EQS-News: Galorath / Schlagwort(e): Sonstiges

Galoraths 2026 State of the Industry Report zeigt, dass 79 % der Unternehmen ihre KI-Ausgaben für Schätzungen erhöht haben, während nur 1 von 4 über klare KI-Richtlinien verfügt



02.06.2026 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die zweite jährliche weltweite Umfrage unter 220 Fachleuten für Kostenkalkulation in 12 Ländern zeigt, dass die Einführung von KI beschleunigt wurde, die Governance jedoch nicht Schritt gehalten hat LONG BEACH, Kalifornien, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Galorath Incorporated veröffentlichte heute seinen zweiten jährlichen 2026 State of the Industry Report-The Governance Imperative: Cost, Schedule, and Risk Under Global Uncertainty. Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter 220 Fachleuten aus dem Bereich der Kostenkalkulation und -planung in 12 Ländern und neun Branchen und dokumentiert eine wachsende Kluft zwischen der Geschwindigkeit, mit der Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen, und den Governance-Strukturen, die sie für deren Verwaltung eingerichtet haben. Der erste Bericht des vergangenen Jahres zeigte, dass die Einführung von KI hinter dem Hype zurückbleibt. 63 % der Unternehmen gaben an, dass sie keine KI in ihre täglichen Arbeitsabläufe integrieren. Dieses Bild hat sich geändert. In den Daten für 2026 geben 79,1 % der Unternehmen an, ihre KI-Investitionen zu erhöhen, und 60 % experimentieren aktiv mit KI oder testen sie im Rahmen von Schätzungen. Aber die Infrastruktur der Verwaltung hat mit den Ausgaben nicht Schritt gehalten. Das Ergebnis ist das Paradoxon, das im Mittelpunkt der diesjährigen Ergebnisse steht: Unternehmen führen KI ein und schränken sie gleichzeitig ein, wobei die am schnellsten wachsende Nutzung außerhalb der formalen Aufsicht stattfindet. Die in Zusammenarbeit mit NewtonX durchgeführte Studie befragte 135 Unternehmensleiter und 85 betriebliche Praktiker aus den Bereichen Fertigung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronik, Transport, Energie, Software, Gesundheitswesen, Automobil und Telekommunikation. Die Ausgabe 2026 enthält 15 branchenspezifische vertikale Kurzdarstellungen, die einzeln heruntergeladen werden können und die branchenübergreifende Erkenntnisse in gezielte Benchmarks für bestimmte Märkte umsetzen. "Vor einem Jahr war die Sorge groß, dass Unternehmen KI nicht schnell genug einführen", sagt Charles Orlando, Chief Strategy Officer bei Galorath. "Jetzt tun sie es, und das neue Problem ist, dass sich die Governance nicht mitbewegt hat. Unternehmen verfügen über mehr Daten, mehr Tools und mehr Transparenz als je zuvor in der modernen Geschichte, aber das Vertrauen in die Umsetzung dieser Daten in verlässliche Pläne nimmt bei den Führungskräften ab, die den strategischen Risiken am nächsten stehen." Der Bericht zeigt ein starkes Gefälle bei den KI-Ergebnissen auf. Von den Unternehmen, die ihre KI-Investitionen aktiv erhöhen, berichten 51 % von einer deutlichen Verbesserung der Planungsgenauigkeit und der Zuverlässigkeit der Schätzungen. Von den Organisationen, die einen vorsichtigeren Ansatz verfolgen, berichten nur 11,1 % dasselbe. Das Unterscheidungsmerkmal ist nicht die Einführung selbst, sondern die Tiefe des Engagements: KI gepaart mit Governance, Integration und Prozessumgestaltung führt zu messbaren Ergebnissen; KI, die ohne strukturelle Änderungen auf bestehende Arbeitsabläufe aufgesetzt wird, führt nicht zu messbaren Ergebnissen. Diese Kluft spielt sich auch vor dem Hintergrund einer schlechten Governance ab. Fast vier von fünf Unternehmen (77,7 %) berichten von Einschränkungen bei der Datenverwaltung, die den Einsatz von KI in Schätzungsworkflows einschränken. Gleichzeitig geben 70,9 % an, dass Schatten-KI, d. h. der informelle und unkontrollierte Einsatz von KI, in ihren Unternehmen weit verbreitet ist. Nur 23,6 % der Befragten geben an, über klare, dokumentierte KI-Richtlinien zu verfügen. Die Governance-Systeme sind restriktiv genug, um den formellen Einsatz von KI zu verlangsamen, aber zu durchlässig, um eine informelle Übernahme zu verhindern, wodurch ein Umfeld