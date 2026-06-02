© Foto: Gregor Fischer/dpaSaab erhält einen Milliardenauftrag für Schwedens Luftabwehr - doch die Aktie fällt. Warum Anleger trotz Rüstungsboom skeptisch bleiben.Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat von der schwedischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsmaterial einen Auftrag im Wert von rund 1,2 Milliarden schwedischen Kronen (129,15 Millionen US-Dollar) erhalten, teilte der Konzern am Dienstag mit. Der Vertrag umfasst Sensoren und Führungs- und Kontrollsysteme für eine bodengestützte Luftverteidigungssystemlösung (GBAD) für die Brigaden der schwedischen Armee. Die Führungs- und Sensorsysteme bauen auf früheren Lieferungen an die schwedische Behörde FMV auf und stärken Schwedens bodengestützte …Den vollständigen Artikel lesen
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