Bern (ots) -Medi+ macht die Einnahme und Verwaltung von Medikamenten einfach und sicher. Der digitale Medikamentenassistent von Zur Rose steht per sofort auch allen Atupri Grundversicherten kostenlos zur Verfügung.Kundinnen und Kunden mit einer Atupri Grundversicherung können den digitalen Medikamenten Assistenten Medi+ von Zur Rose ab sofort kostenlos nutzen. Medi+ hilft dabei, Medikamente im Alltag übersichtlich zu verwalten und unterstützt eine korrekte Einnahme. Der webbasierte Service ist über das persönliche Zur Rose Kundenkonto sowie über die Zur Rose App verfügbar und kann unabhängig davon genutzt werden, wo die Medikamente bezogen werden.Zu den zentralen Funktionen von Medi+ gehören:- eine Gesamtübersicht über die persönliche Medikation- ein individueller Einnahmeplan mit Erinnerungsfunktion via Push Nachricht, SMS oder E-Mail- digitale Rezept- und Medikamentenanfragen direkt bei der Arztpraxis- ein Generika-Sparpotenzial-Rechner, der mögliche Einsparungen gegenüber Originalpräparaten aufzeigtUnterstützung für Sicherheit und KostenbewusstseinMedi+ fördert nicht nur die Therapietreue, sondern auch den bewussten Umgang mit Medikamentenkosten. Generika und Biosimilars sind gleichwertig wirksam, jedoch günstiger als Originalpräparate und mit einem tieferen Selbstbehalt verbunden. Der integrierte Sparpotenzial Rechner schafft Transparenz und unterstützt informierte Entscheidungen bei den Patientinnen und Patienten."Wer regelmässig Medikamente einnimmt, muss im Alltag an vieles denken", bestätigt Nina Babst, Leiterin Marketing und Vertrieb bei Atupri. "Mit Medi+ möchten wir unsere Kundinnen und Kunden konkret dabei unterstützen, ihre Medikation einfach und sicher im Blick zu behalten. Für uns ist Medi+ ein starkes Beispiel dafür, wie digitale Angebote den Alltag spürbar erleichtern können."Emanuel Lorini, CEO Zur Rose: "Medi+ vereinfacht den Alltag von Personen, die regelmässig Medikamente einnehmen müssen, mit praktischen Funktionen und verbessert die Therapietreue. Wir freuen uns, diesen Service nun auch allen Grundversicherten von Atupri anbieten zu können."Mehr Informationen zu Medi+: zurrose.ch/de/mediplusÜber Atupri - seit 1910 den Menschen und ihrer Gesundheit verpflichtetAtupri Gesundheitsversicherung AG ist eine Schweizer Gesundheitsversicherung mit mehr als 210'000 Versicherten und Hauptsitz in Bern. Atupri bietet moderne und innovative Versicherungsmodelle in der Grund- und Zusatzversicherung an, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kundinnen und Kunden orientieren. Der Fokus liegt auf digitalen Gesundheitslösungen, persönlichem Service und Prävention, um die Gesundheitsversorgung einfach und zugänglich zu gestalten. Unter dem Motto "Gesund ist, was dir guttut" fördert Atupri die Eigenverantwortung und unterstützt Menschen dabei, ihren eigenen gesunden Weg zu finden.www.atupri.chÜber Zur RoseZur Rose, ein Unternehmen der Medbase Gruppe, ist eine der führenden Ärztegrossistinnen und Online-Apotheken in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Gesundheitsservices. Zur Rose betreibt zudem einen Multiseller-Online-Marktplatz für rezeptfreie Gesundheitsprodukte, Kosmetik und Hygiene-Artikel.www.zurrose.chPressekontakt:Kontakt:Mario Franzoni, Leiter Angebotsmanagement AtupriTel.: +41 31 555 08 24, Mail: mario.franzoni@atupri.chSimon Marquard, Head of Communications Zur RoseTel.: +41 78 670 35 35, Mail: simon.marquard@zurrose.chOriginal-Content von: Atupri, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008642/100940421