Linz (www.anleihencheck.de) - Die Arbeitslosenquote in der Eurozone liegt derzeit leicht über den Markterwartungen und hat sich auf 6,3% erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Fokus heute richte sich auf die Verbraucherpreis-Frühschätzungen für die Eurozone. Die Prognosen würden darauf hindeuten, dass die Gesamtinflation im Mai auf 3,3% ansteigen dürfte, nachdem sie im April noch bei 3,0% gelegen habe. Parallel dazu werde erwartet, dass auch die Kerninflation weiter zunehme und von 2,2% auf 2,4% steige. Diese Entwicklung signalisiere einen anhaltenden Preisdruck in der Breite der Wirtschaft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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