KI-Systeme entscheiden längst über Prämien, Anträge und Personal. Viele davon unfair. Was dabei sichtbar wird, ist weniger ein Technologieproblem als ein Abbild gesellschaftlicher Muster. Ausgerechnet die Versicherungsbranche hat die Werkzeuge, um damit umzugehen. Ein Artikel von Stefanie Weidner, Leitung Unternehmensentwicklung bei GründerFinanz und UnternehmerinIm Oktober 2025 war ich Panelistin bei FemSurance auf der DKM. Dort kam eine unbequeme Frage auf: Was macht ein KI-Bewerbungstool, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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