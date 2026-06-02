Die Ergebnisse zeigen einen mechanistischen Zusammenhang zwischen ribosomalem Stress und der Entstehung von Biomarkern mit potenzieller Relevanz für Patientenstratifizierung und Therapieansprechen

Die Hummingbird Diagnostics GmbH, ein auf blutbasierte Tests für Früherkennung und Präzisionsmedizin spezialisiertes Molekulardiagnostik-Unternehmen, präsentiert auf dem EACR-Kongress 2026 neue Forschungsergebnisse zur biologischen und klinischen Relevanz ihrer RNA-basierten Liquid-Biopsy-Biomarker bei Lungenkrebs. Der Kongress findet vom 8. bis 11. Juni in Budapest statt.

Das Poster liefert neue Erkenntnisse darüber, wie ribosomaler Stress und die Aktivierung von Mechanismen der Ribosomen-Qualitätskontrolle (Ribosome Quality Control, RQC) zur Entstehung spezifischer small RNA-Biomarker beitragen, die in Liquid-Biopsy-Proben von Lungenkrebspatienten nachweisbar sind.

Die Daten zeigen, dass eine Beeinträchtigung der Proteinsynthese-Maschinerie in Krebszellen zu Ribosomen-Stalling und Ribosomenkollisionen führt. Dadurch werden RQC-Mechanismen aktiviert, die Vorläufermoleküle der Biomarker erzeugen. Diese werden anschließend freigesetzt und extrazellulär weiterprozessiert, wobei sie in Patientenproben nachweisbar werden. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse auf einen Zusammenhang zwischen der Dynamik der ribosomalen RNA-Methylierung, der Biomarkerbiologie und der zellulären Empfindlichkeit gegenüber ribotoxischem Stress hin.

"Diese Ergebnisse stärken die biologische Grundlage unseres Liquid-Biopsy-Ansatzes und belegen einen direkten Zusammenhang zwischen Signalwegen zur Erkennung ribosomalen Stresses und messbaren small RNA-Biomarkern", sagte Rastislav Horos, CTO von Hummingbird Diagnostics. "Zugleich unterstreichen sie das Potenzial unserer Technologie nicht nur für die Krebsfrüherkennung, sondern auch für die Identifizierung von Patienten mit spezifischen biologischen Anfälligkeiten, die für Therapieentscheidungen relevant sein könnten."

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine RNA-Biomarker-Biogenese-Kaskade, die ribosomalen Stress und die Aktivität zellulärer Qualitätskontrollmechanismen widerspiegelt, helfen könnte, Patienten zu identifizieren, die mit höherer Wahrscheinlichkeit auf RNA-schädigende Therapien etwa Chemotherapien ansprechen. Dies könnte eine präzisere Patientenstratifizierung und stärker personalisierte Therapieansätze unterstützen.

"Der Bedarf an diagnostischen Tests, die Therapieentscheidungen bei Lungenkrebs unterstützen können, ist weiterhin hoch insbesondere bei Patienten ohne bekannte tumortreibende Mutationen oder wenn keine Biopsie möglich ist", sagte Dr. Michal Urda, Leiter der Klinik für Pneumologie und Phtisiologie am Universitätsklinikum F.D. Roosevelt in Banská Bystrica, Slowakei. "Ein solcher Liquid-Biopsy-Test könnte dazu beitragen, Patienten zu identifizieren, die mit höherer Wahrscheinlichkeit auf bestimmte Therapien ansprechen, und damit mehr personalisierte Behandlungsansätze unterstützen."

Abstract#1530, 09.06.2026, Halle H

Über Hummingbird Diagnostics

Hummingbird Diagnostics ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das blutbasierte Tests für die Krankheitsfrüherkennung und personalisierte Medizin entwickelt.

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