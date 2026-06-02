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Nik Storonsky als European Banker of the Year 2025 ausgezeichnet



02.06.2026 / 10:00 CET/CEST

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Nik Storonsky als European Banker of the Year 2025 ausgezeichnet Zum ersten Mal in der Geschichte des Awards geht die Auszeichnung an den Gründer und CEO einer Neobank.

Unter Storonskys Führung wurde Revolut in nur 10 Jahren zum wertvollsten privaten Unternehmen Europas und bedient heute mehr als 75 Millionen Kunden in 40 Märkten weltweit.

Die Auszeichnung spiegelt einen grundlegenden Wandel im europäischen Banking wider. Revolut steht an der Spitze dieser Bewegung und hat in weniger als einem Jahrzehnt eine vollständig lizenzierte Finanzplattform aufgebaut.

Organisiert von der dfv Euro Finance Group, wird der Gewinner von der Gruppe der 20+1 gewählt - einer Jury führender europäischer Finanzjournalisten, darunter The Financial Times, Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Manager Magazin, ZDF und CNBC. Berlin, 2. Juni 2026 - Nik Storonsky, Gründer und CEO von Revolut, wurde als European Banker of the Year 2025 ausgezeichnet. Der von der dfv Euro Finance Group organisierte Award zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der europäischen Bankenbranche. Seit 1994 wird der Preisträger jährlich von der Gruppe der 20+1 bestimmt - einer Jury führender Finanzjournalisten aus ganz Europa, darunter The Financial Times, Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Manager Magazin, ZDF und CNBC. Bisherige Preisträger waren Führungspersonen großer globaler Banken, Zentralbanken und europäischer Institutionen. Andreas G. Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der dfv Euro Finance Group, kommentiert: "Revolut startete mit einer einfachen Idee: grenzüberschreitende Zahlungen einfacher und günstiger zu machen. Zehn Jahre später ist es eine der profitabelsten und am schnellsten wachsenden Finanzplattformen der Welt. Was Nik Storonsky jedoch wirklich auszeichnet, ist, dass er immer ein europäischer Banker im Herzen war und nie aufgehört hat, größer zu denken. Daher ist Nik Storonsky ein mehr als würdiger European Banker of the Year." Zum ersten Mal in der Geschichte des Awards geht die Auszeichnung an den Gründer und CEO einer Neobank. Die Entscheidung spiegelt einen tiefgreifenden Wandel im europäischen Finanzsektor wider. In den vergangenen zehn Jahren haben sich technologiegetriebene Plattformen, die konsequent um das alltägliche Finanzverhalten ihrer Kunden gebaut sind, vom Rand in den Mainstream des europäischen Bankings bewegt. Eine neue Generation von Banken und Bankern spielt eine zunehmend zentrale Rolle bei der Gestaltung des Finanzsystems des Kontinents. Revolut ist das deutlichste Beispiel für diesen Wandel. Im Jahr 2015 in Europa gegründet, hat sich Revolut zum wertvollsten privaten Technologieunternehmen Europas entwickelt (75 Milliarden US-Dollar) und bedient heute mehr als 75 Millionen Kunden in 40 Märkten weltweit. Das Unternehmen hat sich von Zahlungen und Währungsumtausch zu einer umfassenden Finanzplattform entwickelt, die Ausgaben, Sparen, Investieren, Geschäftsbanking und Lifestyle-Services abdeckt. Im Zuge seiner internationalen Expansion beschleunigt Revolut den Aufbau seines globalen Banknetzwerks. Nach dem Start des vollständigen Bankbetriebs in Mexiko, dem Abschluss der Mobilisierungsphase im Vereinigten Königreich Anfang 2026 und der Einreichung eines Antrags auf eine französische Banklizenz reichte Revolut im März 2026 auch einen formellen Antrag auf eine nationale Banklizenz in den USA ein. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren 11,5 Milliarden Euro zu investieren, um die internationale Expansion in 29 neue Märkte voranzutreiben, mit dem strategischen Ziel, bis Mitte 2027 100 Millionen Kunden zu erreichen. Die Verleihung des European Banker of the Year Awards markiert die Eröffnung der 29. EURO FINANCE WEEK, organisiert von der dfv Euro Finance Group. Der Award wird traditionsgemäß im Kaisersaal in Frankfurt überreicht. - ENDE - Hinweis an die Redaktionen: Die dfv Euro Finance Group wird den Gewinner ab dem 2. Juni offiziell auf ihrer Website bekanntgeben. Die folgende Liste zeigt eine Auswahl vergangener Preisträger des European Banker of the Year Awards: 2024: Carlo Messina, CEO, Intesa Sanpaolo 2023: Sergio P. Ermotti, CEO, UBS 2022: Uwe Fröhlich and Cornelius Riese, Co-CEOs, DZ Bank AG 2021: Thomas Jorberg, Speaker of the Board, GLS Gemeinschaftsbank 2020: Günther Bräunig, CEO, KfW Bankengruppe 2019: Werner Hoyer, President, European Investment Bank 2018: Jean Pierre Mustier, Group CEO, UniCredit 2017: Jean-Laurent Bonnafé, CEO, BNP Paribas 2016: Ralph Hamers, CEO, ING Group 2015: Ana Patricia Botín, Chair, Banco Santander

Über Revolut Die Revolut Bank UAB ist eine lizenzierte europäische Bank - gegründet in der Republik Litauen, autorisiert und reguliert durch die Bank of Lithuania und die Europäische Zentralbank - und hilft Menschen dabei, mehr aus ihrem Geld zu machen. Im Jahr 2015 startete Revolut im Vereinigten Königreich mit Geldtransfer und Währungsumtausch. Heute nutzen mehr als 75 Millionen Kunden weltweit Dutzende innovative Revolut-Produkte und tätigen monatlich über eine Milliarde Transaktionen. Mit unseren Privat- und Geschäftskonten geben wir Kunden mehr Kontrolle über ihre Finanzen und verbinden Menschen nahtlos auf der ganzen Welt.

Über die dfv Euro Finance Group Die dfv Euro Finance Group ist ein auf dem Gebiet der Finanzmarktkommunikation führender Konferenzveranstalter mit Sitz in Frankfurt am Main. Seit mehr als 20 Jahren initiiert die dfv Euro Finance Group Events und Fachkongresse auf internationalem Niveau. Gegenstand des Unternehmens ist die kanalübergreifende Erstellung und Verbreitung von berufs-, branchen- und unternehmensrelevanten Informationen für die Wirtschaftsfelder Finanzen und Banken. Als Alleinstellungsmerkmal verfügt die dfv Euro Finance Group über ein im Laufe von mehr als zwei Jahrzehnten etabliertes und stetig erweitertes Netzwerk zu den führenden Entscheidern aus Wirtschaft und Politik. Zahlreiche Veranstaltungen der dfv Euro Finance Group - darunter die EURO FINANCE WEEK, der Frankfurt EURO FINANCE Summit, der Frankfurt European Banking Congress und FRANKFURT meets DAVOS - sind international renommierte Veranstaltungsmarken. Die dfv Euro Finance Group ist ein Unternehmen der dfv Mediengruppe. www.dfv-eurofinance.com



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