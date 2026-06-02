Emerging Markets gelten als breit diversifizierte Anlageklasse mit attraktiven Wachstumschancen. Nach Einschätzung von Desiree Sauer, Investment-Strategin bei Lazard Asset Management, unterschätzen jedoch viele Anleger die tatsächlichen Konzentrationsrisiken klassischer Emerging-Markets-Indizes "Viele Anleger verbinden Emerging Markets automatisch mit breiter geografischer Diversifikation. In der Praxis sind klassische EM-Indizes heute jedoch deutlich stärker konzentriert, als häufig angenommen wird", erklärt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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