entsteht, in dem die am schnellsten wachsende KI-Nutzung am wenigsten kontrolliert wird. Die Daten zeigen auch eine beachtliche Vertrauenslücke zwischen den verschiedenen Organisationsebenen. Von den Praktikern geben 20 % an, dass sie "sehr zuversichtlich" sind, was die Schätzungsprozesse ihres Unternehmens angeht. Bei den Führungskräften sinkt diese Zahl auf 11,9 %, eine Diskrepanz, die herkömmliche Annahmen darüber, wo das Vertrauen in einer Organisation angesiedelt ist, auf den Kopf stellt. Trotz eines Jahres mit erhöhten KI-Ausgaben und einer breiteren Akzeptanz hat sich das Gesamtvertrauen im Vergleich zum Basisjahr 2025 nicht wesentlich verbessert - ein direkter Vergleich, der darauf hindeutet, dass die Unternehmen mehr investiert haben, ohne dass sie sich hinsichtlich der Genauigkeit ihrer Pläne wesentlich besser fühlen. Auch die Quelle der Unsicherheit hat sich verlagert. Die Handelspolitik hat die Kostenvolatilität als größten externen Störfaktor abgelöst. Sie wird von 47,3 % der Befragten genannt und übertrifft regulatorische Beschränkungen (34,5 %) und Energiepreise (10,5 %). Praktiker berichten zu 52,9 % über handelspolitische Auswirkungen, verglichen mit 43,7 % bei den Führungskräften, eine Diskrepanz, die widerspiegelt, wie die politische Volatilität sich auf die Umsetzung auswirkt, bevor sie auf strategischer Ebene registriert wird. "Die Kluft von 51 % zu 11 % bei den KI-Ergebnissen ist die Erkenntnis, die am meisten Aufmerksamkeit erregen sollte," fügte Orlando hinzu. "Das deutet darauf hin, dass die Unternehmen, die Ergebnisse erzielen, nicht nur mehr Geld für KI ausgeben. Sie strukturieren die Art und Weise um, wie Schätzungen in ihren Organisationen funktionieren: Zentralisierung der Governance, Integration der Tools in die Produktionsabläufe und Behandlung der KI-Einführung als Problem der Prozessumgestaltung und nicht als Beschaffungsentscheidung. Diejenigen, die das nicht tun, geben Geld aus, ohne etwas an den Ergebnissen zu ändern." Die 15 vertikalen Kurzberichte, die zum ersten Mal zusammen mit dem Hauptbericht veröffentlicht werden, befassen sich mit den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobilbau, Bauwesen, Elektronik, Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, IT und Software, Fertigung, Seeverkehr und Schiffbau, Pharmazeutika, professionelle Dienstleistungen, Raumfahrtsysteme, Telekommunikation sowie Transport und Logistik. Jeder Kurzbericht vergleicht die Leistung des Sektors mit dem globalen Datensatz und ist als eigenständiger Download unter galorath.com/soti verfügbar. Methodik Die Umfrage wurde im Februar 2026 in Zusammenarbeit mit NewtonX durchgeführt, einem B2B-Forschungsunternehmen, das sich auf von Experten geprüfte Fachpanels spezialisiert hat. Die Befragten wurden nach Unternehmensfunktion, Unternehmensgröße und Wirtschaftszweig unterteilt. Die Analyse wendet Kreuztabellierung, rollenbasierte Segmentierung und einen direktionalen Jahresvergleich mit dem Basisjahr 2025 an. Informationen zu Galorath Incorporated Galorath bietet eine KI-gestützte Business-Operations-Intelligence-Plattform, die auf jahrzehntelanger Praxiserfahrung bei der Validierung von Kosten, Zeitplänen und Risiken in den Bereichen Betrieb, Lieferketten und Fertigung beruht. Das Flaggschiff SEER wird von Branchenführern in hochsensiblen Umgebungen eingesetzt, darunter Accenture, NASA, Boeing, das U.S. Verteidigungsministerium und BAE Systems. Die Plattform basiert auf dem bewährten SEER-Modellierungsrahmen von Galorath und kombiniert analytische Tiefe mit intuitivem Zugang, um die Markteinführung zu beschleunigen, die Vorhersagbarkeit und Transparenz von Projekten zu verbessern und die Projektkosten im Griff zu behalten. Weitere Informationen finden Sie unter galorath.com . Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2678822/Galorath_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/galoraths-2026-state-of-the-industry-report-zeigt-dass-79--der-unternehmen-ihre-ki-ausgaben-fur-schatzungen-erhoht-haben-wahrend-nur-1-von-4-uber-klare-ki-richtlinien-verfugt-302783781.html



02.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News