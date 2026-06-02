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PFISTERER erhält Patent für innovative Steckverbinder-Technologie für HVDC-Anwendungen



02.06.2026 / 10:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG 02. Juni 2026 PFISTERER erhält Patent für innovative Steckverbinder-Technologie für HVDC-Anwendungen Winterbach. PFISTERER erreicht einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung moderner Hochspannungs-Gleichstromtechnik (kurz HVDC): Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat das Patent für den neuen "HVDC-pluggable connector" erteilt. Mit der neuen Entwicklung erweitert PFISTERER seine CONNECTOR-Technologie um eine Lösung für Anwendungen in der Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HVDC). Aufbauend auf seiner langjährigen Expertise bei Steckverbindungen für Wechselspannungsanwendungen setzt das Unternehmen damit neue Maßstäbe für die Energieübertragung der Zukunft. Der patentierte steckbare HVDC-Kabelverbinder wurde für Anwendungen in modernen Hochspannungs-Gleichstromsystemen entwickelt, darunter HVDC-Konverterstationen, Freiluftendverschlüsse und Reparaturverbindungen. Im Mittelpunkt der Entwicklung steht ein neues Design des Feldsteuerkörpers ("Stress Cone"), das der Ansammlung von Raumladungen innerhalb des Kabelverbinders entgegenwirkt. Ergänzt wird die Lösung durch neu entwickelte Isoliermaterialien, die speziell auf die Anforderungen von HVDC-Anwendungen abgestimmt sind. Die Technologie wurde erfolgreich gemäß IEC 62895 getestet und ist für Spannungen bis 525 kV sowie hohe Übertragungsleistungen ausgelegt. Durch die steckbare Ausführung ergeben sich zudem Vorteile bei Installation und Wartung moderner HVDC-Infrastrukturen. So kann die Installationszeit reduziert werden, was insbesondere bei Offshore-Konverterstationen von Bedeutung ist. Gleichzeitig ermöglicht das System kompaktere Montagesituationen und kann dadurch den Platzbedarf bei der Installation verringern - ein weiterer Vorteil für Offshore-Anwendungen mit begrenztem Bauraum. Darüber hinaus erleichtert die Technologie den Einsatz umweltfreundlicher Alternativgase bei Freiluftendverschlüssen. Auch bei Reparaturlösungen kann die steckbare Verbindungstechnologie Vorteile hinsichtlich Flexibilität und Installationsaufwand bieten. Technologie für die Anforderungen moderner HVDC-Netze "Mit der Entwicklung des PFISTERER HVDC CONNEX ist es uns gelungen, zentrale Herausforderungen der Gleichstrom-Isolationstechnologie gezielt zu adressieren", sagt Dr. Konstantin Kurfiss, Vorstandsmitglied bei PFISTERER. "Die Kombination aus optimierter Feldsteuerung und neuen Isoliermaterialien ermöglicht eine hohe Betriebssicherheit selbst unter extremen elektrischen Belastungen. Damit schaffen wir eine wichtige technologische Grundlage für den weiteren Ausbau moderner HVDC-Übertragungsnetze." Mit der Patenterteilung unterstreicht PFISTERER seine Innovationskraft im Bereich der elektrischen Verbindungstechnik und stärkt seine Position als Technologiepartner für den Ausbau leistungsfähiger Hochspannungs-Gleichstromübertragungssysteme weltweit. Das Bildmaterial zum Download finden Sie hier: Download-LINK Über PFISTERER Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit tätiges, börsennotiertes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Seit 1921 entwickelt das Unternehmen Lösungen für sichere und zuverlässige Verbindungen für Energieinfrastrukturen. PFISTERER entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an systemkritischen Schnittstellen in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen - überall dort, wo maximale Betriebssicherheit gefordert ist. Die Produkte kommen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz: von der Energieerzeugung über die Übertragung bis zur Verteilung. Mit 19 Standorten in 15 Ländern und Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit steht PFISTERER für technisch anspruchsvolle Lösungen und langjährige Engineering-Kompetenz mit dem Ziel, eine sichere und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com . Pressekontakt für Rückfragen Trang Grün

Corporate Head of Marketing and Communication

PFISTERER Holding SE

Rosenstraße 44

73650 Winterbach Tel.: +49 151 44382202

E-Mail: press@pfisterer.com

Web: www.pfisterer.com



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