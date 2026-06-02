© Foto: Julia Demaree Nikhinson - APDie Spannungen im Nahen Osten nehmen zu. Trotzdem zeigt sich US-Präsident Donald Trump demonstrativ gelassen und erwartet, dass der Ölpreis schon bald "wie ein Stein fallen" wird.Donald Trump hat Spekulationen über ein mögliches Scheitern der Iran-Gespräche demonstrativ heruntergespielt - und gleichzeitig einen überraschenden Absturz des Ölpreises in Aussicht gestellt. "Es ist mir ehrlich gesagt egal, ob sie vorbei sind", sagte Trump in einem Telefoninterview mit CNBC mit Blick auf die stockenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. "Es ist mir wirklich egal. Es könnte mir nicht egaler sein." Zuvor hatten Berichte über einen möglichen Abbruch der Gespräche und Drohungen des Iran, …Den vollständigen Artikel lesen
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