-salescloser-ai-and-wishpond-technologies-ltd-811418271.html

SalesCloser Patentmeldung vom 1. Mai 2026:

https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/salescloser-secures-u-patent-ai-213000470.html

SalesCloser Announces Collaboration with Twilio to Accelerate Customer Deployments:

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/salescloser-announces-collaboration-with-twilio-to-accelerate-customer-deployments-1036132019

SalesCloser Deepens Conversational AI Moat with Dedicated GPU Inference Cluster:

https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/salescloser-deepens-conversational-ai-moat-205200374.html

Sparc AI Kurs- und Marktdaten:

https://stockanalysis.com/quote/cse/SPAI/

Redwood AI Kurs- und Marktdaten:

https://stockanalysis.com/quote/cse/AIRX/

Redwood AI CSE-Unternehmensprofil:

https://thecse.com/listings/redwood-ai-corp/

Unternehmensmeldung vom 29. Mai 2026: Latin American Unit of Top-Ten Global Life Insurer Selects SalesCloser for AI-Driven Customer Engagement and Onboarding.

Quelle: vom Unternehmen bereitgestellte Meldung (Link wird nach Bekanntgabe eingefügt)

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei Early Bird Journal(EBJ)/bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten und weiters unseren Haftungsausschluss!

HINWEIS - DISCLAIMER

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die Veröffentlichungen von EBJ dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der EBJ-/bullvestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch EBJ/bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von EBJ/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den EBJ/bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der SalesCloser Technologies Ltd. und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilungen eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und SalesCloser Technologies Ltd. eine laufende direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von SalesCloser Technologies Ltd. zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von SalesCloser Technologies Ltd. im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese basieren auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Es wird empfohlen, alle öffentlichen Unterlagen des Unternehmens zu prüfen, insbesondere die Risikohinweise und zukunftsgerichteten Angaben unter www.sedarplus.ca.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA79467H1029