DataGuard ernennt den erfahrenen SaaS-Finanzexperten Jens Panek zum Chief Financial Officer, um sein Executive Team weiter zu stärken und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voranzutreiben.

DataGuard, ein führender Anbieter von SaaS-Lösungen für Security und Compliance, hat heute die Ernennung von Jens Panek zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt gegeben. In dieser Rolle wird Panek die globale Finanzorganisation von DataGuard leiten und eng mit dem Leadership-Team zusammenarbeiten, um das weitere Wachstum und die internationale Skalierung des Unternehmens zu unterstützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260529525508/de/

DataGuard ernennt Jens Panek zum Chief Financial Officer

Panek verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in internationalen Finanzorganisationen, Venture Capital und wachstumsstarken B2B-SaaS-Unternehmen. Zuletzt war er als Chief Financial Officer bei powercloud tätig, wo er die Finanzorganisation während einer Transformationsphase leitete, unter anderem im Rahmen einer Restrukturierung und der Post-Merger-Integration nach der Übernahme durch Hansen Technologies. Davor verbrachte er nahezu ein Jahrzehnt bei Customer Alliance, davon acht Jahre als CFO. In dieser Zeit baute er die Finanzfunktion international auf und entwickelte sie gezielt weiter mit einem klaren Fokus auf nachhaltiges, kapitaleffizientes Wachstum. Frühere Stationen umfassen Tätigkeiten im Venture Capital bei Rheingau Founders sowie im Investment Banking bei Citibank.

Mit dieser Ernennung unterstreicht DataGuard seinen fortlaufenden Fokus auf den Aufbau einer skalierbaren Organisation, während das Unternehmen über Märkte, Kundensegmente und Partner-Ökosysteme hinweg expandiert. Security und Compliance haben sich zunehmend zu strategischen Themen auf Management- und Vorstandsebene entwickelt. Gleichzeitig steigt die regulatorische Komplexität, getrieben durch die weitreichende Verbreitung von KI, eine sich wandelnde regulatorische Landschaft (z. B. NIS2 und die EU-KI-Verordnung) sowie durch eine stetig wachsende Angriffsfläche für Cyberangriffe. Unternehmen benötigen deshalb einen vertrauenswürdigen Anbieter, der sie dabei unterstützt, nachhaltig zu skalieren und ihre Sicherheitslage effizient zu verbessern. DataGuard setzt dabei auf eine Kombination aus KI-gestützter Plattform und der Unterstützung durch Experten, um genau diesen Bedarf zu erfüllen.

"Jens vereint tiefgehende Finanzexpertise mit unternehmerischem Denken und einer hohen Umsetzungsgeschwindigkeit", sagt Thomas Regier, Co-Founder und Co-CEO von DataGuard. "Er kommt in einer Phase zu uns, in der DataGuard weiter wächst und profitabel arbeitet. Jens hat Finanzorganisationen in internationalen und komplexen Umfeldern aufgebaut und skaliert und versteht, wie Finance als echter Partner zum Unternehmenserfolg beiträgt. Gleichzeitig bringt er eine klare KI-native und zukunftsorientierte Perspektive darauf mit, wie neue Technologien genutzt werden können, um echten Mehrwert zu schaffen. Seine Erfahrung und dynamische Herangehensweise machen ihn zu einer starken Ergänzung für unser Führungsteam, während wir DataGuard weiter skalieren."

"Finance ist ein zentraler Hebel, um Softwareunternehmen strukturiert und nachhaltig zu skalieren", sagt Jens Panek. "DataGuard hat mit einer Plattform, die KI-gestützte Funktionen mit fundierter Expertise verbindet, eine starke Basis geschaffen. Mein Ziel ist es, die Finanzorganisation weiterzuentwickeln und moderne, daten- und toolbasierte Ansätze zu nutzen, um das weitere Wachstum und langfristigen Unternehmenserfolg zu unterstützen."

Über DataGuard

DataGuard ist ein führender europäischer Anbieter von Security- und Compliance-Software und wird von über 4.000 Unternehmen darunter FreeNow, Scout24, VARTA und Warsteiner in mehr als 50 Ländern genutzt. Die All-in-One-Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Sicherheitsrisiken zu managen, Zertifizierungen zu erreichen und branchenspezifische Frameworks wie die DSGVO, NIS2, ISO 27001, TISAX, SOC 2, ISO 9001, ISO 14001, ISO 42001 sowie die EU-KI-Verordnung einzuhalten. Durch die Kombination aus KI-gestützter Workflow-Automatisierung und individueller Expertenberatung reduziert DataGuard den Zeit- und Kostenaufwand für den Aufbau robuster Informationssicherheits- und Compliance-Managementsysteme (ISMS CMS). Gegründet im Jahr 2018, verfügt DataGuard über Standorte in München, Berlin, London, Stockholm und Wien, ein Team von mehr als 250 Experten und ein stetig wachsendes Netzwerk von Channel- und Produktpartnern, darunter die Deutsche Telekom.

TISAX ist eine eingetragene Marke der ENX Association. DataGuard steht in keiner Verbindung zur ENX Association. Wir bieten ausschließlich Beratung und Unterstützung für die TISAX-Bewertung an. Die ENX Association übernimmt keine Verantwortung für Inhalte auf der Website von DataGuard.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260529525508/de/

Contacts:

Vasilena Stamboliyska

pr@dataguard.de

Website

LinkedIn