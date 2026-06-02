Berlin (ots) -"Wo ein Wille, da ist auch ein Weg! Den Verband auf die Beine zu stellen, ist bereits gelungen; die zahlreich einlaufenden Mitgliedsanträge beweisen, dass ein wirkliches Bedürfnis für diesen Zusammenschluss besteht", heißt es in der ersten Ausgabe der Mitteilungen des "Berufsverbandes Deutscher Psychologen" im Januar 1947.Wir lassen uns von der Verbandsgeschichte sowie den Motiven der Gründungsmitglieder inspirieren. Ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs schlossen sich Psycholog*innen zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen und ihre berufliche Existenz zu sichern. 80 Jahre später greifen wir diesen Gründungsgedanken auf - und stellen ihn in den Kontext der Gegenwart. So entsteht ein Raum für Austausch und Reflexion.Heute setzt sich der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) als größte bundesweit agierende Interessenvertretung des Berufstandes seit nunmehr acht Jahrzehnten für die Interessen von Psycholog*innen in Deutschland ein, beteiligt sich am gesellschaftlichen Diskurs zu berufs- und fachspezifischen Themen unserer Zeit, bringt politische Positionen in Gesetzgebungsverfahren ein und fördert die Wissenschaft und Forschung sowie auch den psychologischen und psychotherapeutischen Nachwuchs."In Zeiten multipler Krisen und teilweise rasanter Veränderungen in allen Lebensbereichen hat die Psychologie als Profession enorm an Bedeutung gewonnen. Der Bedarf an einer professionellen, seriösen und vertrauensvollen psychologischen und psychotherapeutischen Versorgung in der Bevölkerung ist deutlich gestiegen, denn sie bietet Hilfestellung bei der Bewältigung von Krisen und Entwicklung neuer Strategien im Umgang mit den persönlichen sowie globalen Herausforderungen", erläutert BDP-Präsidentin Thordis Bethlehem.Umso wichtiger ist eine starke Interessenvertretung für Berufsangehörige sowie das Angebot einer großen Bandbreite an Qualifizierungs- und Austauschmöglichkeiten durch und über den Verband.Auch das mediale Interesse an psychologischen Fragestellungen sowie die Einbeziehung eines psychologischen Blickwinkels in der aktuellen sowie hintergründigen Berichterstattung hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Als Verband begrüßen wir diese Entwicklung und verstehen es als eine unserer Aufgabe, fachspezifische Expertise in Interviews bereitzustellen.Der Vorstand des BDP freut sich sehr, dieses besondere Jubiläum zum 80. Geburtstag des Verbandes vom 5. bis 7. Juni 2026 im Haus der Psychologie in Berlin ausrichten zu dürfen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, über die Herausforderungen unserer Zeit sowie den Einfluss der Psychologie und der Psycholog*innenschaft mitzudiskutieren.Eröffnet wird die Jubiläumstagung am Freitag mit einem Vortrag von Prof. Dr. Elisabeth Kals zum Thema "Gerechtigkeitserleben und soziale Verantwortung". Am Samstag steht eine Politikwerkstatt mit dem ehemaligen Staatssekretär des Gesundheitsministeriums des Landes Brandenburg, Dr. Thomas Götz zu "Die doppelte Klimakrise - meteorologisch und gesellschaftlich" auf dem Programm. Ein weiteres Highlight ist der Verbändegipfel zur Psychologie im Arbeitsschutz mit dem BDP sowie der 1. Vizepräsidentin Prof. Dr. Annett Kluge von der DGPs, Vertreter*innen des Fachverband PASiG, Dr. Christian Felten von der Basi und dem VDSI-Vorstand Silvester Siegmann.Insgesamt rund 30 Veranstaltungen lenken den Fokus auf so wichtige gesellschaftsrelevante und berufspolitische Themen wie die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Klimaschutz, die Digitalisierung, Arbeitssicherheit, Bildung und Kindeswohl, die psychotherapeutische Versorgung sowie Verbraucherschutz in der Psychologie. Es gibt zudem interessante Einblicke in die große Bandbreite der Initiativen und Kooperationen des BDP sowie natürlich einen Festakt.Alle Informationen zu den Veranstaltungen, Expert*innen sowie den Feierlichkeiten sind auf der Programm-Website zusammengestellt. Bei Interesse an einer Berichterstattung stehen unsere BDP-Expert*innen gerne vorab sowie an den Jubiläumstagen für Interviews zur Verfügung.Hier (https://www.bdp-verband.de/lp/80-jahre-bdp) geht es zu allen wichtigen Informationen und zum Programm. Bei Interesse an einer Teilnahme als Pressevertretende sowie Berichterstattung wenden Sie sich bitte an unsere Presseabteilung.Pressekontakt:Bettina GenéeReferentin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPhone: +49176 58868222Mail: presse@bdp-verband.deOriginal-Content von: Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115161/6286472