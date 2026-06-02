Während die meisten Anleger den KI-Gewinnern hinterherjagen, formiert sich bei einem Energiekonzern eine hochinteressante Renditechance. Milliardenschwere Aktienrückkäufe, ein erwarteter Gewinnsprung von rund 200 Prozent und attraktive Zukunftsprojekte treffen auf eine überraschend günstige Bewertung. Jetzt könnte auch charttechnisch der Startschuss für die nächste Rally fallen.Anders als viele Wettbewerber verlässt sich dieser Branchen-Riese nicht ausschließlich auf sein traditionelles Energiegeschäft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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