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Mesabi Metallics monetarisiert einen Teil der Lizenzgebührenbeteiligung für 265 Millionen US-Dollar



02.06.2026 / 10:25 CET/CEST

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Die 2,5 Mrd. US-Dollar schwere erstklassige Eisenerzmine im Weltmaßstab mit niedrigen Kosten ermöglicht es der US-Stahlindustrie, sich von ausländischen Importen aus Brasilien und anderen Ländern zu lösen. NASHWAUK, Minnesota, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics), unterstützt von der Essar Group, hat sich bereit erklärt, 50 % seiner Lizenzgebührenbeteiligung an The Metals Royalty Company Inc. (TMCR) für einen Gesamtbetrag von 265 Mio. US-Dollar zu verkaufen, was eine Bewertung von mehr als 500 Mio. US-Dollar für die Lizenzgebührenplattform bedeutet. Die Transaktion mit TMCR wird in zwei gleichen Tranchen von jeweils 132,5 Mio. USD abgeschlossen: Die erste Tranche wurde am 1. Juni 2026 abgeschlossen, die zweite Tranche wird voraussichtlich innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen. Der Großteil des Erlöses aus dieser Transaktion wird für das zukünftige Wachstum von Mesabi Metallics eingesetzt. Die Transaktion ist ein weiterer Beleg für die außergewöhnliche Qualität, den Umfang und die langfristige strategische Bedeutung der erstklassigen Direkreduktions-Eisenerzmine (DR) , der Aufbereitungsanlage und des Pelletwerks von Mesabi Metallics in Minnesota, die voraussichtlich im dritten Quartal 2026 die Produktion aufnehmen werden. Nach der Inbetriebnahme wird Mesabi Metallics einer der einzigen bedeutenden einheimischen Hersteller von Eisenerzpellets der DR-Güte in Nordamerika sein. Diese Pellets sind ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Stahl im Elektrolichtbogenofen, doch sind die Vereinigten Staaten derzeit in hohem Maße von Einfuhren aus Brasilien und anderen Ländern abhängig. Die Produktion von Mesabi Metallics wird dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie zu stärken und gleichzeitig wichtige Branchen wie Infrastruktur, Automobilbau, Schiffbau, Verteidigung und Energie zu unterstützen. Bei Inbetriebnahme wird Mesabi Metallics zu den kostengünstigsten Eisenerzproduzenten der Welt gehören. Dieser strukturelle Vorteil ergibt sich aus dem außergewöhnlichen Gehalt und der Größe des Erzkörpers, der modernen Verarbeitungsinfrastruktur und der strategischen Lage im Herzen des Mittleren Westens der Vereinigten Staaten. Mesabi Metallics ist darauf ausgelegt, mit die hochwertigsten DR-Pellets der Welt zu produzieren, was die Produktion des Unternehmens zum bevorzugten Ausgangsmaterial für die Hersteller von Elektrolichtbogenofenstahl macht. Die Transaktion folgt auf kürzlich angekündigte Finanzierungszusagen in Höhe von mehr als 670 Millionen US-Dollar, darunter 520 Millionen US-Dollar von Breakwall Capital und 150 Millionen US-Dollar von der Macquarie Group . Mesabi Metallics hat auch von der Export-Import Bank of the United States (EXIM) eine Unterstützung von bis zu 10 Milliarden US-Dollar erhalten. Zusammengenommen unterstreichen diese Finanzierungen das wachsende Vertrauen der Institutionen in eines der wichtigsten Mineralien- und Industrie-Entwicklungsprojekte in den USA. Diese Finanzierungen spiegeln ein breites und wachsendes Vertrauen in die Vermögenswerte, das Managementteam und die strategische Bedeutung von Mesabi für das Land wider. "Die Investition von TMCR ist eine starke Bestätigung der Qualität und strategischen Bedeutung von Mesabi", sagte Artem Matyushok, Vorstandsmitglied von Mesabi Metallics. "Da die Vereinigten Staaten daran arbeiten, die heimischen Industriekapazitäten wieder aufzubauen und kritische Versorgungsketten zu sichern, ist Eisenerz in DR-Qualität zu einer zunehmend wichtigen strategischen Ressource geworden. Mesabi ist einzigartig positioniert, um diese Ressource aus einer langlebigen US-amerikanischen Anlage zu liefern und gleichzeitig einen erheblichen Wert für unsere Stakeholder zu schaffen." "Mesabi Metallics ist eines der strategisch wichtigsten Bergbauprojekte, die in Nordamerika entwickelt werden", sagte Brian Paes-Braga, Gründer, Vorsitzender und CEO von TMCR. "Das Projekt vereint Größe, Qualität, lange Lebensdauer der Mine und die direkte Beteiligung an der Reindustrialisierung der Vereinigten Staaten. Wir glauben, dass Mesabi in den kommenden Jahrzehnten eine entscheidende Rolle bei der Versorgung der heimischen Stahlindustrie spielen wird." Scotiabank fungierte als exklusiver Finanzberater für Mesabi Metallics und seine Tochtergesellschaften im Zusammenhang mit der Transaktion. Informationen zu Mesabi Metallics Company LLC Mesabi Metallics Company LLC, ein Unternehmen der Essar-Gruppe, baut in Nashwauk, Minnesota, eine hochmoderne Eisenerzmine und ein Pelletwerk für Eisenerz von DR-Qualität auf. Nach seiner Fertigstellung wird das Projekt ein Investitionsvolumen von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar umfassen und die erste neue Eisenerzmine und Pelletanlage sein, die seit fast 50 Jahren in Minnesota entwickelt wird. Mesabi wird voraussichtlich einige der hochwertigsten DR-Pellets der Welt produzieren und damit eine sichere inländische Versorgung mit wichtigen Rohstoffen gewährleisten, die zur Unterstützung der amerikanischen Stahlindustrie, des Ausbaus der Infrastruktur, des Schiffbaus, der Verteidigungsindustrie und des allgemeinen Wiederaufschwungs der verarbeitenden Industrie benötigt werden. Mesabi Metallics ist der Eckpfeiler einer umfassenderen Strategie zur Verlagerung wichtiger Stahlversorgungsketten und der industriellen Produktion zurück in die Vereinigten Staaten. Informationen zu The Metals Royalty Company Inc. The Metals Royalty Company Inc. (NASDAQ: TMCR) ist eine zweckbestimmte Finanzierungsplattform, die sich der Förderung der Sicherheit kritischer Mineralien in den USA und der Reindustrialisierung widmet. Das Unternehmen erwirbt und verwaltet Metall- und Mineralien-Lizenzgebühren, Streams und ähnlich strukturierte Beteiligungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992595/Mesabi_Metallics_developing_a_state_of_the_art_DR_grade_iron_ore_mine.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mesabi-metallics-monetarisiert-einen-teil-der-lizenzgebuhrenbeteiligung-fur-265-millionen-us-dollar-302788246.html



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